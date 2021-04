Įsitikinę, kad astmai gydyti skirtas vaistas pakeis vakcinų teikiamą naudą: šių dalykų lyginti neverta

Vakcinos nereikalingos, o nuo COVID-19 veiksmingai galima apsisaugoti paprasčiausiais astmos inhaliatoriais – tokia žinute dalinamasi socialiniuose tinkluose, tačiau jos turinys tik parodo nesupratimą, kodėl apskritai žmonijai reikalingi skiepai.

Žinutė socialiniuose tinkluose Nereikia jokių vakcinų! 90% efektyvūs nuo Kovid astmos inhaliatoriai.

„Nereikia jokių vakcinų! 90% efektyvūs nuo Kovid astmos inhaliatoriai. Ir paskelbta ne kur kitur, bet The Lancet“, – rašoma „Facebook“ socialiniame tinkle. Prie komentaro prisegta ir nuoroda į „The Lancet“ šių metų balandžio mėnesio 9 dieną publikuotą tyrimą.

Nedidelės apimties tyrimas, kuriame dalyvavo 146 COVID-19 sergantys asmenys iš tiesų parodė daug žadančius rezultatus. 73 tyrime dalyvavusiems žmonėms buvo taikytas įprastinis COVID-19 gydymas, o kitiems 73 skirtas steroidas budezonidas, kurį inhaliatoriaus pavidalu naudoja sergantieji astma. Tyrimą atlikę mokslininkai priėjo išvados, kad budezonido taikymas ankstyvoje ligos stadijoje gali tapti itin veiksmingu ir nesunkiai pritaikomu būdu išvengti sunkaus susirgimo ir sumažinti krūvį, pandemijos metu tenkantį ligoninėms.

Oksfordo universiteto tyrėjai, atlikę šį tyrimą, reikalavo kuo anksčiau įvertinti jo metu prieitų išvadų ir pradėti taikyti gydymą budezonidu.

Nors tyrimų apie budezonido poveikį COVID-19 sergantiems ligoniams dar trūksta, be to, trūksta duomenų, ar toks gydymas būtų veiksmingas rizikos grupei priskiriamiems asmenims, šį „The Lancet“ paviešintą tyrimą kai kurie mokslininkai jau vadina viską pakeisiančiu, mat preparato patvirtinimas ankstyvai COVID-19 stadijai gydyti reikštų, kad virusą būtų įmanoma pažaboti jam dar nespėjus smarkiai pabloginti paciento sveikatos, be to, suvaldžius ligą anksti sumažėtų apkrova intensyvios terapijos skyriams.

Tačiau kad ir kokį puikų atradimą būtų padarę Oksfordo universiteto mokslininkai, lyginti ligos gydymui skirtą preparatą su vakcina yra klaidinga.

Budezonidas, jeigu jo vartojimas bus patvirtintas naudoti neseniai COVID-19 susirgusiems pacientams, gali palengvinti užsikrėtusiųjų gyvenimą ir sumažinti spaudimą sveikatos priežiūros įstaigoms, tačiau viruso išvengti jis nepadės.

Šiuolaikinėje medicinoje vadovaujamasi principu, kad svarbiausia yra ligų prevencija ir tik po to – jų gydymas. Turint veiksmingą vakciną ligos, su visomis ją lydinčiomis pasekmėmis ir liekamaisiais reiškiniais, apskritai galima išvengti. Tokiu būdu išsaugomos gyvybės, užtikrinamas sveikatos priežiūros paslaugų stabilumas. Tuo atveju, jeigu ligos išvengti neįmanoma, svarbu turėti veiksmingų būdų jai gydyti rinkinį.

Taigi, nors astma sergančių žmonių įprastai naudojamo budezonido sėkmingas pritaikymas gydyti ankstyva COVID-19 stadija sergančius pacientus yra puiki naujiena, ypač dabar, kai tuo pačiu metu siekiama ir išsaugoti jau užsikrėtusiųjų gyvybes, ir paskiepyti kuo daugiau planetos žmonių, šis atradimas anaiptol nereiškia, kad vakcina nebereikalinga, nes šis preparatas nepadės ligos išvengti.

Remiantis šia informacija, „Melo detektorius“ pareiškimą, esą atradus veiksmingą COVID-19 gydymo būdą vakcinos nebereikės kaip klaidinantį. Kovojant su užkratu svarbu turėti ir veiksmingą vakciną, ir pasitvirtinusius ligos gydymo būdus. Tik tokiu būdu įmanoma išsaugoti kuo daugiau gyvybių ir užtikrinti gerą visuomenės sveikatą.