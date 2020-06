Koronaviruso neigėjai šaukiasi tribunolo: už raginimų kyšo ir KGB ausys

Koronaviruso pandemijai slopstant ir specialistams įspėjant apie antrąją bangą, viruso grėsmę neigę bei jo kilmę sąmokslo teorijomis apipynę veikėjai toliau nerimsta. Dabar šaukiamasi griežtai įvertinti visus, kurie nesutinka su sąmokslo teorijų skleidėjais.

Sufabrikuota pandemija. Koronavirusas buvo sukurtas laboratorijoje. Kitaminčiai cenzūruojami, su jais susdorojama.

Tokiais teiginiais švaistosi liūdnai pagarsėję koronaviruso neigėjai, kurie nuo pandemijos pradžios kurpė įvairiausias sąmokslo teorijas apie tariamą viruso kilmę, pasekmes, grėsmę, sąsajas su 5G ryšių technologijomis ar turtuoliu Billu Gatesu, kuris esą tik ir laukia visus paskiepyti bei valdyti.

O dabar, pandemijos bangai slopstant, sąmokslo teorijų kūrėjai jau kviečia bausti su sąmokslo teoretikais nesutinkančius medikus bei žiniasklaidą – jiems esą reikia tribunolo, panašaus į tą, kuris po Antrojo pasaulinio karo surengtas Niurnberge ir teisė nacių karo nusikaltėlius.

Kas melas

„COVID-19 „pandemijos“ falsifikatoriams turi būti surengtas tarptautinis tribunolas“

, – taip skambiai pavadintą straipsnį savo tinklaraštyje birželio 13-ąją paskelbė liūdnai pagarsėjęs sąmokslo teorijų skleidėjas Algimantas Lebionka.

Straipsnis buvo platinamas per kitus sąmokslo teorijas platinančius tinklapius 20min.lt ir feisbuko grupes, pavyzdžiui, sąmokslo teoretikų užuovėją – „UNFOLLOW 15min.lt“. Vien čia įrašas surinko 142 pasidalijimų, o bendrai per įvairiausias grupes įrašą peržiūrėjo apie 20 tūkst. feisbuko vartotojų.

A. Lebionkos įrašas

Įrašas nėra originalios A. Lebionkos mintys. Tai į lietuvių kalbą išverstas interviu, kuriame kalbinama Jelena Kondratjeva-Salgero – Paryžiaus literatūrinio almanacho „Glagol“ vyriausioji redaktorė. Būtent jai priskiriamos citatos, kuriomis A. Lebionka remiasi iš rusiško portalo https://politconservatism.ru.

„Kokios bebūtų žmonijai šios kruopščiai sufabrikuotos pandemijos pasekmės, jau dabar galima tvirtai pasakyti, kad dvi senos geros profesijos taps sukompromituotos ir ilgam“.

„Ir kuomet ši skardžiabalsė kakofonija pasibaigs, pagaliau, visi siekiantys bet kokia kaina nuversti visus nepatogius politinius autoritetus, liks istorijoje su tokia pačia šlove, kaip ir dalyviai Niurnbergo proceso“

„Leiskite jums priminti, kad pirmasis Nobelio premijos laureatas, profesorius Lucas Montagnieris, ramiai pakilo ant koronaviruso ešafoto, paskelbęs apie „Covid 19“ laboratorinę kilmę, jo trapumą ir greitą išnykimą gamtoje, kuri netoleruoja „įsibrovėlių“. Į klausimą, kuris šiandien sukelia daugiausiai diskusijų – apie nesuprantamas 5G antenas – visa tai tame pačiame eteryje, Montagnier, pastaraisiais metais daug dirbęs su bangų spinduliuote, paaiškino, kad šie dažniai (dėmesio!): Sunaikina kūno ląsteles, sukeldami sunkias ligas ir taip sumažina imunitetą“.

„Sufabrikuotos pandemijos“ kontekste J. Kondratjeva-Salgero neatsitiktinai mini susikompromitavusį prancūzijos mokslininką Lucą Montagnierį, kuris yra teigęs, kad „su virusu buvo atliktos manipuliacijos. <...> Prie dalies, nepasakyčiau, kad viso, šikšnosparnių koronaviruso kažkas pridėjo būtent ŽIV, AIDS sukeliančio viruso, sekas. <...> Tai nėra natūralu. Tai – profesionalų, molekulinių biologų darbas. <...> Labai kruopštus darbas.“

L. Montagnieris nėra eilinis sąmokslo teorijų kūrėjas – jam įteikta Nobelio premija už ŽIV viruso atradimą. Netrukus po šio pareiškimo europeanscientist.com paviešino virusologo teiginius paneigiantį straipsnį ir pateikė įrodymus, kad, nors SARS koronavirusas ir ŽIV lentivirusas yra šiek tiek panašūs, nes abu turi glikoproteino voką, čia virusų panašumai ir baigiasi.

Iš tikrųjų L. Montagnieri teiginius galiausiai paneigė kiti prancūzų mokslininkai, o jį apkaltino sąmokslo teorijų skleidimu. L. Montagnieri jau anksčiau buvo prieštaringai vertinama figūra Prancūzijoje dėl savo paramos skiepų priešininkų judėjimų, homeopatijos šalininkams ir pareiškimų, kad DNR skleidžia elektromagnetines bangas.

J. Kondratjeva-Salgero teigimu, tribunolo esą verti ir tie, kurie užsipuolė kitą prancūzų gydytoją Didier Raoult'ą, kuris Marselyje ėmė gydyti pacientus pigiu vaistu nuo maliarijos – chlorokvinu. Kolegų įspėtas dėl pavojingo šalutinio poveikio D. Raoult'as laikėsi įsikibęs savo ir tikino toliau gydysiantis pacientus, rizikuodamas teketi gydytojo licencijos ir sulaukė nemažai užtarėjų.

Tačiau bent jau JAV, kurioje iš pradžių kilo susižavėjimas šiuo D. Raoult'o atradimu ir pačiu vaistu galiausiai buvo atlikti išsamūs tyrimai, kurie parodė, jog vaistas nėra efektyvus. JAV šis vaistas jau uždraustas, kaip priemonė, naudotina gydant koronaviruso pacientus.

Pati J. Kondratjeva-Salgero patikslino neasanti mokslininkė – išties, ji yra „Glagol“, literatūrinio almanacho vyriausioji redaktorė. Ji svečiavosi ir Lietuvoje. Tiesa, pats „Glagol“ yra rusiškos kultūros asociacija, įkurta Paryžiuje, kur pastaruosius tris dešimtmečius ir gyvena J. Kondratjeva-Salgero.

V. Malevany, J. Kondratjeva-Salgueiro ir A. Račas Foto: Youtube/ ok.ru

Vienu iš „Glagol“ įkūrėjų pristatomas ir buvusiu KGB bei FST generolu save drąsiai vadinantis Valerijus Malevany.

Tiesa, Rusijoje dar ir kūrinių apie Rusijos žvalgybą autoriumi, kūrėju, veteranų asociacijos „Berkut“ viceprezidentu pristatomas vienas „Glagol“ įkūrėjų, pasak skirtingų šaltinių, tėra eilinis nusikaltėlis, teistas už turto grobstymą, susikūręs sau įspūdingą įvaizdį ir gyvenantis Prancūzijoje.

Šaltiniai

