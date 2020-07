Trumpo paramos sulaukę gydytojai skleidžia melus apie COVID-19: tikina, kad vaistas egzistuoja, o liga visai nepavojinga

Prieš pora dienų internete ėmė plisti vaizdo įrašas, kuriame grupelė Jungtinių Amerikos Valstijų gydytojų skleidžia informaciją apie koronavirusą, teigdami, neva šis virusas nėra toks pavojingas, koks gali atrodyti. Po to, kai šia vaizdo medžiaga savo „Twitter“ paskyroje pasidalino ir pats Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas, ji susilaukė milžiniško populiarumo. Tačiau, ar visa tai, ką teigė asmenys vaizdo įraše – tiesa?

„Facebook“ pasidalinta žinutė Kai kažkas dar nemato agendos stumiamos per visas platformas įskaitant Facebook, Google, Twitter, Youtube ir taip toliau, rekomenduoju pažiūrėti vakar dienos Viral video kaip Gydytojai, o ne kažkoks kiguolis išstojo ir viešai pasakė, kad moka gydyti šį "siaubingą virusą", kad vaistai yra..





„Mes turime gydymo būdą. Todėl čia ir susirinkome. Mes įpareigojame jus išgirsti, nes ši žinia buvo užtildyta. Daugybė tūkstančių fizikų buvo užtildyti, nes Amerikos žmonėms pasakojo geras naujienas apie susiklosčiusią situaciją. Mes galime suvaldyti virusą atsargiai ir protingai. Bet mes negalime gyventi su baime, kuri varžo mūsų šalį“, – vaizdo įraše kalba dr. Stella Immanuel.

Šioje tariamoje spaudos konferencijoje susirinkę asmenys turi vieną tikslą – populiarinti vaistą hidroksichlorokviną. Tiesa, Pasaulio sveikatos organizacija nutraukė šio vaisto vartojimo rekomendacijas ir tyrimus, teigdama, kad jis „greičiausiai nebus naudingas hospitalizuotiems pacientams“.

Anksčiau „Melo detektorius“ jau rašė apie šį vaistą bei apie jį skleidžiamas propagandines žinutes, kuriomis siekiama suklaidinti visuomenę. Kaip jau buvo minėta, apie šį medikamentą nėra jokių patvirtintų duomenų, leidžiančių teigti, kad jis pajėgus kovoti su koronavirusu. Priešingai – atlikti didelio masto tyrimai iki šiol pasižymėjo neigiamais rezultatais ir rodė šio preparato neveiksnumą.

Vaizdo įraše taip pat teigiama, kad nėra prasmės dėvėti apsaugines kaukes, o šalių sienų uždarymas taip pat nėra veiksmingas. 43 minučių trukmės spaudos konferencija buvo surengta priešais Aukščiausiąjį teismą Vašingtone, o jos metu vienas iš asmenų netgi melagingai tvirtina, kad hidroksichlorokvinas yra saugesnis nei aspirinas ir Tylenolis.

Surengtą spaudos konferenciją tiesiogiai transliavo konservatyvi žiniasklaidos priemonė „Breitbart“.

Kai tik vaizdo įrašas pradėjo nevaldomai plisti, socialinės medijos – „Facebook“, „YouTube“ ir „Twitter“ – pašalino visus šio vaizdo įrašo pasidalijimus. „Twitter“ laikraščiui „The Washington Post“ teigė, kad buvo „pažeista mūsų COVID-19 dezinformacijos politika“.

Ant dezinformacijos kabliuko – Ugnius Kiguolis

Ant šio sąmokslo teorijos kabliuko užkibo ir žinomas Lietuvos verslininkas bei investuotojas Ugnius Kiguolis. Tiesa, U. Kiguolis seniai žinomas kaip asmuo, siekiantis išaiškinti įvairias tiesas, kurias galimai nuo visuomenės slepia suinteresuotos grupės. Tai jis daro savo paskyroje, „Facebook“ socialiniame tinkle.

„Facebook“ paviešinta žinutė apie susikompromitavusius gydytojus Foto: Ekrano nuotr.

Šį kartą U. Kiguolis rašė: „Kai kažkas dar nemato agendos stumiamos per visas platformas, įskaitant „Facebook“, „Google“, „Twitter“, „Youtube“ ir taip toliau, rekomenduoju pažiūrėti vakar dienos viral video kaip Gydytojai, o ne kažkoks Kiguolis išstojo ir viešai pasakė, kad moka gydyti šį „siaubingą virusą“, kad vaistai yra…“

Jis savo „Facebook“ paskyros sekėjams pasakojo apie iš socialinių tinklų trinamą vaizdo medžiagą bei ragino nepasiduoti žodžio laisvės ribojimams ir atsibusti, kol nevėlu.

„Mes visi patys kalti, kad atiduodame savo informaciją, savo laiką, savo darbą svetimoms platformoms, kurios bet kada gali trinti tai, kas jiems nepatinka ar neneša pinigų. Laikai, kada laisvas žodis yra blokuojamas, kada net ir už informacijos šierinimą dalinamos baudos jau čia. Ateis ir laikas, kai už tai sodins“, – rašė jis.

