Internautus klaidinantis mitas: stebuklingas receptas, skirtas atsikratyti veido raukšlėmis

Internete plinta įrašas, kuriame teigiama, kad veiksmingiausias būdas atsikratyti raukšlių – stebuklingas receptas, kurio ingredientus galime rasti namuose. Nuo seno neabejojama, kad liaudies medicina kartais iš tiesų gali padėti, tačiau, ar namų sąlygomis tikrai galima atsikratyti raukšlių?

Stebuklingas būdas

Portale naujausios.lt receptų skiltyje skelbiama: „Naudodami šią trijų ingredientų formulę, per 3 dienas pašalinkite veido raukšles!“

Išties, receptas atrodo tikrai paprastas. Jums prireiks tik 1 banano, 1 pomidoro bei vieno šaukštelio alavijo gelio. Bananą reikia nulupti ir supjaustyti mažais gabalėliais, vėliau jį sutrinti ir pilti pomidorų sultis. Vėliau įpilti vieną šaukštelį alavijų gelio ir gerai išmaišyti.

Kai receptas paruoštas, belieka masę užtepti ant veido storu sluoksniu ir palaikyti trisdešimt minučių. Po to viską nuplauti šiltu vandeniu ir ritualą kartoti kartą per dieną tris dienas.

Žadama, kad veido tonas pašviesės, išnyks tamsios dėmės ir netgi nebeliks spuogų. O svarbiausia – išnyks nepageidaujamos raukšlės.

Banano nauda

Išties, bananas naudingas ne tik savo maistinėmis medžiagomis, bet gali padėti ir kenčiančiai odai. Jame gausu vitamino E, kuris pasižymi galintis pagerinanti odos būklę, o veido kaukės tampa vis populiaresnės, siekiant išspręsti dermatologines problemas.

Taip pat jis liaupsinamas dėl jame esančio silicio dioksido, kuris gali paskatinti kolageno – natūralaus baltymo, kuris padeda odai išlikti glotniai ir hidratuotai – gamybą.

Manoma, kad bananas gali padėti odai tapti švytinčiai, sumažinti aknės problemas, apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių bei ją sudrėkinti.

Tačiau, senėjimo procesai yra natūralus reiškinys, kurio išvengti be invazinių priemonių, veikiausiai, neįmanoma. Žinoma, senėjimo procesus galima šiek tiek pristabdyti, tačiau tikėtis, kad pavyks išnaikinti atsiradusias raukšles ar jų visiškai išvengti – naivu.

Kolagenas senstant prarandamas natūraliai, o dėl to nyksta odos stangrumas ir pasireiškia plonos linijos odoje bei – raukšlės. Manoma, kad bananas gali padėti atkurti kolageną, tačiau tam trūksta mokslinių tyrimų.

Pomidoro nauda

Kai kurie žmonės teigia, kad pomidorai gali būti naudingi įvairioms odos problemoms. Tačiau, kaip ir apie banano, taip ir apie pomidoro naudą odai, pastebimas mokslinių tyrimų stygius.

Pomidoras galimai gali padėti apsisaugoti nuo odos vėžio, sumažinti nudegimų saulėje riziką, skatinti žaizdų gijimą, nuraminti uždegimus, skatinti kolageno gamybą, pašalinti negyvas ląsteles, kovoti su ląstelių pažeidimais, ją drėkinti.

Žinoma, manoma, kad pomidoras geba sumažinti senėjimo problemą, nes jame gausu vitamino B, kuris turi anti-senėjimo savybių. B grupės vitaminai taip pat prisideda prie ląstelių atstatymo, gali sumažinti hiperpigmentaciją ar tiesioginių saulės spidulių žalą.

Vis tik, nėra jokių įrodymų, kad veido kaukės su pomidorais, dedamos tiesiogiai ant veido odos, gali turėti teigiamų pokyčių visoms aukščiau išvardintoms odos problemoms.

Alavijo gelio nauda

Kaip rašoma healthline.com portale, yra keletas įrodymų, kad alavijo vartojimas gali sumažinti raukšlių atsiradimą.

2009 m. atliktame tyrime, paskelbtame žurnale „Annals of Dermatology“, mokslininkai tyrė 30 sveikų, vyresnių nei 45-erių metų, moterų raukšles ir odos elastingumą. Vėliau kiekvienai dalyvei atsitiktine tvarka buvo išdalinti alavijo gelio papildai, kurie buvo vartojami 90 dienų.

Pusė moterų vartojo mažą dozę (1200 miligramų per dieną), o kita pusė - didelę dozę (3600 miligramų per dieną). Tyrimo pabaigoje mokslininkai nustatė, kad raukšlės, elastingumas ir kolageno gamyba pagerėjo abejose grupėse.

Panašūs rezultatai buvo įžvelgti ir 2015 m. atliktame tyrime, kuriame dalyvavo 54 moterys nuo 20 iki 50 metų amžiaus. Per 8 savaites pusė moterų kasdien suvartojo penkias tabletes alavijo gelio miltelių. Kita pusė vartojo placebą. Moterims, vartojusioms alaviją, sumažėjo veido raukšlių kiekis.

Anot tyrėjų, alavijas turi molekulių, vadinamų steroliais. Šie steroliai skatina kolageno ir hialurono rūgšties, padedančios odai išlaikyti drėgmę, gamybą. Todėl raukšlės atrodo mažiau pastebimos.

Tačiau, kaip ir kiti du stebuklingojo recepto ingredientai – alavijas negali visiškai pašalinti raukšlių. Šis augalas gali pagerinti odos struktūrą, kas potencialiai sumažina raukšlių atsiradimą. Be to, tyrimų metu alavijas buvo vartojamas per burną, o ne tiesiogiai tepant jį ant odos paviršiaus.