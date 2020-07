Koronavirusą klaidingai įvardijo, kaip psichinę ligą: paviešino satyros kūrėjų apgaulę

Naujasis koronavirusas, kuris toliau plinta Lietuvoje ir kitur pasaulyje vis dar kursto sąmokslo teorijų kūrėjų vaizduotę. Pastaruosius mėgsta provokuoti ir satyrų kūrėjai. Taip nutiko ir šį sykį, kai viename įraše koronoviruso grėsmę menkinantis veikėjas ėmė švaistytis išgalvotais teiginiais.

Netylant epidemiologų įspėjimams apie didėjantį susirgimų skaičių, antrosios koronaviruso bangos pavojų toliau aidi ir sąmokslo teoretikų balsai, bandantys sumenkinti užkrato grėsmę. Tiesa, naujausia sąmokslo teorija, kuria COVID-19 esą yra išbraukiamas iš infekcinių susirgimų sąrašo ir priskiriama psichiniam sutrikimui paremta visiškai išgalvota istorija, skirta pašiepti būtent tokius sąmokslo teorijų šalininkus bei Baltarusiją ir jos lyderį Aliaksandrą Lukašenką, kuris viešai šaipėsi iš koronaviruso, o vėliau tikino pats persirgęs lengva jo forma.

„YouTube“ asmenybė Darius Overlingas jau ne vieną mėnesį savo kanale įnirtingai skleidžia įvairiausias sąmokslo teorijas apie koronavirusą. Jis yra teigęs, kad koronavirusas nėra mirtinas, o šį kartą pateikė, jo teigimu, teisingiausią koronaviruso apibrėžimą. Tai esą yra psichinė liga.

„Šį kartą kalbu, kad korona iš tikrųjų yra psichinė liga. Ir tai nėra tik mano nuomonė, tai šalies ir jos vadovo pozicija, kad korona ir visa ta pandemija yra psichinė liga. Radau tokį straipsnį, atrodo aktualus. Jame rašoma, kad Balatrusijos sveikatos ministerija oficialiai pripažino COVID-19 psichiniu susirgimu“, – teigė D. Overlingas. Jo įrašas sulaukė virš 300 pasidalijimų, peržiūrėtas apie 17 tūkst. kartų.

Iš tikrųjų, kaip teigė ir pats D. Overlingas, tokie teiginiai, kad koronavirusas tėra psichinė liga, paremti straipsniais rusakalbėje žiniasklaidoje. Straipsnių su tokiomis antraštėmis galima rasti ne vieną.

Vis dėlto originalusis šaltinis yra liepos 18-osios straipsnis tinklapyje „Panorama“. Šis portalas neslepia, kad tai yra satyrinių naujienų svetainė, kurios autoriai lygina savo tinklapį su garsiuoju „The Onion“. Vien ko verta „Apie“ skiltis, kurioje teigiama, kad „Panorama“ yra „seniausia sovietinė ir rusiška informacinė agentūra, įkurta 1822 metais“.

Pastaraisiais metais „Panoramos“ žinutėmis nevengia dalintis Kremliaus kontroliuojami informaciniai kanalai, kiti Rusijos propagandistai, jas pateikdami kaip tikras naujienas.

Tiesa, pats pokštas, esą koronavirusas tėra psichinė liga nėra toks jau ir juokingas, turint omeny, kad psichiniai sutrikimai nėra juokų šaltinis. Be to, Pasaulio sveikatos organizacijos Europos biuro tinklapyje pažymima, kad koronaviruso pandemija sukėlė įvairių pasekmių – tarp jų ir psichologinių.

„Kalbant apie psichinius apibrėžimus, pagrindinis psichologinis poveikis yra padidėję stresas ir nerimas. Bet kai įvedamos naujos priemonės, ypač karantinas, jo poveikis daugelio žmonių įprastinei veiklai, rutinai ir gyvenimo būdui pasireiškia vienišumu, depresija, žalingu alkoholio ir narkotikų vartojimu, savęs žalojimu ir savižudišku elgesiu – visa tai, tikėtina augs“, – pažymima PSO tinklapyje.

Vis epidemiologai ir PSO sutaria, kad naujojo koronaviruso sukelia liga COVID-19 yra infekcinė liga, o ne psichinis sutrikimas.