Trumpai apie apsimetėlius

Kaip paaiškėjo, nė vienas iš vaizdo įraše kalbėjusių atstovų nėra epidemiologai ar imunologai, galintys kvalifikuotai kalbėti apie infekcines ligas. Informacija – klaidinga, o faktai moksliškai nepagrįsti. Taip pat, netruko išsiaiškinti, kad daugelis jų anksčiau darbavosi su dešiniųjų politinių jėgų interesų grupėmis ir skleidė COVID-19 sąmokslo teorijas.

Štai dr. Simonas Goldas, greitosios medicinos pagalbos specialistas Los Andžele (Kalifornija), pastaruosius keletą mėnesių viešojoje erdvėje pasisakė prieš sienų uždarymo politiką, dalyvavo dešiniųjų radijo laidų pokalbiuose ir kalbėjo „YouTube“ kanaluose, kuriuose pasisakė už hidroksichlorokvino vartojimą ir neigė tyrimus, kurie pabrėžė preparato neveiksnumą.

Vaizdo įraše kalbėjusi dr. Stella Immanuel – Hjustone (Teksasas) dirbanti pediatrė. Ji anksčiau yra teigusi, kad tokios ligos, kaip endometriozė ir kiaušidžių cistos, atsirado dėl lytinių santykių su demonais, rašoma „Daily Beast”. Be to, pasak jos, medicinoje šiuo metu naudojami ateivių DNR, siekiant išgydyti kai kurias ligas.

Reaguodama į situaciją, jog vaizdo medžiaga buvo pašalinta iš „Facebook“ platformos, ji viešai kreipėsi į Marką Zuckerbergą („Facebook“ įkūrėją), teigdama, jog jis nėra aukščiau Dievo ir jei vaizdo įrašas nebus atkurtas, „Facebook“ nukentės Dievo akyse.

Kitas asmuo, dr. Džeimsas Todaras, Dirborno (Mičiganas) oftalmologijos specialistas ir kriptovaliutų investuotojas yra „Medicine Uncensored“ (liet. „Medicina necenzūruotai“), tinklalapio įkūrėjas, kuriame reklamuojamas hidroksichlorokvinas. Puslapyje teigiama, kad tai – efektyviausia gydymo nuo COVID-19 priemonė. Savo sukurtame tinklapyje jis taip pat skleidžia skeptišką požiūrį į žiniasklaidos platinamus pranešimus apie pandemiją.

Be to, šis asmuo dar žinomas ir dėl to, jog savarankiškai, kartu su Niujorko teisininku Gregoriu Riganu, paskelbė dokumentą apie hidroksichlorokviną ir kalbėjo apie šį vaistą, tarsi šis būtų išganymas. Institucijos, tokios kaip Stanfordo universiteto Medicinos mokykla (Kalifornija) ir Alabamos universiteto Medicinos mokykla, kuriomis buvo remiamasi šiame minėtame dokumente, atmetė bet kokias sąsajas su nurodomomis dokumento išvadomis.

Dar vienas dr. Danas Eriksonas, buvęs skubios medicinos pagalbos specialistas iš Bakersfieldo (Kalifornija) – venas iš dviejų gydytojų, dalyvavusių balandžio mėnesio spaudos konferencijoje, kurioje buvo sumenkinta viruso grėsmė. Jis teigė, kad mėginių tyrimai parodė, jog virusas jau seniai plinta visuomenėje ir ragino sugrįžti į normalų gyvenimo tempą. Visuomenės sveikatos ekspertai greitai paneigė šį teiginį, sakydami, kad mėginiai nebuvo reprezentatyvūs.

Dr. Robertas Hamiltonas – Santa Monikos valstijoje (Kalifornija) dirbantis pediatras, neseniai pasiryžęs atstovauti požiūrį, teigiantį, kad mokyklos turi būti atidarytos. Jis dalyvavo „Fox News“ laidoje, norėdamas aptarti emocines problemas, kurias tėvams ir jų vaikams sukelia šis laikotarpis.

Taip pat neseniai „Wall Street Journal“ jis publikavo tekstą, teigdamas, kad COVID-19 vaikams yra „gerai toleruojama infekcija“. Vaizdo įraše jis klaidingai tvirtina, kad visi vaikai yra besimptomiai ir kad pasaulyje nėra nė vieno atvejo, kai mokytojai užsikrečia nuo mokinių. Derėtų priminti, jog poveikis vaikams ir suaugusiems nėra iki galo ištirtas.

Paskutinysis, Dr. Džosefas Ladapas – Kalifornijos universiteto (Los Andželas) medicinos docentas ir klinikinės diagnostikos tyrėjas, tapo aršiu kovotoju už siekį atstatyti ekonomiką į priešpandeminį lygį. Pandemijos pradžioje jis publikavo tekstą dienraštyje „USA Today“, smerkdamas viruso mirtingumą ir pasisakydamas už tai, kad ekonomika liktų atvira.

Taip pat, savo publikacijoje verslo dienrašyte „Wall Street Journal“ jis apkaltino demokratinių pažiūrų politinius lyderius dėl politizuotų sprendimų, kuriais, kovojant su COVID-19 virusu, siekiama asmeninių politinių tikslų.