Karantino kritikai paskubėjo sveikinti Braziliją dėl sprendimų, kurių jį nė nepriėmė

Šaunuoliai! Teisingai elgiasi. Ir mums tokio lyderio reikėtų! Tokie vertinimai pasipylė po žinute, kurioje teigiama, kad Brazilija esą traukiasi iš Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) ir nebeskelbia koronaviruso statistikos. Tačiau džiūgauti sąmokslo teoretikas dar anksti, mat informacija buvo iškraipyta.

Viena labiausiai nuo koronaviruso nukentėjusių šalių pasaulyje – Brazilija. Šiuo metu šioje šalyje užsikrėtusiųjų koronavirusu priskaičiuojama per 742 tūkst., mirė beveik 38,5 tūkst. žmonių.

Tačiau nuo pat pradžių į koronaviruso pandemiją atmestinai žiūrėjęs ir skandalingais pareiškimais pagarsėjęs šalies lyderis Jair Bolsonaro ne kartą menkino viruso keliamą grėsmę, ragino atšaukti karantino priemones ir nuolat konfliktavo su PSO.

O kai statistikos kreivės toliau rodė augantį užsikrėtimų ir mirčių skaičių, Brazilijos prezidentas ėmėsi ir manipuliacijų bei grasinimų. Tačiau ne tokių, kokius pašlovino karantinui nepritariantys ir įvairiausias sąmokslo teorijas apie neva neegzistuojantį virusą ar jo grėsmę kurstantys asmenys.

Kas melas



Birželio 8-ąją tinklapyje ekspertai.eu paviešintoje žinutėje skelbiama, jog Brazilija išties ėmėsi drastiškų veiksmų. Žinute ėmė gausiai dalintis liūdnai pagarsėjusios sąmokslo teoretikų grupės „UNFOLLOW 15min.lt“ dalyviai – įrašas sulaukė virš 240 pasidalijimų, jį peržiūrėjo 112 tūkst. feisbuko vartotojų.

„Iš PSO išeinanti Brazilija nebeskelbs mirčių nuo koronaviruso statistikos, nes ji neatitinkanti realybės“, – teigiama antraštėje.

„Teigiama, kad tokio žingsnio imtis šalies sveikatos apsaugos ministerijai liepė prezidentas Žairas Bolsonaru (Jair Bolsonaro). Tokius jo veiksmus oponentai pavadino autoritarizmu. Ž. Bolsonaro savo veiksmus paaiškino tviteryje: pasak jo, tai nėra joks koronavirusas, o tik gripas, ir PSO skelbiama statistika neatitinkanti realybės“, – rašoma pačioje žinutėje, kuri paremta J. Bolsonaro kritikuojančiu straipsniu tinklapyje thecitizen.co.tz. Šiame Tanazijos leidinyje pažymima, kad J. Bolsonaro kritikuojamas dėl autoritarizmo ir neatsakingo elgesio pandemijos metu.

Vienas iš pagrindinių teiginių išties skamba panašiai, kaip teigiama ekspertai.eu antraštėje – Brazilijoje praėjusią savaitę išties kilo audra po to, kai Sveikatos apsaugos ministerija paskelbė nustosianti skelbti bendrą mirčių skaičių ir pašalino informaciją iš savo tinklapio apie jau sukauptą užsikrėtusiųjų ir mirčių statistiką. Tai esą padaryta spaudžiant pačiam J. Bolsonaro.

Duomenys buvo „pertvarkyti“, nes jie „neatspindi dabartinės šalies situacijos“, – „Twitter“ rašė Brazilijos prezidentas. J. Bolsonaro demonstravo, kad kontroliuoja situaciją, sumenkino koronaviruso rimtumą ir pavadino jį „menku gripu“, o augantį mirčių skaičių Brazilijoje vertino kaip nereikšmingą dalyką, nes, jo teigimu, mirtis yra „likimas, kurio susilaukia kiekvienas“.

Sveikatos apsaugos ministerijos puslapis tapo nepasiekiamas. Šeštadienį jis vėl ėmė veikti, tačiau bendro patvirtintų atvejų ir mirčių skaičiaus jame nebebuvo. Nebeliko informacijos ir apie tiriamus atvejus bei pasveikusius asmenis. Ketvirtadienį pateiktas mirčių skaičius buvo 1473, penktadienį – 1005, šeštadienį – 904.

„Autoritarinis, nejautrus, nežmoniškas ir neetiškas bandymas mirusius nuo COVID-19 paversti nematomais neišdegs. Mes ir Brazilijos visuomenė neužmiršime nei jų, nei tragedijos, kuri ištiko šalį“, – savo pareiškime tvirtino Brazilijos nacionalinės valstijų sveikatos sekretorių tarybos prezidentas Alberto Beltrame.

Sprendimą nebepateikti bendrų duomenų stipriai sukritikavo Brazilijos visuomenė. Gydytojai, medicinos organizacijos ir valstijų gubernatoriai šį žingsnį pavadino bandymu kontroliuoti informaciją.

Tačiau mirčių statistika iš atskirų regionų ir toliau buvo skelbiama, ją tiesiog tapo sunkiau suskaičiuoti, norint matyti bendrą šalies paveikslą. Be to, jau šeštadienį federaliniai prokurorai paskelbė apie tyrimą ir laikinajam sveikatos apsaugos ministrui suteikė 72 valandas, kad paaiškintų šį sprendimą, kaip pateisinimu remdamiesi Brazilijos konstitucija ir teisę į informaciją užtikrinančiu įstatymu.

„Manipuliacija statistika – tai manevras, kurį pasitelkia totalitariniai režimai. Šis triukas neatleis nuo atsakomybės už galiausiai ištiksiantį genocidą“, – „Twitter“ rašė Aukščiausiojo Teismo teisėjas Gilmaras Mendesas. Būtent aukščiausiasis teismas įpareigojo J. Bolsonaro administraciją atnaujinti bendrų duomenų skelbimą. Galiausiai Brazilijos medikai ir didžiausi šalies žiniasklaidos kanalai susivienijo su nacionaline sveikatos apsaugos sekretorių taryba (CONASS) ir ėmė skelbti naujausius koronaviruso duomenis iš Brazilijos.

Melagingi ir kiti du teiginiai apie tariamą JAV ir Brazilijos pasitraukimą iš PSO. Išties, tiek J. Bolsonaro, tiek JAV prezidentas Donaldas Trumpas pateikė tokius grasinimus, tačiau jie nėra įpareigojantys sprendimai, o tik grasinimai.

„JAV pasitraukė iš PSO ir mes taip pat dirbame ties tuo. Arba PSO dirba be ideologinio šališkumo, arba mes taip pat trauksimės“, – sakė J. Bolsonaro.

Tačiau Brazilija vis dar tebėra PSO narė, o JAV bent jau kol kas taip pat nepasitraukė iš PSO, nors ir buvo sustabdžiusi finansavimą šiai organizacijai, kaltindama ją palankumu Kinijai.

D. Trumpas išties gegužės 19-ąją išsiuntė laišką PSO, kuriame nurodytas 30 dienų ultimatumas, pagal kurį, PSO neįvykdžius JAV keliamų reikalavimų, JAV gali nutraukti finansavimą šiai organizacijai ir iš jos pasitraukti.

Šaltiniai



