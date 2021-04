Gąsdina, kad vakcinoje aptiko kalio druskos, bet nerimauti neverta: jos rasite ir traškučiuose ar bananuose

Socialinių tinklų dalyvių nerimą kelia vienas „Pfizer / BioNTech“ kurtos vakcinos nuo COVID-19 ingredientas lotyniškai vadinamas Potassium Chloride arba tiesiog kalio druska. Daugiausia diskusijų internete sukėlė tai, kad ta pati medžiaga naudojama vykdant mirties bausmę, todėl, esą, jos naudojimas vakcinų sudėtyje gali kelti pavojų žmonių sveikatai. Iš tiesų jaudintis nėra reikalo – medžiagos kiekis vakcinose yra ypač mažas ir nepavojingas.

„Ar bent vienas Lietuvos skiepų žinovas žino, kad viena iš Pfizer-BioNTech COVID-19 vakcinos sudedamųjų dalių yra potassium chloride. Bet nepragyvenkit, tai ne tas potassium chloride kurį naudoja sustabdyti širdį vykdant mirties bausmę, šis potassium chloride yra saugus ir jį naudoja tik tam kad neprišiktumėt į kelnes kai jums leidžia vakciną.“, – rašoma vienoje „Facebook“ žinutėje, kurios autorius priduria nesąs nusistatęs prieš skiepus, bet kol kas, esą, pasaulyje nėra nė vienos patvirtintos COVID-19 vakcinos. Be klaidingų teiginių šioje žinutėje dar ir nepagrįstai keliama baimė dėl vakcinų saugumo.

Klaidinanti žinutė Foto: Ekrano nuotr.

Kalio druskos vakcinoje – vos 0,01 mg

Skirtingai nei sarkastiškai teigiama socialiniame tinkle pasidalintoje žinutėje, „Pfizer / BioNTech“ vakcinos nuo COVID-19 sudėtyje iš tiesų yra tos pačios medžiagos, kuri Jungtinėse Amerikos Valstijose naudojama mirties bausmei vykdyti – kalio druskos. Kalio druska mirties bausmės vykdymo metu naudojama pasmerktojo širdžiai sustabdyti, tačiau kalbant apie šią medžiagą svarbu žinoti, kokie jos kiekiai turimi omenyje.

Iš tiesų, kalio chloridas yra būtinas žmogui elektrolitas, kurio gauname gerdami ir valgydami. Šio elemento yra daržovėse, šviežiuose ir džiovintuose vaisiuose, mėsoje, užkandžiuose. Buteliukuose pardavinėjamame vandenyje taip pat yra kalio chlorido. Kaip druskos pakaitalas kalio chloridas sutinkamas ir populiarių visame pasaulyje užkandžių, pavyzdžiui, bulvių traškučių ar pusryčių dribsnių, sudėtyje.

2016 metais žurnale „Nutrients“ išspausdinto tyrimo autoriai netgi teigia, kad dalinis įprastos druskos pakeitimas kalio druska kai kuriuose maisto gaminiuose būtų naudingas sveikatai – tokiu būdu žmonių organizmai pasisavintų daugiau kalio.

Sveikas suaugęs vyras per dieną turėtų gauti 3400 mg kalio per dieną, moteris – 2600 mg per dieną. Jeigu šio elemento trūksta, žmogui taip pat gali būti skiriami kalio druskos preparatai, skirti vartoti per burną, arba infuzijos kalio lygiui kraujyje pakelti. Pavyzdžiui, sergant lengva asimptomine hipokalemijos forma rekomenduojama vartoti medikamentus, kuriuose yra 750-1500 mg kalio chlorido.

Tuo tarpu kalio chlorido kiekis vienoje „Pfizer / BioNTech“ vakcinos dozėje siekia vos 0.01 mg, taigi, yra labai nedidelis.

Listono laboratorijos, įkurtos Babrahamo instituto imunologijos padalinyje, tinklaraštyje siekiama paneigti žmonių susirūpinimą dėl kalio chlorido naudojimo vakcinos nuo COVID-19 gamyboje. 0,01 mg šios medžiagos, esančios vienoje dozėje vakcinos, prilyginama 1 proc. kalio chlorido, randamo vienoje stiklinėje vandens iš čiaupo. Vakcinoje esantis kalio chlorido kiekis – maždaug 50 000 kartų mažesnis, nei jo yra banane arba stiklinėje pieno. „Tai – maždaug toks pat kalio chlorido kiekis, kiek jo yra vienišoje ašarėlėje“, – ironizuojama straipsnyje.

Taigi, jokiu būdu negalima lyginti kalio chlorido kiekio, randamo vienoje vakcinos dozėje su kiekiais, kurių reikia, norint šia medžiaga sustabdyti žmogaus širdį. Tik labai didelis kalio chlorido kiekis gali sukelti mirtį, be to, jį reikia leisti tam tikrais intervalais.

Kalio chlorido naudojimas vakcinose neturėtų nieko stebinti. Ši druska naudojama ne tik „Pfizer / BioNTech“ kurtoje vakcinoje, bet ir daugelyje kitų, pavyzdžiui, kai kuriose vakcinose nuo tymų, kiaulytės, raudonukės ir vėjaraupių, rotoviruso, juostinės pūslelinės. Kalio druskos reikia tam, kad ląstelės vakcinoje išliktų gyvos, taip pat druskos reikia ląstelių kultūroms.

Be šių panaudojimo būdų farmacijos srityje, kalio chloridas taip pat naudojamas trąšoms gaminti taip pat, kaip jau minėta, maisto pramonės srityje.

Taigi, nors „Facebook“ pasirodžiusio pranešimo autorius šios medžiagos naudojimą vakcinose mėgino palyginti su mirties bausmei vykdyti naudojamais kalio chlorido kiekiais, šis palyginimas yra klaidinantis – vakcinose aptinkamas labai mažas kalio chlorido kiekis. Žymiai daugiau šios medžiagos kiekvienas žmogus suvartoja su maistu ir gėrimais.

Taip pat „Facebook“ paskleista klaidinanti informacija apie tai, kad nė viena vakcina nuo COVID-19 nėra patvirtinta. Sąlyginę registraciją Europos Sąjungoje kol kas yra gavusios šių gamintojų sukurtos vakcinos – „Pfizer / BioNTech“, „AstraZeneca“, „Moderna“ ir „Janssen Pharmaceutica NV“. Visos jos sėkmingai praėjo klinikinių bandymų etapus, kuriais įrodyta, kad vakcinos sukuria imunitetą prieš SARS-Cov-2 virusą ir yra saugios naudoti žmonėms.