Tūkstančiai patikėjo italų ginekologo fantazijomis apie koronavirusą

Socialiniuose tinkluose ir naujienų portaluose žaibiškai pasklido vaizdo įrašas, kuriame gydytojo chalatu apsivilkęs vyras itališkai pasakoja apie koronaviruso sąmokslą, tvirtindamas, esą COVID-19 – tai slaptas žmonijos išnaikinimo planas. Trumpas vaizdo reportažas internete pasirodė ir lietuvių kalba.

„Štai dokumentas, kurį aš jums tuoj perskaitysiu, kurį jūs turite ne tik platinti, bet ir patys suprasti. Medikai, televizija ir politikai niekada neišleis to, ką jums perskaitysiu – vaizdo įraše pradeda gydytojas, – italai, atkreipkite dėmesį, COVID-19 tai yra vakcinacijos dirbtiniu intelektu identifikacijos sertifikatas ir skaičius 19 tai yra metai, kada tai buvo sukurta. COVID-19 – tai ne viruso pavadinimas. Atkreipkite dėmesį. Tai – greičiau tarptautinio plano pavadinimas kontrolei, populiacijos mažinimui, kuris buvo kurtas per pastaruosius dešimtmečius ir prasidėjo 2020-aisiais“, – šiurpią paslaptį atskleidžia medikas.

Pasak vaizdo įraše kalbančio žmogaus, virusą aktyvuoja ankstesnių patirtų skiepijimų nualintas organizmas, o skiepas nuo naujojo koronaviruso bus pats siaubingiausias iš visų galimų skiepų, sumažinsiantis žmonijos populiaciją net 80 proc.

Vaizdo įraše nufilmuotas žmogus taip pat teigia, kad testai nuo koronaviruso neveiksmingi, ragina nesitikrinti ir tvirtina, kad tai – vienintelis būdas išvengti masinės vakcinacijos. Visi šie reportaže gydytojo įvardyti teiginiai yra klaidingi.

Kas yra vaizdo įraše kalbantis žmogus?

Vaizdo įraše nusifilmavęs medikas – 73 metų į pensiją išėjęs italų ginekologas Roberto Petrella. 2019 metais dėl savo priešiškų pažiūrų būtinų žmogaus papilomos viruso skiepų klausimu jis buvo išmestas iš Teramo gydytojų sąjungos.

Vaizdo įraše, kuriame R. Petrella kalba apie naująjį koronavirusą, gausu klaidų, be to, gydytojas nesivargina pateikti nė vieno jo teiginius pagrindžiančio įrodymo.

COVID-19 tai yra vakcinacijos dirbtiniu intelektu identifikacijos sertifikatas

Delfi „Melo detektorius“ jau rašė apie internete plintančią sąmokslo teoriją, esą pavadinime COVID-19 glūdi raktas į pasaulinį masinio skiepijimo sąmokslą (tą kartą internautai tvirtino, esą ligos pavadinimas reiškia karvių identifikacinius žymenis), tačiau iš tiesų naujojo koronaviruso sukeliamos ligos pavadinimas reiškia ką kita.

Kaip skelbiama Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) kartu su „Unicef“ ir Tarptautine raudonojo kryžiaus draugija sudarytame buklete, skirtame informuoti pasaulio mokyklų mokinius apie naująjį koronavirusą ir pasaulį ištikusią pandemiją, ligos pavadinimą COVID-19 sudaro keturi žymenys. „CO“ reiškia korona (ang. „corona“), „VI“ – virusą (ang. „virus“), o raidė „D“ – anglišką žodį „disease“, reiškiantį ligą. Skaičius 19 žymi 2019 metus, kada ir buvo užfiksuoti pirmieji susirgimų naujuoju koronavirusu atvejai.

Koronaviruso testai neveiksmingi ir negali tiksliai nustatyti, ar žmogus serga

Bet negalima ir tvirtinti, kad šiuo metu naudojami testai yra nepriekaištingai tikslūs. Šveicarijoje įsikūrusi organizacija „The Foundation for Innovative New Diagnostics“ arba FIND (liet. Inovatyvios naujosios diagnostikos fondas) tyrė skirtingų molekulinių koronaviruso testų patikimumą. Skirtingi gamintojai tyrimams pateikė per 300 testų, tačiau kol kas paviešinti tik pirmų penkių testų rezultatai.

Mokslininkams pavyko išsiaiškinti, kad užtikrinus tobulas testo atlikimo sąlygas visi jie pasiekia ypač aukštą tikslumo rodiklį. Pirmi 5 tirti testai buvo 100 proc. tikslūs, tiriant teigiamus ėminius ir 96 proc. tikslūs, tiriant neigiamus mėginius.

Remiantis šiais duomenimis galima teigti, kad koronaviruso testai, net ir naudojant skirtingų gamintojų testus, yra pakankamai tikslūs ir efektyvūs.

Skiepai silpnina imunitetą

Klaidinančiame vaizdo įraše gydytojas R. Petrella aršiai kritikuoja skiepus, tvirtindamas, kad tai dėl skiepų nusilpnintos imuninės sistemos žmogaus organizmas tampa toks jautrus virusui. Ši informacija – taip pat neteisinga. Delfi „Melo detektorius“ jau rašė apie tai, kad skiepų paskirtis yra visiškai priešinga – ne silpninti imunitetą, o, atvirkščiai, sustiprinti specifinį imuninį atsaką prieš konkretų ligos sukėlėją. Kitaip tariant, skiepai „apmoko“ imuninę sistemą, kaip reikia gintis nuo patogenų.

Remiantis šia informacija, galima teigti, kad R. Petrella savo vaizdo įraše klaidina jo žiūrovus. Gydytojas ginekologas pasidalina klaidingu COVID-19 ligos pavadinimo aiškinimu, melagingai tvirtina, kad koronaviruso testai yra neveiksmingi ir pakartoja dažnai prieš skiepus nusistačiusių asmenų kartojamą mitą, esą skiepai silpnina žmogaus imunitetą, įvilkdamas šią informaciją į pasaulinio sąmokslo, kurio egzistavimui patvirtinti nėra jokių įrodymų, apvalkalą.