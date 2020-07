Rimtu tonu tvirtina, esą vokiečiai privalės dėvėti kaukes su vamzdeliu, bet ši žinutė – tik pokštas

Vienoje „Facebook“ socialinio tinklo grupėje paviešinta žinutė, kurioje teigiama, esą Vokietijos sveikatos ministras ketina pateikti pasiūlymą dėl privalomų kaukių su kvėpavimo vamzdeliais nešiojimo. Ši informacija klaidinga, o vokiškoje spaudoje pasirodė kaip satyrinė žinutė.

Pažiūrėkite, ką prieš keturias valandas nusprendė Vokietijos sveikatos ministras ponas Spahn. Ruošiasi pateikti svarstymą dėl privalomų ne tik kaukių nešiojimo , bet ir vamzdelių.

„Čia ne juokas ir ne fake, , čia ... jau nežinau kaip ir apibūdinti...“, – susirūpinęs rašė „Facebook“ vartotojas, pasidalinęs žinute apie tai Vokietijos sveikatos ministras ponas Spahn ketina įteisinti privalomą kaukių su kvėpavimo vamzdeliais nešiojimą. Žinutėje taip pat pridėta neva šį teiginį įrodanti nuoroda į vokišką portalą „Postillon“.

Kas yra „Postillon“?

„Postillon“ skelbia save didžiausiu Vokietijos satyros portalu, taigi, šiame portale skelbiamos žinutės tėra pokštai skirti pralinksminti skaitytojus. Nežinant šio portalo pakraipos galima sumaišyti skelbiamas juokingas naujienas su tikromis.

Pranešimas, esą vokiečiams teks dėvėti kaukes su pritvirtintais kvėpavimo vamzdeliais pasirodė tik šiame satyriniame portale. Taigi, naujiena nėra tikra.

Kur Vokietijoje reikia dėvėti kaukę?

Netylant kalboms apie antrąją koronaviruso bangą, Vokietijos valdžia paliko reikalavimą dėvėti veido kaukes viešajame transporte ir parduotuvėse (nors anksčiau buvo svarstoma šio reikalavimo nebetaikyti tam, kad pritraukti daugiau lankytojų į parduotuves), kur socialinio atstumo taisyklių laikytis sudėtinga.

Neatrodo, kad toks reikalavimas vokiečius trikdytų. Maždaug prieš mėnesį Vokietijos nacionalinio transliuotojo atliktos apklausos duomenimis, net 87 proc. vokiečių palaiko nurodymą parduotuvėse dėvėti veido kaukes. 73 proc. žmonių manė, kad bet kokie veido ir nosies dangalai smarkiai sumažina koronaviruso plitimą.

Nepaisant to, ir šioje šalyje atsiranda išsišokėlių, nusprendusių nepaisyti šiuo metu galiojančių taisyklių. Kaip pranešė portalas „The Local“, per tris savaites Berlyno viešajame transporte buvo pastebėti 30 tūkst. žmonių, neprisidengusių veidų kaukėmis.

Liepos 23 dienos įsakymu, žmonės, nedėvintys kaukių ten, kur jos privalomos, Vokietijoje bus baudžiami 50 eurų bauda. Baudos suma didės su kiekvienu pakartotiniu to paties asmens sulaikymu be kaukės. Didžiausia bauda, sulaikius asmenį be kaukės kelis kartus, gali siekti iki 500 eurų.

Iš kur kilo kaukės su vamzdeliu idėja?

Vis dėlto, kaukės su vamzdeliu idėja gyva ne tik satyriniuose portaluose, tik šis išradimas atrodo visiškai kitaip, nei ironiška Vokietijos sveikatos ministro nuotrauka. Prieš 4 mėnesius paviešinto „Reuters“ pranešimo duomenimis, mokslininkai rado būdą, kaip pigius akvalangus paversti respiratorius, kuriuos galėtų dėvėti medikai, gydantys COVID-19 sergančius pacientus.

Čekijos technikos universiteto mokslininkai kartu su savanoriais prie pigių atostogautojams skirtų akvalangų pritaisė galingus filtrus. Toks apsauginis galvos dangalas saugumu pranoko net FFP3 kategorijos respiratorius.