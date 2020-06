Į FNTT tyrimą bandė įpainioti ir Šimonytę: nuotrauka feisbuke klaidingai tapo „ausų“ įrodymu

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba dar birželio 10-ąją skelbė pradėjusi tyrimą dėl galimo sukčiavimo, dokumentų klastojimo, neteisėtu būdu įgytų lėšų legalizavimo ir, įtariama, piktnaudžiavimo sudarant greitųjų testų, skirtų COVID-19 virusui nustatyti, pirkimo sutartį. Kieno ausys kyšo už šios sutarties?

Delfi jau skelbė, kad BNS žiniomis, ikiteisminis tyrimas pradėtas dėl testus tiekusios įmonės „Profarma“ veiklos. Atliekant ikiteisminį tyrimą atliktos kratos, iš susijusių įstaigų ir asmenų paimti tyrimui reikšmingi dokumentai, 4 asmenys sulaikyti, jiems pareikšti įtarimai. Viešųjų pirkimų portalo duomenimis, Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija ir „Profarma“ kovo 19 dieną pasirašė 6 mln. 50 tūkst. eurų vertės sutartį dėl greitųjų testų pirkimo.

Registrų centro duomenimis, iki šio balandžio „Profarmos“ akcininkai buvo jos vadovė Edita Mištinienė, Aušra Saulytė ir Remis Bistras. Ir nors tyrimas dar net nebaigtas, jo interpretacijose jau pasirodė ir politikų pavardės.

Tiesa, priežastys, kaip ir kodėl pateiktos tokios sąsajos – melagingos.

„Covid 19 testų už 6mljn. pardavime, kurį nagrinėja FNTT, kyšo I.Šimonytės „ausys“

, – teigiama birželio 27-ąją pasirodžiusiame straipsnyje portale meslaisvi.lt. Straipsnyje laisvai atpasakota istorija apie FNTT tyrimą ir vedamos sąsajos tarp E. Mištinienės bei politikės Ingridos Šimonytės. FNTT pranešime tokių sąsajų nėra pateikta.

UAB „Profarma“ vadovauja tokia Edita Mištinienė. Moteris gana žinoma, jos atvaizdą galima pamatyti ne ant vieno žurnalo viršelio. Tačiau vien žinomumo tokioms sutartims pasirašyti žinoma nepakaktų, greičiausiai reikia turėti ir tam tikrų ryšių. O apie juos Edita Mištinienė išsiduoda savo socialinio tinklo paskyroje.

„Facebook profilyje E. Mištinienė reklamuoja tokią Ingridą. Ji išplatinusi nuotrauką, kurioje dėvi marškinėlius su užrašu „Už Ingridą“.

Tokį šūkį naudojo konservatorių kandidatė į prezidentus Ingrida Šimonytė ir jos rėmėjai prezidentinės rinkimų kampanijos metu“, – teigiama meslaisvi.lt straipsnyje. Kaip tokių „ausų“ įrodymas prisegta viena E. Mištinienės profilių nuotraukų iš jos feisbuko paskyros.

Tiesa, minėtoje nuotraukoje tėra užfiksuota viena feisbuko funkcijų – pridėti rėmelį pasirinktai progai, pavyzdžiui, paremti tikslą, žmogų arba judėjimą.

Pavyzdžiui, pati E. Mištinienė yra kelis sykius panaudojusi tokią funkciją ir užsidėjusi rėmelį, kuriuo skatinama paremti medikus, pasveikinti Lietuvą su Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiu ir Vasario 16-ja. Tokią funkciją užsidėti rėmelį ant profilio nuotraukos galima laikinai – valandai, dienai, savaitei arba tol, kol patiks. Tai gali padaryti bet kuris feisbuko vartotojas.

Vis dėlto tai, jog E. Mištinienė 2019 metų gegužės 9-ąją išties pakeitė savo profilio nuotrauką, kurioje matomas užrašas „Už Ingridą“ negali būti laikoma nei tiesioginiu, nei netiesioginiu įrodymu, kad FNTT tyrimą ir politikę gali sieti koks nors ryšys – šiuos du veiksmus skiria ne tik beveik metų skirtumas, bet ir meslaisvi.lt neįrodytos sąsajos tarp I. Šimonytės bei UAB „Profarma“.

I. Šimonytė nėra minima FNTT ar kitame tyrime, susijusiame su Covid 19 testais, todėl informacija apie tariamai kyšančias ausis yra melaginga.

