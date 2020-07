Baugina žmogiena mėsainiuose: seną pokštą naudoja kaip rimtą įspėjimą

Šokiruojantis atradimas – „McDonald's“ mėsos gamyklose inspektoriai rado šaldikliuose laikomos žmogienos! Tokią istoriją iš užmaršties ištraukė sąmokslo teorijų mėgėjai ir vėl platina feisbuke. Senas ir nesyk paneigtas gandas paremtas pokštu, kuriuo dalijasi šimtai.

Žinojimas, ką tiksliai valgai daugeliui žmonių yra ypač svarbus. Kitiems svarbiau gardžiai pasisotinti, tad tinka ir greitas maistas, pavyzdžiui mėsainiai iš vieno populiariausių pasaulyje restoranų tinklo „McDonald's“. Tačiau įtarieji sąmokslo teorijų gerbėjai yra sukūrę ne vieną mitą apie neva dirbtinius produktus iš atliekų, kurios esą virsta „McDonald's“ mėsainiais.

Vis dėlto nepranokstama „McDonald's“ kritikų fantazija pasiekė neregėtas aukštumas, kai ėmė sklisti teiginiai apie šiuose restoranuose naudojamą mėsą.

Iš pradžių arkliena, tada „rožinės gleivės“, o dabar ir žmogiena? Šokiruojantis atradimas atskleistas Oklahoma Sityje esančioje „McDonald's“ mėsos gamykloje ir kitose „McDonald's“ mėsos gamyklose šalyje. Mėsos inspektoriai teigia radę žmogienos, kuri saugota gamyklų šaldikliuose ir žmogienos, jau paruoštos išvežioti sunkvežimiais kitiems „McDonald's“ restoranams. Mėsos inspektoriai nedelsdami pareikalavo atlikti patikrinimus įvairiose „McDonald's“ mėsos gamyklose šalyje ir pasibaisėjo radę žmogienos 90 proc. gamyklų.

JAV Žemės ūkio departamentas perėmė „McDonald's“ produkciją bei siuntinius ir atliks daugiau restoranų bei mėsos gamyklų inspekcijų. FTB taip pat ėmėsi tyrimo. FTB agentas Lloydas Harrisonas teigė „Huzler“ reporteriams, kad baisiausia esą yra ne tik pats žmogienos faktas, bet ir tai, jog tai buvo vaikų mėsą – kūno dalys rastos JAV gamyklose buvo per mažos, kad būtų suaugusiųjų.

Tokia šiurpinanti istorija pastarosiomis dienomis sklinda feisbuke ir lietuvių kalba. Sąmokslo teorijomis besidalijančių vartotojų grupėje „UNFOLLOW MAKARONAVIRUS MEDIA“ liepos 9-ąją pasidalintu įrašu ėmė dalintis ir lietuviai, nors iš pradžių įrašas tą dieną buvo patalpintas grupėje „Общество против рабства“ („Visuomenė prieš vergiją“), iš viso įrašas susilaukė kelių dešimčių pasidalijimų ir 5,6 tūkst. peržiūrų. Bet tai – tik ledkalnio viršūnė.

Pati žinutė apie žmogieną „McDonald's“ restoranuose įvairiomis formomis plinta ne nuo šių metų liepos 9-osios, o mažiausiai nuo 2014-ųjų. Vien šiemet tokiu pačiu įrašu įvairiose įvairiakalbėse grupėse pasidalijo šimtai feisbuko vartotojų, dalis nė neįtardami apie visos istorijos kilmę.

Iš tikrųjų tai yra visiškai pramanyta istorija dėl kelių priežasčių. Iš tikrųjų nebuvo jokio tyrimo, kurio metu „McDonald's“ rasta žmogienos, juo labiau vaikų kūno dalių, neegzistuoja ir „FTB agentas Lloydas Harrisonas“, kuris esą pasibaisėjo radiniais.

Dar daugiau, neatsitiktinai paminėtas tinklapis „Huzlers“, kuriame iki šiol saugoma minėtais šiurpiais teiginiais išmargintas straipsnis apie žmogieną „McDonald's“ mėsoje.

„Huzlers“ leidžia savo skaitytojams patiems kurti pokštus ir apgaudinėti draugus, su kuriais pasidalijama „naujiena“. „Huzlers“ yra pagarsėjęs panašių šokiruojančių ir naivesniems bei šaltinių netikrinantiems žmonėms į tiesą panašių istorijų skleidimu.

Dar daugiau, „Huzlers“ pripažįsta, kad „tai yra satyrinis ir išgalvotas pramogų tinklaraštis, kuris kuria turinį tokiu būdu, kad niekur kitur, išskyrus „Huzlers“ jis nebūtų leidžiamas“.

Tiesa, išgalvota istorija apie žmogieną „McDonald's“ mėsos gamykloje tapo viena sėkmingiausių ir labiausiai per pastaruosius 6 metus paplitusių istorijų feisbuke, mat ją, dažnai nenurodant originalaus šaltinio kaip tikrą platindavo kiti tinklapiai ir galiausiai ėmė dalintis vartotojai feisbuke.

Tačiau pats faktas lieka nepakitęs: „McDonald's“ savo produkcijoje nenaudojo nei arklienos, nei žmogienos, kurios legaliai negalima pardavinėti JAV.

