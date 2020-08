Pasidalino klastote: tikina, kad Napoleono kaukolėje aptikta mikroschema didino jo protinius gebėjimus

Manipuliuoti istoriniais faktais gali kone kiekvienas. Tačiau atsiranda tokių, kurie pasitelkdami istorinius faktus prigalvoja įvairiausių istorijų, kuriomis patiki ne tik naivuoliai. Viena tokių istorijų – neva rasta mikroschema Napoleono Bonaparto kaukolėje, kuri smarkiai padidindavo Prancūzijos imperatoriaus protinius gebėjimus.

Nepaprastą atradimą padarė prancūzų tyrinėtojas Antuanas Lefevras – jis aptiko Napoleono Bonaparto kaukolėje labai mažą metalinę maždaug centimetro skersmens plokštelę, labai panašią į elektroninio mechanizmo detalę. Būtent ši „atsarginė detalė“, tvirtina Lefevras, smarkiai padidindavo intelektualinius imperatoriaus gebėjimus.





Tikina, kad implantavo ateiviai

Internetiniame tinklapyje paranormal.lt rašoma, kad šią mikroschemą į jauno Napoleono kaukolę implantavo ne kas kitas, o ateiviai. Pasak straipsnio, šie paranormalūs reiškiniai vyksta ir dabar, siekiant paveikti žmonijos vystymosi raidą, o mikroschemą tyrinėdamas Napoleono kaukolę atrado prancūzų tyrinėtojas Antuanas Lefevras.

„Anot mokslininko skaičiavimų, intelekto stimuliatorius būsimajam genijui buvo implantuotas 1794 metų liepą. Napoleonas tuo laiku kelioms dienoms dingo iš jį pažinojusių žmonių akiračio. Vėliau jis tvirtino, kad buvo areštuotas, tas dienas praleido kalėjime ir buvo paleistas į laisvę. Tačiau, pabrėžia mokslininkas, išėmęs iš Napoleono kaukolės stimuliatorių, nėra jokių dokumentinių arešto patvirtinimų. Lefevras mano, kad Napoleoną tuo laiku pagrobė ateiviai, kurie ir implantavo tą mikroschemą“, – rašoma straipsnyje.

Klaidinantis straipsnis Foto: Ekrano nuotr.

Ten pat teigiama, kad esama ir kitų tariamų įrodymų, galinčių patvirtinti mikroschemos buvimą Napoleono galvoje. Vienas jų teigia, kad Napoleonas dažnai pridėdavo ranką prie širdies, nors jokių sutrikimų neturėjo ir buvo fiziškai sveikas, o tokie rankos judesiai galėjo signalizuoti stimuliatoriaus siunčiamus elektros signalus, kuriuos jis neva jausdavo.

„Kitu, gerokai akivaizdesniu patvirtinimu, gali būti netikėtas stiprus karinių Bonaparto gebėjimų padidėjimas, teisėtai suteikęs jam genialaus karvedžio reputaciją. Iki savo dingimo tokių gebėjimų Napoleonas praktiškai neturėjo. Tiesa, jis įvykdė sėkmingą karinę operaciją, 1793 metais išlaisvindamas Tulono uostą, kurį buvo užgrobę anglai. Už šią pergalę Napoleonas Bonapartas buvo paaukštintas į brigados generolus. Tačiau šiai pergalei pasiekti nereikėjo jokių ypatingų karinių talentų“, – teigiama paranormal.lt svetainėje.

Be to, ten pat rašoma, kad maždaug nuo 1810 metų Napoleono kariniai gebėjimai ėmė silpnėti, o to priežastis esą silpnėjanti mikroschema arba antgamtinės jėgos tiesiog nusprendė, kad Napoleonui šių sugebėjimų nebereikia ir jis paskirtą misiją jau atliko.

Klastotė

Visa tai skamba pernelyg miglotai, jog būtų tiesa. Būtent „Weekly World News“ 2007-aisiais spausdintame pranešime rašė apie šį atradimą. Vėliau, kai įsiplieskė diskusijos, straipsnis buvo panaikintas ir dar kartą publikuotas jau internetinėje erdvėje, tačiau 2012-aisiais.

Taip atsirado nesusipratimų – iškilo istorijos atsiradimo chronologinės tvarkos chaosas, mat originalus tekstas buvo pašalintas ir pakeistas nauja publikacija tik praėjus keleriems metams. Taip pat internete sklando kalbų, esą „Weekly World News“ neretai kuria netikras istorijas, kuriomis vėliau manipuliuoja bei nuolat keičia tekstų publikavimo datą.

Šis pareiškimas apie rastą mikročipą internete sklandė anglų ir prancūzų kalbomis, nepaisant to, kad Napoleono kūnas nebuvo ekshumuotas ir joks tyrimas su jo kaukole nebuvo atliktas. O minėtasis tyrinėtojas iš tiesų neegzistuoja.

Apskritai, informacijos apie šią mikroschemą Napoleono galvoje itin mažai, patikimų šaltinių – nėra. Tai sukelia abejones, mat toks atradimas, jei jis būtų iš tiesų įvykęs, tikrai sulauktų ne vieno istoriko ir mokslininko dėmesio bei būtų aptarinėjamas ilgai.

Be to, nuotraukos, esančios paranormal.lt puslapyje, kurios vaizduoja neva rastą mikroschemą, iš tiesų buvo publikuotos BBC.com portale, spalio 15 dieną, 2004-aisiais. Tada straipsnyje buvo aptariama žmonių čipavimo galimybė ateityje, kuri padėtų daugelyje kasdienių klausimų – mums nereikėtų nešiotis asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų, atsisakytume grynųjų pinigų.

BBC.com straipsnyje buvo aptariama ir tai, jog tokios mikroschemos šiandien naudojamos gyvūnams žymėti. Straipsnyje minima „VeriChip“ mikroschema pradėta naudoti 1990-aisiais. Po gyvūnų oda buvo implantuojama mažytė mikroschema tam, kad padėtų atrasti pasimetusius gyvūnus. Vėliau imta svarstyti apie tokios mikroschemos panaudojimą žmonių labui – asmens identifikavimo ar medicininių duomenų rinkimo tikslais.

Remiantis šia informacija akivaizdu, kad klaidinančiame straipsnyje paviešintoje nuotraukoje – ne Napoleono valdymo laikų, bet praėjusio amžiaus išradimas, kurį sukūrė žmonės, o paskelbta istorija viso labo tėra klastotė.