Įvertino Billo ir Melindos Gatesų pokyčius: skleidžia melą apie lyties keitimą ir net mirtį

Billas Gatesas ir jo žmona Melinda koronaviruso metu tapo vienais populiariausių taikinių fantazijos nestokojantiems asmenims. Sąmokslo teorijos apie tai, kaip Gatesų šeimos fondas esą sukėlė pandemiją ir bando iš jos pasipelnyti jau nesyk paneigtos. Bet tai nestabdo bandymų kurpti dar keistesnes sąmokslo istorijas. Viena naujausių – šios porelės esą nėra tarp gyvųjų.

„Tam tikra prasme, tai yra taip keista, kad net nori į tai žiūrėti su humoru, bet, tikriausiai, tai nėra juokinga. Netgi beveik sunku neigti šiuos dalykus, nes tai taip kvaila ir keista, kad netgi to pakartojimas suteikia tam patikimumo“, – taip dar birželio pradžioje apie jį patį kuriamas sąmokslo teorijas kalbėjo pats B. Gatesas.

„Mircosoft“ įkūrėjas koronaviruso pandemijos metu buvo kaltinamas tiek paties viruso sukūrimu, tiek bandymu pasipelnyti iš užkrato plitimo, tiek noru paskiepyti visą pasaulį vakcina, kuri esą kontroliuos žmoniją per skiepuose neva slypinčias mikroschemas, kurios esą valdomos 5G ryšių technologijomis. Nepaisant to, kad šios sąmokslo teorijos nesyk buvo paneigtos, jomis savo socialinių tinklų paskyrose dalijosi tūkstančiai žmonių visame pasaulyje.

Vis dėlto naujausia sąmokslo teorija, regis, pranoksta ankstesnes savo originalumu.

Kas melas



„Billas ir Melinda Gatesai mirė 2013? Tai ir daugiau keistų dalykų“

, – taip pavadintas vaizdo įrašas, įkeltas į „YouTube“ plinta nuo birželio 26-osios, jį peržiūrėjo per 200 tūkst. vartotojų, tūkstančiai pasidalijo. Tarp tokių pasidalijimų – ir socialinės paskyros bei grupės lietuvių kalba.

Pastarosiomis dienomis per liūdnai pagarsėjusios grupės „UNFOLLOW 15 MIN.LT“ šalininkų sukurtą kitą grupę „UNFOLLOW MAKARONAVIRUS MEDIA“ platinamas vaizdo įrašas susilaukė dešimčių pasidalijimų ir pagrindinius įrašo teiginius palaikančių komentarų.

„Iš tikrųjų Melinda Geit atrodo daugiau kaip vyras. Klounuoti transvestitai. Gates kūno sudėjimas – kaip moteris“

, – komentare po savo pačios įrašu tikino jo autorė. Jai pritaręs kitas sąmokslo teorijomis besidalijantis komentatorius tikino, kad tiesa – dar kraupesnė.

„Melindos senai gyvos nera, greiciausiai bilas ja ir uzlenke, kai melinda nebegalejo tverti kai jis vaikus zudydavo monstras, apsiuvinejo sita tranca kad atrodytu panasus i moteri bet ir visi pasaulio pinigai negali paverst vyro i moteri“

, – tikino jis.

Būtent tokia sąmokslo teorija ir keliama vaizdo įraše, kuriame tikinama, jog, remiantis tinklapio ancestry.com duomenimis, Billas ir Melinda Gatesai mirė dar 2013 metais. Esą tai įrodo ir pasikeitusi Gatesų išvaizda, kalbėjimo maniera, raukšlės ir kitos detalės, kurios aptarinėjamos vaizdo įraše.

Vis dėlto oficialaus patvirtinimo, kad Billas ir Melinda Gatesai mirė dar 2013 metais nepateikiama. Tinklapyje „Ancestry.com“ taip pat nepavyko rasti vaizdo įraše naudojamų tokių biografijos detalių, rodančių Gatesų mirtį. Be to, vaizdo įraše selektyviai pasirinkti vos keli įrašai, kuriuose užfiksuota M. Gates – jos išvaizda ir kalbėjimo maniera išties kiek skiriasi.

Tačiau kituose naujuose įrašuose aiškiai matyti ir girdėti, kad 2013-siais kalbėjusi Melinda Gates ir šiemet, pandemijos metu aktyviai viešojoje erdvėje besireiškusi Melinda Gates yra vienas ir tas pats asmuo, o bet kokie skirtumai yra atsitiktiniai, paryškinti tyčia arba ištraukti iš konteksto.

Dar keistesnių teiginių, Billas Gatesas iš tikrųjų yra moteris, kuri pasikeitė lytį ir atvirkščiai – kad M. Gates iš tikrųjų yra vyras, taip pat pasikeitęs lytį, taip pat nepateikiama, tik spekuliuojama pagal nuotraukas arba stopkadrus, ištrauktus iš konteksto. Pavyzdžiui, nuotrauka, kurioje Billas ir Melinda Gatesai daryta dar pernai žurnalo Fortune.

The @FortuneMagazine recently assembled their 2019 list of the 'World’s 50 Greatest Leaders.' Read how @billgates and @melindagates lead the way in transforming the lives of billions: https://t.co/VaCwm8c9Q1 — Gates Foundation India (@BMGFIndia) May 10, 2019

Tuo metu iškraipyta versija, kurioje spekuliuojama moteriškais Billo ir vyriškais Melindos veido bruožais, pasirodė gerokai vėliau.

Sąmokslo teoriją apie Gatesus Foto: Youtube stop kadras

Billas ir Melinda Gatesai yra laimingai susituokę nuo 1994-ųjų, turi dvi dukras ir sūnų.

Gandus apie tariamą Billo ir Melindos Gatesų lyties keitimą, o vėliau ir mirtį dar paskleidė portalas patriots4truth.org, kuris priklauso Tyla Wells ir jos vyrui Douglasui Gabrieliui.

Pastaroji porelė valdo mažiausiai tris tinklapius ir „YouTube“ paskyras, kuriose, jau pernai sąmokslo teorijomis kaltino tiek „Facebook“ įkūrėją Marką Zuckerbergą, tiek buvusį JAV prezidentą Baracką Obamą, o viename įraše skleidė seną sąmokslo teoriją apie 2001 metų rugsėjo 11-osios teroro atakas ir neigė, kad Niujorke į bokštus dvynius buvo įskridę lėktuvai – kaip įrodymas buvo pateiktas grubiai sumontuotas vaizdo įrašų rinkinys, kuriame visi kameromis dokumentuoti kadrai buvo retušuoti iš jų pašalinant teroristų užgrobtus lėktuvus.

