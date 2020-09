Lygina nesulyginamus dalykus ir šaiposi iš neva mažo COVID-19 mirtingumo

Socialiniame tinkle „Facebook“ imtasi lyginti kasdienį mirtingumą nuo naujojo koronaviruso su kitomis ligomis, nuo kurių kasdien mirštančių žmonių skaičius esą yra kur kas didesnis. Tačiau lentelės pateikiamais duomenimis negalima pasitikėti – joje nurodyti skaičiai skiriasi nuo tikrųjų, be to, lentelė sudaryta tuo metu, kai kasdienių COVID-19 aukų dar nebuvo tiek daug, kiek jų yra dabar.

56 mirčių per dieną nuo COVID-19 pakako tam, kad uždaryti viso pasaulio ekonomiką, kai nuo kitų ligų miršta daug daugiau žmonių.

Lentelėje anglų kalba, pavadintoje „Disease deaths per day wordwide“ pateiktas mirčių nuo 26 ligų per dieną skaičius kovo 9 dieną. Joje taip pat nurodyta, kad mirčių nuo COVID-19 tą dieną skaičius siekė 56 atvejus, tuo tarpu kasdienis mirtingumo nuo kitų ligų mastas buvo kur kas didesnis. Nuo tuberkuliozės, remiantis lentele, mirė 3014 žmonių, nuo hepatito B – 2430, nuo pneumonijos – 2216, nuo ŽIV/AIDS – 2110 žmonių per dieną. Prie COVID-19 ligos lentelėje pateiktas prierašas su rodykle „THIS is what collapsed the world economy“ (liet. ŠTAI, kas sužlugdė pasaulio ekonomiką“).

Klaidinanti statistika Foto: Ekrano nuotr.

Remiasi pandemijos pradžios duomenimis

Nors lentelėje nurodyta, kad duomenys surinkti kovo 9 dieną, lietuviškame „Facebook“ lentelė pasidalinta tik rugsėjo mėnesį nenurodant, kokios datos duomenis ji atspindi, taigi, dabartiniame kontekste ji gali klaidinti skaitytojus.

Angliškose „Facebook“ paskyrose tas pats įrašas cirkuliavo dar liepos mėnesį. Juo domėjosi „Politifact“ faktų tikrintojai, nurodę, kad lentelėje pateikti skaičiai nėra teisingi („Facebook“ pasidalintoje lentelėje mirčių skaičius dalinamas iš praėjusių metų dienų skaičiaus, o „Politifact“ faktų tikrintojai pateikė savaitės mirštamumo rodiklius), taip pat „Reuters“ faktų tikrintojai, atkreipę dėmesį, kad lentelėje pateikti duomenys dar prieš išaugant mirčių nuo COVID-19 skaičiui, todėl jie yra gerokai per ankstyvi tikrajai situacijai apibrėžti.

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, kovo 9 dieną nuo naujojo koronaviruso pasaulyje buvo užregistruotos 3809 mirtys, tačiau vėliau mirčių skaičius augo eksponentiškai ir jau gegužės 9 dieną siekė 265 861, liepos 9 dieną – 545 481, o rugsėjo 6 dieną (naujausiais prieinamais duomenimis) – 876 616 mirčių.

Taigi, naujausiais prieinamais duomenimis, šį skaičių padalinus kiekvienai šių metų dienai būtų gautas 3492 mirčių skaičius per dieną, o tai yra daugiau nei lentelėje nurodytas kasdienis mirčių nuo tuberkuliozės skaičius, pateiktas kaip didžiausias rodiklis.

Palygino nesulyginamus dalykus

„Facebook“ socialinėse paskyrose pasidalintoje lentelėje iš esmės palyginti nesulyginami dalykai, neatsižvelgiant į joje pateiktų susirgimų specifiką.

Naujojo koronaviruso pandemija pasaulyje paskelbta tik kovo 11 dieną, tuo tarpu apie pirmus COVID-19 plitimo tarp žmonių atvejus sužinota 2019 metų gruodžio mėnesį, taigi, naujam susirgimui nėra nė metų, todėl dar per anksti skaičiuoti vidutinį dienos mirtingumo rodiklį.

Be to, daugumai kitų lentelėje išvardytų ligų egzistuoja vaistai arba vakcinos, o COVID-19 gydyti efektyvus gydymo būdas dar neegzistuoja, taip pat nėra sukurtos vakcinos. Rugsėjo 3 dienos duomenimis 34 kandidatai vakcinai sukurti jau yra pradėję klinikinius bandymus.