Prisiminė fantaziją apie „chemtreilus“: kaltina į orą purškiant aliuminį

Socialiniame tinkle „Facebook“ atgaivinta sena sąmokslo teorija apie iš praskrendančių lėktuvų paleidžiamas toksiškas medžiagas, vadinamus „chemtreilus“. Vienoje socialinio tinklo grupėje tvirtinama, esą į atmosferą masiškai purškiamas aliuminis, nuodijantis žmones, žemę ir augalus.

Masinio aliuminio kiekio purškimas į mūsų aplinką poveikis tampa per daug akivaizdus, ​​kad jo nepaisyti. Aliuminis ir baris dirvožemyje smarkiai išaugo, akivaizdžiai užterštas dangus, sergantys žmonės, mirštantys augalai, siautėjantys gaisrai <...> Alzheimerio liga, susijusi su aliuminio kaupimu smegenyse, taip pat smarkiai išaugo be oficialiai pripažintos priežasties.

Žinutėje tvirtinama, esą aliuminis į mūsų aplinką purškiamas masiškai, siekiant kontroliuoti klimato atšilimą ir oro sistemas, o to pasekmės vis labiau juntamos – dirvoje daugėja aliuminio ir bario, miršta augalai, kyla didžiuliai gaisrai, serga žmonės, daugėja Alzheimerio liga sergančių pacientų. Siekiant pagrįsti šiuos teiginius pridedama nuoroda, kurioje įvardyta dešimtys geoinžinerijos patentų, neva įrodančių, kad valstybės jau seniai kontroliuoja orus.

Klaidinanti žinutė Foto: Ekrano nuotr.

„Chemtreilų“ konspiracijos teorija siekia praėjusio amžiaus paskutinį dešimtmetį, kai 1996 metais Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Oro pajėgos buvo apkaltintos cheminių medžiagų purškimu iš karinių orlaivių.

Šios teorijos gerbėjų įsitikinimus dar labiau sustiprino tais pačiais metais Oro universiteto Alabamoje paskelbtas hipotetinis tyrimas „Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025“, kuriame buvo tyrinėjami konceptai ir būdai, kaip JAV galėtų dominuoti oro erdvėje ateityje. Nors apžvalga, kurioje kalbėta apie manipuliacijas orais, buvo hipotetinė, didelė dalis žmonių tuo patikėjo. Jų tikėjimą dar labiau sustiprino Oro pajėgų pareiškimai, jog apžvalgoje keliamos tik hipotezės ir tai nėra vyriausybės politika.

Kadangi „chemtreilų“ sąmokslo teorija tvirtai įsitvirtino visame pasaulyje – daugelyje šalių jos gerbėjai buriasi į socialinių tinklų grupes, aktyviai viešina savo įsitikinimus – specialistų atsakas taip pat buvo nemažas.

2016 metais žurnale „Environmental Research Letters“ išspausdintas 77 atmosferos tyrinėtojų atsakymais pagrįstas straipsnis.

Mokslininkams buvo pateikti „chemtreilų“ teorijos palaikytojų surinkti įrodymai – nuotraukos, vandens ir žemės mėginiai – neva patvirtinantys, kad į žemę nuolat purškiamos cheminės medžiagos.

76 iš 77 atmosferos tyrinėtojų atsakė, kad savo praktikoje jie nėra susidūrę su jokiais reiškiniais, galinčiais pagrįsti „chemtreilų“ teoriją.

Įrodymų, kad egzistuoja vadinamieji „chemtreilai“, patvirtino radęs tik vienas mokslininkas vietovėje, kurios dirvožemiui būdingas žemas bario kiekis, aptikęs didelį šios medžiagos kiekį.

Visi ekspertai sutiko, kad pateiktos orlaivių paliktų debesų virtinių nuotraukos nėra neįprastas reiškinys – jos neįrodo „chemtreilų“ egzistavimo.

Kokius pėdsakus iš tiesų palieka lėktuvai?

