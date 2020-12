Dalinasi juodraščiu, siekdami diskredituoti vakcinas nuo COVID-19

Socialinių tinklų vartotojai internete dalinasi portale infa.lt publikuotu straipsniu, kuriame žadama atskleisti JAV Maisto ir vaistų kontrolės administracijos paviešintą šalutinių COVID-19 vakcinos poveikių sąrašą. Šiame straipsnyje skelbiama informacija pasitikėti neverta – skaitytojai bandomi gąsdinti darbine dokumento versija, kuria remiantis nereikėtų daryti išvadų.

Infa.lt straipsnyje pateikia .pdf tipo dokumentą „aprašantį galimus šalutinius Covid-19 vakcinos efektus, kurių ne tiek jau ir mažai, ir kurie ne tokie jau ir nekalti.“ Portale keliamas nepasitikėjimas vakcina, klausiama, ko reikėtų bijoti labiau – „koronaviruso, kuris tik vienas, ar šalutinių vakcinos poveikių, kurių tiesiog daugybė ir dalis jų gali užsibaigti mirtimi“.

Klaidinantis tekstas Foto: Ekrano nuotr.

Tokia informacija galėjo nesunkiai įtikinti anglų kalbos gerai nemokančius skaitytojus. Tekste iš tiesų prisegtas JAV Maisto ir vaistų kontrolės administracijos dokumentas, jo data vis dar aktuali – 2020 m. spalio 30 d., dokumente iš tiesų galima rasti straipsnyje pateikiama šalutinių poveikių sąrašą.

Tačiau įsigilinus į dokumente anglų kalba pateikiamą informaciją tampa akivaizdu, kad tai nėra oficialus organizacijos pranešimas. Vietoje to infa.lt pasidalino darbiniu failu, kurio pavadinimas, išvertus į lietuvių kalbą skambėtų taip – „CBER COVID-19 stebėsenos planai. Vakcinų sauga ir veiksmingumas“ (CBER – Center for Biologics Evaluation and Research trumpinys, lietuviškai reiškiantis Biologijos vertinimo ir tyrimų centrą).

Ši prezentacija rodyta Maisto ir vaistų kontrolės administracijos Vakcinų ir susijusių biologinių produktų patariamojo komiteto posėdžio metu, kuriame aptarti žingsniai, kaip organizacija sieks užtikrinti vakcinos nuo COVID-19 saugumą ir efektyvumą.

Prezentacijoje iš tiesų pateikiamas sąrašas, apie kurį rašoma infa.lt publikuotame straipsnyje. Jame išvardyti ne tik rimti sveikatos sutrikimai, pavyzdžiui, insultas, encefalitas, autoimuninės ligos, bet ir mirtis.

Klaidinančiame straipsnyje šie sutrikimai pristatomi, kaip Maisto ir vaistų kontrolės administracijos paviešinti galimi COVID-19 vakcinos šalutiniai poveikiai, tačiau iš tiesų prezentacijoje nurodoma, kad šis sąrašas nėra joks oficialus pranešimas, tai – tik juodraštis ir ateityje jis gali būti koreguodamas, pildomas.

Toks daug sutrikimų apimantis sąrašas rodo ne tai, kad vakcina bus nesaugi, o tai, kad JAV Maisto ir vaistų kontrolės administracija sieks užtikrinti, kad būtų tiriami visi šalutiniai efektai ir į visus galimus šalutinius efektus būtų atsižvelgta.

Net jei kuris nors šalutinis poveikis pasitaiko ypatingai retai, susiklosčius tik tam tikroms aplinkybėms, jis privalo būti įtrauktas į šalutinių poveikių sąrašą, o žmonės – apie tai informuoti.

Maisto ir vaistų kontrolės administracijos patariamojo komiteto narys Dr. Paul Offitas portalui abcnews.go.com komentavo, kad įprastai vakcinų bandymai trunka du ar tris metus, tačiau pandemijos akivaizdoje tai – ne išeitis, nes delsimas kainuoja tūkstančius gyvybių.

„Kai pateikiate naują medicinos produktą niekada nėra taip, kad viską žinotumėte – jūs niekada nežinote visko. Klausimas yra toks: ar jūs pakankamai žinote, kad vakcinos nauda aiškiai ir galutinai nusveria teorinę riziką?“, – portalui komentavo vakcinų ekspertas.

Ligų kontrolės ir prevencijos centras pasidalino atmintine, ko galima tikėtis pasiskiepijus vakcina nuo COVID-19. Įprastų šalutinių efektų sąraše nurodytos tokios reakcijos – skausmas ar patinimas dūrio vietoje, kūno nuovargis, karščiavimas, šaltkrėtys, galvos skausmas.

Remiantis šia informacija „Melo detektorius“ infa.lt paviešintą publikaciją vertina kaip klaidingą. Tekste skelbiama, jog tai – JAV Maisto ir vaistų kontrolės administracijos paviešintas galimų COVID-19 vakcinos šalutinių poveikių sąrašas, tačiau iš tiesų prisegtas dokumentas nėra skirtas informuoti visuomenę, tai – darbinė prezentacija, skirta tik tam tikram ratui profesionalų, o pateiktas sąrašas ateityje gali būti koreguojamas. Taip pat jame neatspindėta reali rizika, kokia tikimybė patirti vieną ar kitą poveikį pasiskiepijus nuo COVID-19, todėl remiantis juo netikslu kelti abejones dėl vakcinos saugumo.