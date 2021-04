Išpranašavo, kad vietoje erkinio encefalito skiepo žmonės prievarta gauna vakciną nuo COVID-19. Tai – melas

Žinutės autorė, perspėjusi savo anketos skaitytojas nesiskiepyti nuo erkinio encefalito, nenurodė, kokiais šaltiniais paremti jos teiginiai. Ji teigia, kad taip jai sako nuojauta ir įžvalga bei patikino esanti nusipelniusi pasitikėjimo. Iš tiesų, nėra jokių įrodymų, kad skiepytis nuo vieno susirgimo atėjęs žmogus būtų prievarta paskiepytas nuo COVID-19. Tai prieštarautų ir Lietuvos įstatymams, kuriais remiantis šalyje skiepai yra savanoriški.

Grėsmingu perspėjimu apie neva apgaulės būdu nuo COVID-19 skiepijamus žmones pasidalino paskyra „Mistinė mergaitė - Aiškeregės pranašystės“. Dalis žinutę komentavusių žmonių dėkojo jos autorei už perspėjimą ir tvirtino šiais metais ketinantys vengti skiepo nuo erkinio encefalito, tačiau to daryti tikrai nereikėtų.

Platina melagienas

Tokio pobūdžio klaidinanti informacija gali padaryti daug žalos visuomenės sveikatai.

Visų pirma, slapta skiepyti žmones nuo COVID-19 nebūtų jokio reikalo, nes norintieji įgyti imunitetą nuo COVID-19 ir taip turi laukti, kol ateis jų registracijos vakcinacijai eilė. COVID-19 vakcinos prieinamos tik laikantis prioritetų tvarkos, todėl bet kas, norintis pasiskiepyti, šiuo metu to padaryti negalėtų.

Remiantis vakcinacijos nuo COVID-19 planu, vos tik gavus pirmąsias patvirtintų vakcinų dozes, suskubta skiepyti sveikatos sektoriaus darbuotojus, dirbančius su COVID-19 pacientais. Žiemos mėnesiais taip pat paskiepyti didžiausios rizikos pacientai, globos namų ir slaugos namų darbuotojai, vaistinių darbuotojai, pradėti skiepyti onkologiniai pacientai ir vyresni nei 75 metų amžiaus asmenys.

Paskiepijus senjorus skiepytis taip pat kviečiami švietimo įstaigų darbuotojai, abiturientai.

Visiems likusiems gyventojams, nepatenkantiems į prioritetų sąrašus, pirmojo skiepo, kaip nurodoma lentelėje, gali tekti palaukti iki birželio mėnesio. Šie asmenys bus skiepijami suskirsčius į amžiaus grupes, pradedant nuo vyriausių. Taigi, jokie bandymai žmones skiepyti slapta neturėtų jokio loginio pagrindo, nes norintys pasiskiepyti nuo COVID-19 ir taip turi laukti savo eilės.

Fantazuodami apie vakcinų nuo COVID-19 ryšį su vakcina nuo erkinio encefalito klaidingos žinutės komentatoriai užsiminė, kad užmačios, esą, slapta visus paskiepyti nuo COVID-19 – visai logiškos, nes tiek Lietuvoje naudojama vakcina nuo erkinio encefalito, tiek viena iš COVID-19 vakcinų sukurtos tos pačios farmacinės kampanijos „Pfizer“. Tačiau ir ši sąsaja nėra visai teisingai.

Pirmiausia, Lietuvoje naudoti patvirtinta ne tik šiuo metu „Pfizer“ kampanijai priskiriama vakcina „Ticovac“, bet ir Vokietijos farmacijos kampanijos „Novartis“ vakcina, pavadinta „Encepur“ vardu. Antra, Lietuvoje ir Europos Sąjungoje registruotų vakcinų sąraše matyti, kad „Ticovac“ vakcina priskiriama ne „Pfizer“, o Austrijos „Baxter“. Taip yra todėl, kad vakcina ir buvo sukurta įmonės „Baxter“, tačiau 2014 metais šios kampanijos vakcinų portfelį ir dalį viso verslo įsigijo „Pfizer“. Dėl šios priežasties dabar prie „Ticovac“ vakcinos įrašomas pastarosios įmonės, sukūrusios ir vieną iš vakcinų nuo COVID-19, vardas.

Žvelgiant iš kitos pusės, internautų aptikta neva tarp šių vakcinų egzistuojanti sąsaja netenka prasmės ir žinant, kad Europos Sąjungoje patvirtinta naudoti ne tik „Pfizer“ kartu su „BioNTech“ sukurta vakcina nuo COVID-19, bet taip pat ir kitos – „Moderna“ kurta vakcina, „AstraZeneca“ bei „Johnson & Johnson“ vakcinos, o sulaukę savo eilės skiepytis asmenys gali netrukdomi rinktis, kuria vakcina pageidauja būti paskiepyti.

Remiantis šia informacija, „Melo detektorius“ vertina teiginius, esą besiskiepijantys nuo erkinio encefalito žmonės šiemet vietoje to bus paskiepyti vakcina nuo COVID-19, kaip melagingus. Nėra jokių įrodymų, kad esama užmačių žmones skiepyti slapta, be to, norintieji pasiskiepyti nuo COVID-19 ir taip privalo kantriai laukti savo eilės, todėl tokia sąmokslo teorija neturi jokio loginio pagrindo.