Matomi linijos formos debesys, liekantys danguje praskridus lėktuvui, iš tiesų daugiausia sudaryti iš mažais ledo kristalais virtusio vandens. Šie rėžiai dar vadinami lėktuvo kondensaciniais pėdsakais. Danguje jie atsiranda dėl lėktuvų reaktyvinių variklių išmetamosiose dujose esančių vandens garų kondensacijos, taip pat – staiga keičiantis oro slėgiui. Lėktuvo kondensacinių pėdsakų matomumas priklauso nuo temperatūros ir slėgio tame aukštyje, kur skrenda lėktuvas. Vienais atvejais pėdsakai išnyksta vos praskrendant orlaiviui, kitais – danguje gali būti matomi net keletą valandų.

Vis dėlto, nors cheminių medžiagų orlaiviai į atmosferą nepurškia, lėktuvo kondensaciniai pėdsakai daro žalą klimatui. Žurnalas „Sciencemag“ šias už orlaivių nusidriekiančias juostas pavadino purvina aviacijos paslaptimi. 2011 metais paviešintas tyrimas parodė, kad šis reiškinys prie klimato atšilimo prisideda daugiau, nei visas orlaivių išskiriamas CO2. Remdamiesi 2006 metų duomenimis ir atsižvelgdami į didėjantį oro transporto srautą mokslininkai pateikė modelį, kuriame numatoma, kad iki 2050 metų lėktuvų šildomasis klimato efektas patrigubėtų.

Kodėl dirvoje kyla aliuminio lygis?

Mokslininkai paneigė „chemtreilų“ egzistavimą, taigi, lėktuvai cheminių medžiagų, tokių kaip aliuminis ar baris, nepurškia, tačiau padidėjęs aliuminio kiekis vis viena dažnai kamuoja ūkininkus.

Mokslas aliuminio lygio dirvoje padidėjimą sieja su dirvos rūgštingumu. Natūralūs dirvos rūgštėjimo procesai didina aliuminio tirpumą, o dirvose, kurių rūgštingumas siekia pH < 5.5 tirpaus aliuminio koncentracija gali tapti toksiška joje augantiems augalams.

Su rūgštaus dirvožemio problema ypač skaudžiai susiduria šiltų kraštų gyventojai – Pietų Amerikos, Centrinės Afrikos ir Pietryčių Azijos. Vien Brazilijoje 500 mln. hektarų yra padengti rūgščia dirva, o tai sudaro du trečdalius visos šalies teritorijos.

Tačiau rūgštus dirvožemis nėra vien besivystančių teritorijų problema. Dėl vis dažniau pasitaikančio rūgštaus lietaus žemė rūgštėja ir kituose regionuose – JAV, Kanadoje, Europoje.

Kodėl daugėja sergančiųjų Alzheimerio liga?

Kasmet augantis mirčių nuo Alzheimerio ligos ir susirgimų ja skaičius paskatina įvairias tokio reiškinio interpretacijas. Kaip anksčiau rašė „Melo detektorius“, Alzheimerio liga internetinėje erdvėje sieta ne tik su paneigta „chemtreilų“ teorija, bet ir su vakcinose esančiu aliuminiu, naudojamu kaip adjuvantu ir skirtu imuniniam atsakui sukelti.

Alzheimerio liga Foto: Shutterstock nuotr. koliažas

Vis dėlto, nei neva iš lėktuvų purškiamos mikroskopinės aliuminio dalelės, nei iki šiol naudojamas vakcinų adjuvantas nelemia Alzheimerio ligos. Šias sąsajas įrodantys moksliniai tyrimai neegzistuoja.

Mokslininkų teigimu, nėra vienos priežasties, kodėl žmogui išsivysto Alzheimerio liga. Tai gali nulemti keli faktoriai, tokie kaip senyvas amžius, šeimos ligų istorija, paveldimumas ir kiti rizikos faktoriai, tokie kaip galvos sužalojimai ar širdies ligos.

2006 metais paviešintų Alzheimerio ligos naštos pasaulinių prognozių duomenimis, iki 2050 metų, senstant populiacijai, sergančių Alzheimerio liga žmonių skaičius bus keturgubai didesnis, nei buvo 2006 metais (26,6 mln. gyventojų) ir 1 iš 85 žmonių gyvens sirgdamas šia liga.