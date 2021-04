Internautai ėmė neigti, kad Indijoje vyksta COVID-19 pandemijos krizė: prikūrė melagienų

Pandemiją neigiantys sąmokslo teorijų platintojai šįkart nusitaikė į jau nevaldoma tampančia situaciją Indijoje. Lietuvių kalba pradėjo plisti neva tikri pasakojimai, kad žmonės Indijoje miršta ne nuo COVID-19, o dėl „pagrindinių poreikių netekimo“, aiškinama, kad žmonės yra grobiami ir žudomi.

Kone kasdien žiniasklaidoje galima išgirsti apie tragišką situaciją Indijoje. Tačiau dalis lietuvių mano, kad žmonės miršta ne dėl pandemijos.

„Žmonės Indijoje tikrai miršta, bet ne tokiu skaičiumi, kaip teigia žiniasklaida, ir ne dėl covido.

iš abonento:

„Atsiprašau, bet kalbėjausi su savo draugu Indijoje. Vyriausybė blokuoja vargingiausias valstijas, tokias kaip Biharas ir Maharaštra, uždarė visas maisto rinkas. Dabar yra karščiausias metų laikas, temperatūra siekia 50 laipsnių. Skurdžiausi žmonės uždaryti be maisto, vandens ar vaistų, turint labai mažai atsargų. Jie miršta 200 000 žmonių per dieną ne dėl covido, bet dėl pagrindinių poreikių netekimo. Taigi, kai Borisas (Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Borisas Johnsonas) kalba apie Indijos padermę, žinokite, kad tai vyriausybė, kaip ir JK (padarė) mūsų vyriausybę. Mane iki galo niokoja padėtis Indijoje. Taigi šie žmonės miršta, bet ne nuo covido “.

Daugiau iš abonento:

„Aš esu iš Indijos, ir jie ŽUDO žmones, jie priverstinai ima / pagrobia benamius bandymams. Paskelbia juos teigiamais ir jėga nužudo, kad padidintu mirusių nuo covido skaičių. Kas eina į ligoninę, niekada negrįžta namo. Asmuo paskelbiamas mirusiu, pašalinamos kai kurios kūno dalys pardavimui, pavyzdžiui, inkstai, arba jiems skiriami neteisingi ir nereikalingi vaistai. Kas atsitiks, kai bus paskirtas netinkamas vaistas. Žmonės miršta! Kai kurie pacientai buvo hospitalizuoti, o kitą dieną jie jau mirė. Yra atvejų, kai nėščia moteris, kuri turi gimdyti per kelias dienas, gauna teigiamą tyrimo rezultatą ir kitą dieną miršta, kūdikis taip pat yra miręs. Kai kurie pacientai dingo savaitėmis, vyriausybei jie nerūpi. Mobilieji telefonai ir žiedai paimami iš pacientų, kurie priimami po mirties. Indija tampa genocido centru“, – rašoma feisbuko įraše.

Visa tai tėra melagiena.

Melaginga informacija Foto: Facebook

Melas



Nėra jokių indikacijų, kad tai, kas vyksta Indijoje, yra žmonių grobimai ar žudymai. Tai yra nesukontroliuotos COVID-19 pandemijos pavyzdys.

Indijos hinduistų nacionalistų vyriausybė vis griežčiau kritikuojama už tai, kad pastarosiomis savaitėmis leido vykti masiniams susibūrimams, įskaitant religinį Kumbha Melos festivalį, kuriame dalyvavo milijonai tikinčiųjų. Būtent tokie susibūrimai tampa puikia vieta virusui plisti.

Dar balandžio 24 dieną skelbta, kad didžiuosiuose šalies miestuose prie ligoninių susiformavo pacientų ir susijaudinusių jų artimųjų eilės. Indija tapo nauju koronaviruso karštuoju tašku, kur per tris pastarąsias dienas užfiksuotas beveik milijonas naujų užsikrėtimo koronavirusu atvejų. Per pastarąsias 24 val. šalyje užfiksuotos 2 624 mirtys nuo COVID-19. Bendras patvirtintų mirties atvejų skaičius šalyje jau beveik siekia 190 tūkst. Per parą Indijoje taip pat patvirtinta daugiau nei 340 tūkst. naujų užsikrėtimo koronavirusu atvejų, bendras COVID-19 atvejų skaičius šalyje yra 16,5 mln. Pagal šį rodiklį Indija užima antrą vietą pasaulyje po JAV. Ekspertai prognozuoja, kad protrūkio pikas Indijoje nebus pasiektas dar bent tris savaites. Be to, tikrieji užsikrėtimo atvejų ir mirčių nuo COVID-19 skaičiai šalyje gali būti daug didesni.

Šią situaciją „Žinių radijui“ pakomentavo ir Lietuvos ambasadorius Indijoje Julius Pranevičius

„Na ir staiga balandžio mėnesį pradėjome matyti labai greitai kylančius skaičius ir ta antroji banga galbūt net panašesnė į cunamį, kuris nešė ir nunešė. Tiesa, yra kitų aiškinančių, kad galbūt naujos koronos formos, dvigubas mutantas (…) yra daug aktyvesnis, daug greičiau plinta ir daug pavojingesnis ir galbūt tai irgi lėmė, kad daug žmonių susirgo, galbūt ir imunitetas po pirmųjų susirgimų išblėso (…).“

Vis dėlto ambasadorius teigė, kad apskritai visada Indijoje pavojus užsikrėsti buvo didžiulis tiek dėl didelės gyventojų koncentracijos, tiek dėl didelių žmonių kontaktų, todėl vienam asmeniui susirgus tikimybė virusui išplisti yra didžiulė. Pasiteiravus J. Pranevičiaus, koks dabar yra oras Delyje ir kokią jis įtaką galėtų daryti, jis sakė, kad dabar termometro stulpeliai rodo 36-37 laipsnius šilumos.

„Tai yra dar gerai, nes balandis-gegužė Delyje paprastai yra patys karščiausi mėnesiai. Mes turime ir 48 ir daugiau. Tai dėl tų karščių būtų turbūt dar sunkiau tvarkytis su pandemijos iššūkiais. Todėl Indijos istorija turbūt paneigia tą mitą, kad karštu oru virusas lėčiau plinta. Ne, jis čia plito ir plinta labai sėkmingai ir karštu oru.“

Remiantis visa šia informacija galima teigti, kad Indijoje iš tiesų matome ne kokias kitas, o būtent COVID-19 pasekmes.

