Pasidalino teiginiais apie saulės priemonių poveikį, bet dauguma jų – klaidingi

Socialiniuose tinkluose paskleista informacija apie tai, kad saulės kremai ir akiniai su UV spindulių filtru blokuoja vitamino D gamybą, o žmonės, praleidžiantys daug laiko saulės atokaitoje, pavyzdžiui, ūkininkai niekada neserga odos vėžiu. Kai kuriuose šių teiginių yra krislas tiesos, tačiau kiti – melagingi.

Saulės kremai ir akiniai blokuoja vitamino D gamybą.

Žmonės, kurie nuolat būna saulėje, neserga odos vėžiu.

„Facebook“ socialiniame tinkle pasidalintoje žinutėje rašoma, esą saulės kremų gamintojams ir farmacininkams naudinga, kad žmonės naudotų kuo daugiau nuo žalingo saulės poveikio apsaugančių priemonių, tačiau nutylima tai, kad tokie kremai blokuoja vitamino D gamybą.

Dar vienu vitamino D gamybos trukdžiu žinutės autorė įvardija saulės akinius su UV spindulių filtru. Be to, internautės teigimu nuolat saulėje būnantys žmonės – sodininkai, ūkininkai ar statybininkai – niekada neserga odos vėžiu.

Dauguma šių teiginių – melas.

Nėra įrodymų, kad nedideliais kiekiais naudojamas saulės kremas trukdytų gaminti vitaminą D

Žurnale „British Journal of Dermatology“ publikuoto tyrimo duomenimis, saulės kremas, naudojamas nudegimams išvengti, nestabdo vitamino D gamybos. Tam, kad tai išsiaiškintų, tyrėjai visą savaitę praleido Tenerifėje šviečiant saulei, naudodami SPF 15 apsaugos lygį turintį saulės kremą.

Pasak tyrimo autorių, SPF 15 apsaugos lygį turintys kremai su aukšta UVA spindulių apsauga leido efektyviau gaminti vitaminą D, nei žemą UVA spindulių apsaugą turinčios priemonės. Tačiau tyrėjai pabrėžia, kad iki šiol trūksta eksperimentų su didelę apsaugą teikiančiais saulės kremais, nes teoriškai didelis saulės kremo kiekis galėtų trikdyti vitamino D sintezę.

Vis dėlto, danų mokslininkai suskubo įsitikinti, ar tikrai didelę apsaugą teikiantis saulės kremas stabdo vitamino D gamybą, grupei baltaodžių liepę naudoti tam tikrą kiekį SPF 50 apsaugos lygio kremą. Prieš ir po kremo naudojimo buvo patikrintas tiriamųjų kraujyje esančio vitamino D kiekis. Eksperimento metu išsiaiškinta, kad storas didelę apsaugą turinčio saulės kremo kiekis iš tiesų gali visiškai sustabdyti vitamino D gamybą.

Kitoje Nacionalinėje medicinos bibliotekoje pateikiamoje studijoje buvo išanalizuoti visi nuo 1970 iki 2017 metų paviešinti tyrimai anglų kalba. Rasti praktiniai tyrimai parodė, kad žemą apsaugą suteikiantys saulės kremai, pavyzdžiui, SPF 15, nedaro įtakos odos vykdomai vitamino D sintezei, tačiau apžvalgos autoriai pabrėžė, kad iki šiol trūksta patikimų tyrimų, kurių metu būtų ištirtas aukštą apsaugos lygį turinčių saulės kremų santykis su vitamino D gamyba.

Oficialioje Harvardo medicinos mokyklos svetainėje taip pat užsimenama apie Australijoje vykdytą tyrimą, kurio metu nepastebėta vitamino D gamybos pakitimų kontrolinėje grupėje kuri naudojo saulės kremą ir palyginamojoje grupėje, kuriai buvo duota placebo.

Remiantis šių tyrimų duomenimis galima teigti, kad saikingas ne pačio didžiausio apsaugos lygio saulės kremo naudojimas nedaro įtakos vitamino D gamybai, tačiau storai užteptas aukštą apsaugos lygį turintis produktas gali blokuoti ne tik saulės spindulių teikiamą žalą, bet ir naudą, todėl šį teiginį galima vertinti tik kaip iš dalies teisingą.

Saulės akiniai nestabdo vitamino D gamybos

Su triušiais atliktas eksperimentas parodė, kad akies ragenos epitelio ląstelės greičiausiai gali atlikti vitamino D3 sintezę, jei į jas patenka ultravioletinių saulės spindulių. Vis dėlto, daugiausia vitamino D žmogus gauna saulės spinduliams veikiant odą, taigi, nėra jokio pagrindo teigti, kad nuo saulės poveikio apsaugantys akiniai darytų įtaką vitamino D sintezę. Net ir juos nešiojant į saulės spindulius reaguotų žmogaus oda, todėl „Facebook“ socialiniame tinkle išsakytą teiginį galima laikyti klaidingu.

Daug laiko saulės šviesoje praleidžiantys žmonės patiria didesnę riziką susirgti odos vėžiu

Klaidinančioje socialiniame tinkle patalpintoje žinutėje tvirtinama, esą daug laiko saulės atokaitoje praleidžiančių profesijų atstovai – ūkininkai, statybininkai – visai neserga odos vėžiu. Nuo susirgimo juos apsaugo saulė. Tai – netiesa. Iš tiesų viskas yra priešingai.

Australų atlikta mokslinių tyrimų apžvalga parodė, kad nepaisant padidintos rizikos susirgti odos vėžiu, nedažnas australų ūkininkas imasi kokių nors veiksmų, siekiant apsisaugoti nuo žalingų ultravioletinių spindulių.

Tuo tarpu portalas unitypoint.org netgi pateikia infografiką, kuriame apie odos vėžio problemą kalbama žvelgiant per ūkininkų prizmę – čia pateikiamos ir rekomendacijos, kaip apsisaugoti nuo žalingo saulės poveikio. Portale rašoma, kad metų metus praleisdami saulėje ūkininkai patiria didesnę melanomos, išsivystančios galvos ir kaklo srityse, riziką.

Atliekant žurnale „Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology“ 2018 metais išspausdintą tyrimą bandyta išsiaiškinti, kaip skiriasi nemelanominio odos vėžio dažnumas tarp žmonių, kurie nuolat dirba lauke ir tų, kurie didžiąją dienos dalį praleidžia uždaroje patalpoje. Tyrime dalyvavo 563 dalyviai, tarp kurių buvo 348 žmonės, dažniausiai dirbantys lauke (39 proc. ūkininkų, 35 proc. sodininkų ir 26 proc. kalnų gidų), ir 215 patalpoje dirbančių žmonių. Odos vėžys buvo diagnozuotas 33,3 proc. kalnų gidų, 27,4 proc. ūkininkų, 19,5 proc. sodininkų ir tik 5,6 proc. patalpoje dirbusių tyrimo dalyvių.

Didžiausią riziką susirgti odos vėžiu patyrė daugiausia lauko saulės atokaitoje praleidžiantys žmonės, taigi, teiginys, esą nuolat lauke būnančių profesijų atstovai neserga odos vėžiu yra neteisingas. Iš tiesų mažesnę riziką susirgti patiria patalpoje daugiau laiko praleidžiantys žmonės, o nuolat dirbant lauke saulėtą dieną odos vėžio rizika pastebimai išauga.