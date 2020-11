Pakeista tvarka išprovokavo melo bangą: skelbia, esą dėl kaukių Vokietijoje miršta vaikai, o virusas plinta tik per paviršius

Nuo pirmadienio įsigaliojus naujai kaukių dėvėjimo tvarkai ugdymo įstaigose, kaukių priešininkai suskubo reikšti nepasitenkinimą tokiu sprendimu, pagrįsdami jį klaidingais mitais.

Visi virusai plinta tik per žmogaus rankas, palietus užterštus paviršius; Vokietijoje dėl kaukių dėvėjimo miršta vaikai.

Žinomas skiepų priešininkas, nuo pat pandemijos pradžios skleidęs melagingą informaciją apie naująjį koronavirusą Andrius Lobovas savo „Facebook“ paskyroje pasidalino vaizdo įrašu, kuriame reiškia nepasitenkinimą sprendimu vaikams nešioti kaukes ugdymo įstaigose.

Klaidinanti žinutė Foto: Ekrano nuotr.

Tokį nurodymą vyras vadina nesąmone, tvirtindamas, kad visi virusai plinta tik per žmogaus rankas, palietus užterštus paviršius, todėl kaukių dėvėjimas – beprasmis.

Be to, kaukės esą žudo vaikus – Vokietijoje, pasak jo, du vaikai jau mirė mokykloje priversti dėvėti kaukes, be to, vaikų plaučiai fiziologiškai neišsivystę, todėl kaukės dėvėjimas esą jiems tikrai pakenks.

Šiuose teiginiuose gausu faktinių klaidų.

Kaip plinta naujasis koronavirusas?

Oficialioje Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Ligų kontrolės ir prevencijos centro svetainėje nurodyti keli naujojo koronaviruso plitimo būdai. Dažniausiai virusas plinta tarp artimą kontaktą (esančių maždaug 2 metrus nuo vienas kito) turinčių žmonių.

Dažniausias viruso plitimo būdas – per mažus lašelius ir daleles ore užsikrėtusiam žmogui čiaudint, kosint, dainuojant, kalbant ar net kvėpuojant. Įkvėpus šias daleles užsikrečiama virusu.

Kitas viruso plitimo būdas – per užkrėstus paviršius, ant kurių nusėdo užsikrėtusiojo paskleisti į orą lašeliai ir dalelės. Liečiant užkrėstus paviršius ir vėliau palietus rankomis burną, nosį ar akis taip pat užsikrečiama virusu. Apie šį užsikrėtimo būdą vaizdo įraše ir kalba A. Lobovas, tačiau šis būdas nėra nei vienintelis, nei pagrindinis.

Kadangi dažniausiai virusu užsikrečiama oro lašeliniu būdu, kaukės dėvėjimas gali būti laikomas veiksminga priemone sumažinti tikimybę užsikrėsti.

Negalima tvirtinti ir to, kad visi virusai plinta per užkrėstus paviršius, palietus juos rankomis ir vėliau liečiant veidą. Virusų gebėjimas išlikti aktyviu palikus užkrėstą organizmą priklauso nuo daugelio biologinių, fizinių ir cheminių faktorių.

Pavyzdžiui, AIDS sukeliantis ŽIV patekęs į aplinką per kelias valandas tampa neaktyvus ir, o aktyvių likusių viruso dalelių neužtenka užkrėsti naują auką. Taigi, kol kas nė vienas ŽIV plitimo per paviršius, pavyzdžiui, per tualeto sėdynes, atvejis nebuvo užfiksuotas.

Vokietijoje dėl kaukių dėvėjimo vaikai nemirė

Gandai, esą Vokietijoje priversti dėvėti kaukes miršta vaikai internete pasirodė dar spalio mėnesio pradžioje. Tiesa, šaltiniuose buvo kalbama apie tris kaukių aukas, o ne dvi, kaip vaizdo įraše teigia A. Lobovas. Šiuos gandus paskleidė vienas aršiausių ir dažniausiai besireiškiančių naujojo koronaviruso skeptikų ir priešininkų Bodo Schiffmannas, o „Melo detektorius“ demaskavo jo teiginius.

Viena iš minimų esą dėl apsinuodijimo anglies dvideginiu mirusi šešiametė Liza iš tiesų buvo išgalvota – tokio įvykio ir tokios mergaitės vietos policija neužfiksavo ir viešai paragino gyventojus netikėti šia istorija.

Kitas įvykis, kuomet autobuse neaiškiomis aplinkybėmis mirė kaukę dėvėjusi 13-metė, įvyko ne dėl kaukės dėvėjimo fakto. Spalio 20 dieną Vokietijos žiniasklaida pranešė gavusi Landau prokuroro paaiškinimą, kad, atlikus ekspertizę, mokinės mirtis nebuvo susieta su apsinuodijimu anglies dvideginiu, tačiau tikslios mirties priežasties nenurodė.

Teismo medicinos ekspertų išvadose pabrėžiama, kad normaliai dėvima burnos ir nosies apsauga negali sukelti apsinuodijimo anglies dvideginiu. Anglies dvideginis kaukės viduje neužsibūna, nes tokie burnos ir nosies dangalai gaminami iš dalinai orui pralaidžios medžiagos, be to, kaukės šonai atviri dujoms pasišalinti.

Anksčiau „Delfi“ jau rašė apie tai, kad sprendimas vaikus į ugdymo įstaigas leisti su kaukėmis smarkiai papiktino besipriešinančius šios prevencinės priemonės dėvėjimui. Socialiniuose tinkluose pasirodė teiginių, esą kaukės dėvėjimas žalos vaikų smegenis, tačiau su faktais tokie teiginiai prasilenkia. Pasaulio sveikatos organizacijos teigimu, tinkamai dėvima kaukė nesukelia deguonies stygiaus ar apsinuodijimo CO2.

Dėvint kaukę būtina laikytis keleto taisyklių – įsitikinti, kad kaukė tinka, priglunda prie veido, bet netrukdo kvėpuoti; nedėvėti vienkartinės kaukės du ar daugiau kartų; visada pakeisti kaukę kita, jei ši sudrėksta. PSO rekomenduoja prevenciniais tikslais dėvėti iš audinio pasiūtas kaukes, tačiau į rizikos grupę patenkantys asmenys, vyresni nei 60 metų arba turintys lėtinių ligų, bei tie, kurie jaučia ligos simptomus ar rūpinasi sergančiais asmenimis turėtų pasirūpinti medicininėmis kaukėmis.

Remiantis pateikta informacija, galima teigti, kad vaizdo įraše teiginiais apie viruso plitimą ir kaukių dėvėjimą pasidalinęs A. Lobovas buvo neteisus – viruso plitimas per užkrėstus paviršius nėra nei vienintelis, nei pagrindinis plitimo būdas; Vokietijoje neužfiksuota vaikų mirčių, sukeltų kaukės dėvėjimo.