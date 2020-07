Straipsnis, pavadintas „5G technologija ir koronaviruso indukcija į žmogaus odos ląsteles“, patekęs į Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Nacionalinės medicinos bibliotekos duomenų bazę akimirksniu sulaukė dėmesio ir gausios kritikos, o olandų mikrobiologė Elisabeth Bik, žinoma dėl savo dėl savo sugebėjimo aptikti fotomanipuliacijas moksliniuose darbuose, šį straipsnį pavadino „Blogiausiu 2020 metų darbu“.

Straipsnio kritikai pirmiausia pastebėjo tai, kad jame iškelta hipotezė neparemta jokiu konkrečiu atliktu tyrimu, o jo autorių, Massimo Fioranelli , Alireza Sepehri, ‪Maria Grazia Roccia, ‪Mohammad Jafferany, Olga Yu. Olisova, K.M. Lomonosov ir Torello Lotti, teiginiai neatitinka tikrovės.

Kontraversiškame „tyrime“ keliama hipotezė, esą žmogaus odos ląstelės, sugėrusios 5G ryšio naudojamas milimetrines bangas, galėtų veikti kaip antenos ir suvaidinti pagrindinį vaidmenį biologinėse ląstelėse gaminant koronavirusus. Taip neva nutiktų dėl to, kad milimetrinės bangos ląstelių viduje sukurtų skylių skysčiuose, o šioms skylėms užpildyti būtų pradėtos gaminti penkiakampės ar šešiakampės struktūros, galinčios sudaryti į naująjį koronavirusą panašias struktūras.

Vienintelė sąlyga, kurios reikia, kad tai įvyktų, pasak straipsnio autorių, yra tokia: 5G ryšio bangų ilgiai turėtų būti trumpesni už žmogaus ląstelės dydį.

Vis dėlto, ši būtina sąlyga paneigiama tame pačiame straipsnyje. Jame nurodoma, kad 5G ryšiui naudojamas dažnis iki 72GHz, o tokio dažnio bangos ilgis siektų 4,16 milimetro, kai, tuo tarpu, žmogaus odos ląstelės dydis vidutiniškai siekia tik 30 mikrometrų, vadinasi, yra daugiau nei 138 kartus mažesnis už reikalingą straipsnio autorių sąlygai įgyvendinti.

Net ir tai, kad 5G tinklui gali būti pasitelkiamas 72GHz dažnis nereiškia, kad būtent tokiu dažniu 5G tinklas ir veiks. Pavyzdžiui, Europos Komisija priėmė sprendimą suderinti radijo spektrą 3,4–3,8 GHz (arba 3,6 GHz) dažnių juostoje, kad ją būtų galima naudoti 5G ryšiui tiekti.

Elisabeth Bik savo tinklaraštyje stebėjosi, kodėl veikiamos 5G ryšio ląstelės turėtų gaminti būtent koronavirusą, o ne kokius nors kitus virusus, rožes, kates ar dolerių čekius.

„Kaip [straipsnio] autoriai įrodo šį neįtikėtiną teiginį? Na, jie to nedaro. Darbe nėra jokių eksperimentų. Jis įvardytas kaip redaktorinis ir jame tėra daug nerangių paveiksliukų ir įspūdingų formulių, bet nėra įrodymų. Tai tik beprotiška hipotezė“, – apie blogiausią 2020 metų mokslinį darbą rašė E. Bik.

Panašia nuomone pasidalijo ir dar vienas tyrėjas iš Šiaurės rytų universiteto Bostone Jamesas Heathersas, savo „Twitter“ paskyroje parašęs: „Jūs dar nematėte kvailiausio paviešinto požiūrio apie SARS-CoV-2. Aš PAŽADU jums. Nesvarbu, kas iki šiol įvyko, nesvarbu, ką matėte, kur žiūrėjote, geriausia dar tik bus. Jūs niekada nebūsite tam pasirengę. Bet štai.“

