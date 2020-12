Skelbia melą apie Hillary Clinton mirtį. Vienintelis šaltinis – „QAnon“ judėjimo atstovų fantazijos

Socialiniuose tinkluose pasidalinta melu apie Hillary Clinton mirtį. Vienintelis įrodymas, kurį šiam teiginiui pagrįsti pateikia dėl klaidinančio turinio viešinimo jau ne kartą į „Melo detektorių“ patekęs Giedrius Litevka – į bitchute.com platformą įkeltas vaizdo įrašas, kuriame rodomi 4 metų senumo kadrai, o juos komentuoja „QAnon“ sąmokslo teorijos palaikytojai.

Hillary Clinton mirė.

„Hillary Clinton mirė... užteks čia žemėj daryt nusikaltimus jai ... prisidirbo konkrečiai“, – socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje skelbia Giedrius Litevka. Po šiuo pareiškimu – nuoroda į bitchute.com platformoje pasidalintą vaizdo įrašą pavadintą „HILLARY DEAD AT 73 - HEAR WHAT HAPPENED TO HER ASSOCIATES“ (liet. „Hillary Clinton mirė sulaukusi 73 – išgirskite, kas nutiko jos bendrininkams“.

Vaizdo įrašas intriguojančiu pavadinimu į platformą įkeltas šių metų lapkričio 21 dieną 21:20 val. Jis buvo peržiūrėtas daugiau nei 20 tūkst. kartų.

Trumpas filmukas, turintis atskleisti tikrą sensaciją, pradedamas amerikiečių kraštutinių dešiniųjų pažiūrų radijo laidų vedėjo ir sąmokslo teoretiko Alexandro Emricko Jones‘o komentaru.

Vyras dėl savo skleidžiamų melagysčių nuolat blokuodamas tokių technologinių gigantų kaip „Apple“ ir „Facebook“ vaizdo įraše komentuoja kadrus iš 2016 metų rugsėjo 11- osios įvykių minėjimo. Trumpame siužete parodoma, kaip prie automobilio esantys vyrai padeda Hillary Clinton, tuomet dalyvavusiai Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidento rinkimuose, įlipti į automobilį. Tuometinė kandidatė į prezidentus atrodo nestabili, klupinėjanti.

Po trumpo A. E. Jones‘o komentaro pradedamas kitas vaizdo įrašas. Šį kartą tai – ištrauka iš Hillary Clinton rinkiminės kampanijos Grinsboro mieste, esančiame Šiaurės Karolinoje.

Vaizdo įrašą komentuojantis asmuo atkreipia žiūrovų dėmesį į renginyje dalyvaujančiųjų į viršų iškeltus mobiliuosius telefonus, kuriuose neva nematyti nei Amerikos vėliavos, nei pačios H. Clinton.

Šiems dviem epizodams pasibaigus ekrane pasirodo trys „ekspertai“ ir nuoroda į Dr. Charlie Wardo kuruojamą „Insider Club“ svetainę. Ch. Wardas – žinomas britų „Youtube“ veikėjas, šiuo metu gyvenantis Ispanijoje. Karantino metu vyras savo valdomose socialinių tinklų platformose pradėjo aktyviai skleisti „QAnon“ sąmokslo teorijos idėjas.

Šių trijų žmonių išvados, pažiūrėjus du su H. Clinton susijusius siužetus – juose vaizduojama visai ne H. Clinton, o tik jos klonas. Pati H. Clinton, pasak šių asmenų, buvo nužudyta dar 2009 metais.

Teiginiai, kad vienas ar kitas svarbus viešas asmuo iš tiesų tėra klonas – dažnas „QAnon“ judėjimo atstovų teiginys. Šią teoriją palaikantys asmenys tiki vadinamosios „giliosios valstybės“ (ang. „Deep State“) sąmokslu. Pasak jų, JAV dešimtmečiais valdo su šėtonu susimokę, vaikų grobimu ir prievartavimu užsiimantys valdžios atstovai ir net Holivudo žvaigždės, priklausantys „giliajai valstybei“, o vienintelis pasaulio išgelbėtojas yra buvęs JAV vadovas Donaldas Trumpas. Judėjimo nariai ieško neva slaptai perduodamų žinučių D. Trumpo kalbose, patvirtinančių jų įsitikinimus.

Pranešimas apie H. Clinton mirtį – dar viena judėjimo narių fantazija.

Iš tiesų, vaizdo įrašo pradžioje rodomus H. Clinton gyvenimo epizodus nesudėtinga paaiškinti. Pirmasis vaizdo įrašas, darytas 2016 metų rugsėjo 11 dieną, atkreipė ir žiniasklaidos dėmesį. Jame iš tiesų pasirodo nesveikuojanti H. Clinton. Kaip vėliau komentavo jos biuras, buvusi kandidatė į prezidentus patyrė saulės smūgį, todėl turėjo anksčiau palikti minėjimą. Vaizdo įrašas sukėlė didelį susidomėjimą, nes būtent tuo metu žiniasklaidoje vis pasirodydavo žinučių apie prastą tuometinės kandidatės į JAV prezidento postą sveikatos būklę.

Antrajame vaizdo įraše, nufilmuotame H. Clinton rinkiminės kampanijos Grinsboro mieste metu akis apgauna optinė iliuzija, atsiradusi dėl filmavimo ypatumų. Vaizdo įraše mobiliuosius telefonus iškėlę žiūrovai atrodo esantys visai šalia H. Clinton, nors iš tiesų jie yra gerokai nutolę nuo kandidatės, o jų telefonuose matyti labai smarkiai sumažintas vaizdas. Šį efektą taikliai pastebėjo ir vaizdo įrašo komentatoriai.

Vizualiai panašus vaizdas užfiksuotas ir buvusio JAV vadovo Baracko Obamos kalboje Baltųjų rūmų svečiams, minint „Juodosios istorijos mėnesį“ tais pačiais 2016 metais.

Tai, jog teiginiai apie H. Clinton mirtį yra absurdiški įrodo ne tik aukščiau pateikta vaizdo įrašų analizė, bet ir faktas, jog net pastarosiomis dienomis H. Clinton aktyviai dalyvavo įvairiuose susitikimuose ir renginiuose. Pavyzdžiui, lapkričio 30 dieną H. Clinton kalbėjo su tinklalaidžių serijos „Armchair Expert“ kūrėju Dax Shepardu, lapkričio 18 dieną davė interviu „iheartradio“ radijo platformoje, o spalio 29 dieną kartu su atlikėja Cher dalyvavo virtualiame pokalbyje „Sipping Tea with Hillary and Cher - Onward Together“. Be to, apie H. Clinton mirtį nei anksčiau, nei dabar nepranešė nė viena pasaulio žiniasklaidos priemonė.