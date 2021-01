Apkaltino Pelosi siekiant uždrausti tokias sąvokas, kaip „tėvas“ ar „motina“, bet praleido svarbiausią dalį

Internete dalinamasi žinia, kad Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Atstovų rūmų pirmininkė demokratė Nancy Pelosi siekia uždrausti vartoti tokias lytį ir giminystę nurodančias sąvokas, kaip motina, dukra, tėvas, sūnus. Toks pranešimas sulaukė griežtos skaitytojų kritikos, tačiau ar verta tikėti jame skelbiama informacija?

Nancy Pelosi siekia uždrausti vartoti lytį nurodančias sąvokas, tokias kaip motina, dukra, tėvas, sūnus.

Portale minfo.lt, ir anksčiau platinusiame klaidinančias naujienas (pvz.1, pvz.2, pvz.3, pvz.4), skelbiama, kad „Baltųjų Rūmų pirmininkė Nancy Pelosi ir Taisyklių komiteto pirmininkas James McGovern penktadienį pristatė 117-ojo kongreso taisykles, kuriose planuojama pateikti siūlymus, kuriais būtų siekiama panaikinti tokius terminus, kaip tėvas, motina, sūnus ir dukra.“ (aut. past. – kalba netaisyta). Šiuos žodžius siūloma keisti lyčių atžvilgiu neutraliais terminais.

Punktas, kuriuo remiantis nurodoma vartoti lyčiai neutralius terminus, straipsnyje aptartas detaliau. Jame rašoma:

„XXIII taisyklių 8 straipsnio C punkto 3 papunktyje žodžiai, kurie apibrėžia žmogaus lytį, tokie kaip „tėvas, motina, sūnus, dukra, brolis, sesuo, dėdė, teta, sūnėnas, dukterėčia, vyras, žmona, tėvas-tėvas uošvė, žentas, uošvis, svainis, posūnis, podukra, patėvis, pamotė, pusbrolis, pusseserė, anūkas ar anūkė“, turėtų būti pašalinti.

Vietoj jų turėų būti vartojami tokie terminai kaip „tėvas, vaikas, brolis ir sesuo, tėvo brolis, pusbrolis, sesers vaikas, sutuoktinis, uošvis, patėvis, anūkas.“ (aut. past. – kalba netaisyta).

Akivaizdu, kad ši žinutės dalis buvo versta iš anglų kalbos, nes dalis dokumente naudojamų terminų išvertus į lietuvių kalbą neturi lyčiai neutralių atitikmenų. Pavyzdžiui, originaliame dokumente angliški terminai „brother“ ar „sister“ siūlomi keisti į lyčiai neutralų „siblings“.

Taip pat tekste palikta klaida – N. Pelosi vadinama Baltųjų rūmų pirmininke, nors iš tiesų ji yra Atstovų rūmų pirmininkė.

Vis dėlto, svarbiausia yra tai, kad aptariant Atstovų rūmų pirmininkės ketinimus nepaminėta pati esminė dalis – šiais pakeitimas nesiekiama apskritai uždrausti vartoti lytį nurodančius terminus. Keisti terminologiją N. Pelosi siūlo tik vieno konkretaus dokumento, Atstovų rūmų taisyklių (ang. „Rules of the House of Representatives“), tekste ir kitų sričių šis siūlymas neliečia.

Atstovų rūmų taisyklės iš dalies apibrėžia Atstovų rūmų veikimą ir kas kartą po rinkimų jos šiek tiek pakeičiamos. Sausio 1 dieną N. Pelosi kartu su J. McGovernu pasiūlė būtent tokį pakeitimų paketą, į kurį įeina ir minėtų sąvokų keitimas lyčiai neutraliomis tą pačią prasmę nusakančiomis sąvokomis. Vis dėlto, šie pakeitimai atsispindės tik minėtame dokumente ir įtakos tam, kaip tarpusavyje bendraus išrinktieji atstovai ar kokias sąvokas jie vartos viešuose pasisakymuose nedarys.

Pranešime žiniasklaidai, kuriame nurodoma, kodėl pateikti vieni ar kiti pasiūlymai, pabrėžiama, kad terminų pakeitimu siekiama skatinti įtrauktį ir įvairovę.

Atsižvelgiant į šią informaciją, „Melo detektorius“ vertina minfo.lt pasirodžiusią žinutę kaip iš dalies klaidingą. Nors joje teisingai nurodomas siūlomas pakeitimų punktas, bet nei teksto antraštėje, nei pačiame tekste nepasakoma, kad šie pakeitimai aktualūs tik kalbant apie vieno dokumento, Atstovų rūmų taisyklų, tekstą ir kitų sričių neliečia. Tokiu būdu skaitytojai klaidinami, formuojama neigiama jų nuomonė minėtų pakeitimų atžvilgiu.