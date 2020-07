Gąsdina dėl medicininių kaukių dėvėjimo: tikina, kad šios sukels CO2 dujų intoksikaciją

Remiantis naujausiais duomenimis, pirmadienį Lietuvoje koronavirusas nustatytas dar 8 asmenims, o vyraujanti baimė dėl antrosios viruso bangos įplieskė diskusijas ir dėl apsauginių kaukių dėvėjimo. Vyriausybės COVID-19 valdymo komitetas siūlo Vyriausybei vėl įvesti privalomą kaukių dėvėjimą viešose uždarose vietose. Vis tik, ne paslaptis, jog daugelis priešinasi šiam sprendimui, o interneto platybėse gausu įrašų apie šių apsaugos priemonių žalą žmogaus sveikatai.

Kaip suprantu per prievartą vėl norės užrišti burnas, kad nuodytumėmės savo pačių iškvepiamamu anglies dvideginiu, su kaukėmis, kurios apsaugo tik psichologiškai nuo viruso, kurio procentalus pavojingumas yra niekinis, lyginant su kitomis ligomis.





Ieško naivuolių

„Facebook“ platformoje vienas vyriškis įsitikinęs: kaukės žmones apsaugo tik psichologiškai. Tiesa, jis toks ne vienas. Šimtai internautų tiki, jog jos gali ir pakenkti, pablogindamos deguonies įsisavinimą ir padidindamos anglies dvideginio kiekį organizme.

„Kaip suprantu, per prievartą vėl norės užrišti burnas, kad nuodytumėmės savo pačių iškvepiamu anglies dvideginiu, su kaukėmis, kurios apsaugo tik psichologiškai nuo viruso, kurio procentalus pavojingumas yra niekinis, lyginant su kitomis ligomis“, – savo Facebook paskyroje rašė vyras.

Klaidinanti socialiniame tinkle pasidalinta žinutė Foto: Ekrano nuotr.

Komentaruose apstu pritariančių šiai teorijai ir manančių, kad kaukių dėvėjimas tėra toks pat mitas, kaip ir egzistuojantis koronavirusas. Kai kurie įsitikinę, kad privalomas kaukių dėvėjimas – tik gudriai sugalvotas triukas, siekiant priversti visuomenę įsigyti medicinines kaukes ir taip atlyginti valstybės išlaidas, patirtas karantino metu.

Tai – gudriai skleidžiamas melas

Nėra jokių įrodymų, leidžiančių teigti, jog skleidžiama teorija pagrįsta. Remiantis mokslininkų ir medikų pateikiama informacija, tinkamai dėvimos kaukės negali sukelti hiperkapnijos (anglies dioksido kiekio kraujyje padidėjimo), dėl kurios baiminamasi viešojoje erdvėje.

„Suaugusieji, nesergantys jokiomis ligomis, dėvėdami veido kaukes, įskaitant medicinines ir medžiagines, taip pat N-95 respiratorius, nepatiria CO2 dujų užlaikymo organizme pavojaus“, – healthline.com pasakojo Niujorko „Lenox Hill“ ligoninės skubios pagalbos gydytojas Robertas Glatteris.

Pasak jo, anglies dioksido molekulės lengvai difunduoja pro kaukių medžiagą, o pavojus tėra išgalvotas ir niekuo nepagrįstas mitas.

Svarbiausia – dėvėti tinkamai

Tiesa, svarbu neužmiršti, kad reikia laikytis reikalavimų, nurodančių, kaip ir kokios kaukės turėtų būti dėvimos.

Pasaulio sveikatos organizacija teigia, jog ilgalaikis medicininių kaukių dėvėjimas, laikantis nurodymų, nesukelia nei CO2 intoksikacijos, nei deguonies trūkumo.

„Dėvėdami medicininę kaukę įsitikinkite, kad ji jums tinka ir yra sandari tiek, kad leistų laisvai kvėpuoti. Niekada nenaudokite vienkartinės kaukės kelis kartus, o jai sudrėkus – pakeiskite kita“, – rašoma oficialiame Pasaulio sveikatos organizacijos internetiniame puslapyje.

Čia pabrėžiamas svarbus faktas – kaukė turi leisti žmogui kvėpuoti laisvai. Jei dėvima apsaugos priemonė neleidžia netrukdomai kvėpuoti, atsiranda didelė tikimybė oro trūkumui, galinčiam sukelti sveikatos sutrikimų.

Tačiau čia ekspertai taip pat turi tvirtą nuomonę: jokia medicininė kaukė aplink veidą neaprišama taip stipriai, kad trikdytų oro pralaidumą.

„Žmogus kaukę nusiims prieš patiriant pavojų, nes jam ji bus tiesiog nepatogi“, – health.com pasakojo chemijos profesorius Indianos universitete Billas Carrollas.

Be to, derėtų prisiminti ir tai, jog medikai šias kaukes dėvėjo net ir iki pandemijos paplitimo visame pasaulyje. Tad būtų naivu tikėti, jog medicininės kaukės gali sukelti sveikatos problemų, turint omenyje tai, kad gydytojams kartais tenka šias kaukes dėvėti net keliolika valandų per parą.

Tiesa, žmonėms, turintiems kvėpavimo sutrikimų, kai kurie ekspertai pataria nenaudoti N-95 respiratorių, kurie labiau apsunkina kvėpavimą. Tačiau pabrėžia, kad šios apsaugos priemonės nėra rekomenduojamos ir kitiems apsisaugoti norintiems žmonėms. Pasak jų, šie respiratoriai skirti tik gydytojų personalui bei jų pacientams. Siūloma alternatyva – medžiaginės medicininės kaukės.

Vis tik, jie taip pat pabrėžia, jog ir šie respiratoriai nesukelia CO2 intoksikacijos, dėl kurios taip stipriai baiminamasi socialiniuose tinkluose.