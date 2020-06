Dėl karalienės ir PSO kalbų kelia audrą: gąsdina, kad iš šeimų atims vaikus

Žmogėdra, klonuota reptilija, ragana – ant laužo ją! Tokie užgaulūs komentarai pasipylė po melaginga nuoroda, kurioje tikinama, kad Jungtinės Karalystės monarchė karalienė Elžbieta II esą yra satanistė ir masonė, kuri esą atiminės vaikus iš namų kartu su Pasaulio sveikatos organizacija.

Pandemija ir griežtos karantino priemonės per pastaruosius mėnesius įsuko įvairiausių sąmokslo teorijų apie tai, kodėl prasidėjo pandemija, kas kaltas dėl viruso, jo pasekmių bei ką jos reiškia.

Absurdiškiausiomis sąmokslo teorijomis aktyviai dalijamasi ir lietuviškose feisbuko grupėse, kur už gryną pinigą priimami teiginiai, kurie paremti sumontuotais vaizdo įrašais ir iš konteksto ištrauktomis citatomis.

Kas melas

Birželio 6-ąją liūdnai pagarsėjusioje sąmokslo teoretikų grupėje „UNFOLLOW 15 min.lt“ vienas vartotojas pasidalijo „YouTube“ vaizdo įrašu, kuriame tikinama, kad „PSO ir karalienė praneša, jog vaikai bus atiminėjami iš namų“. Prie šio įrašo, kuris sulaukė beveik 20 tūkst peržiūrų, o juo pasidalijo virš 70 žmonių, dalis iš 164 pakomentavusių paliko karalienę įžeidžiančius komentarus, autorius dar ir paliko prierašą.

„Britanijos karaliene, kaip pasaulio satanizmo ir masonijos galva ragina griaut šeimos institutą ir visame pasaulyje konfiskuot vaikus is šeimų“

, – tikino sąmokslo teorijas platinantis feisbuko vartotojas, kuris komentaruose aktyviai ginčijosi su skeptiškai tokius jo teiginius pakomentavusiais žmonėmis, tikindamas, jog jie nesupranta angliškai. Esą karalienė vaizdo įraše viską būtent taip ir pakomentavo, kaip ir PSO atstovas – jie atiminės vaikus iš namų.

Iš tikrųjų tokie teiginiai neturi nieko bendro su realybe. Karalienės Elžbietos II priklausymas satanistų ir masonų grupėms yra niekuo nepagrįstas. Karalienės sąsajos su satanistų ar net ateivių organizacijomis – ne vienerius metus sklandančius ir britus juokinančios sąmokslo teorijos.

Tačiau ne mažiau juokinga yra ir pati sąmokslo teorija apie tai, kad karalienė esą kalbėjo apie vaikų atiminėjimą iš namų. Pats vaizdo įrašas, kurį įkėlė sąmokslo teorijos aktyviai besidalijantis švedų kūrėjas Michaelis Axelssonas yra sumontuotas iš dviejų skirtingų iškarpų.

Pirmoji, kuri paimta iš kovo 30-ąją vykusios PSO spaudos konferencijos ir kurioje kalba PSO atstovas Michaelas Ryanas, atsakantis į klausimą ar karantinas namuose gali būti efektyvus, kaip visuotinis karantinas, o antroji – iš karalienės kalbos balandžio 5-ąją, kai ji kreipėsi į britus ir Sandraugos šalis.

PSO atstovo komentaruose nėra nė žodžio apie vaikų atiminėjimą iš namų. Tiksli citata skamba taip:

„Šiuo metu daugelyje pasaulio vietovių dėl karantino, virusas daugiausiai plinta namų lygyje. Tam tikra prasme plitimas sustabdytas išorėje ir nustumtas į namus. Dabar mums reikia rasti tuos žmones, kurie gali būti susirgę ir juos perkelti bei izoliuoti saugiu bei pagarbiu būdu“, – teigė M. Ryanas.

Tuo metu karalienė Elžbieta II savo įkvepiančioje kalboje, skirtoje su pandemija susidūrusiems britams taip pat kalbėjo apie atskirtį, panašią į tą, su kuria britai jau buvo susidūrę Antrojo pasaulinio karo metais. Karalienė taip pat prisiminė 1940-uosius, kai ji, tuomet tik princesė, pirmąjį kartą kreipėsi į šalies gyventojus, ypač pabrėždama iš miestų dėl saugumo evakuotų vaikų padėtį.

„Šiandien daugelis vėl jaus skaudų išsiskyrimo nuo mylimų žmonių jausmą. Bet dabar, kaip ir anuomet, mes žinome, kad tai teisingas būdas“, – kalbėjo karalienė, primindama, kad 1939-1940 metais tūkstančiai birtų vaikų buvo perkelti iš miestų į provinciją, stengiantis juos apsaugoti nuo vokiečių bombardavimų. Tiesa, 2020-ųjų kalboje karalienė nekalbėjo ir net neužsiminė apie esamą ar būsimą vaikų perkėlimą iš namų. Todėl ir šis teiginys apie tariamą karalienės pranešimą dėl vaikų iškėlimą yra melagingas.

Šaltiniai

15 Conspiracy Theories About The Royal Family

Fact check: The Queen and the WHO did not state children would be taken from their homes

COVID-19 – virtual press conference – 30 March 2020

The Queen’s broadcast to the UK and Commonwealth

Coronavirus: The Queen's broadcast in full