Skaitytojus bandė sudominti klaidinga antrašte, esą Lenkija kategoriškai atsisakė atverti sienas Baltijos šalims

Portale bukimevieningi.lt patalpintame straipsnyje skaitytojus siekiama sudominti klaidinga antrašte. Joje teigiama, esą Lenkija kategoriškai atsisakė atidaryti sienas Baltijos šalių gyventojams.

bukimevieningi.lt Lenkija kategoriškai atsisakė atidaryti sienas Baltijos šalių gyventojams.

Straipsnis portale pasirodė birželio 3 dieną, po praėjusį antradienį Taline vykusio Baltijos valstybių ir Lenkijos užsienio reikalų ministrų susitikimo. Straipsnyje užsimenama, kad jo turinys parengtas, remiantis portale ERR.ee publikuotu straipsniu.

Straipsnis klaidinančia antrašte Foto: Ekrano nuotr.

Vis dėlto, nei pačiame bukimevieningi.lt straipsnyje, nei ERR.ee publikuotoje žinutėje niekur neužsimenama apie Lenkijos kategorišką atsisakymą atverti sienas Baltijos šalių gyventojams. Nors Lenkijos užsienio reikalų ministras Jacekas Čaputovičiaus susitikimo metu pabrėžė skirtingą šalių padėtį naujojo koronaviruso akivaizdoje, portalui ERR.ee sakydamas, kad „Lenkijai [Baltijos šalių sienų atvėrimas viena kitai] atrodo įkvepiantis, bet mūsų problemos mastas yra kitoms.“ (Lietuvoje naujausiais duomenis užfiksuoti 1 733 atvejai, o Lenkijoje – 27 560).

Be to, nors susitikimo metu Lenkija nesutiko atverti sienų, Lenkijos atstovas pabrėžė, kad klausimą, ar turistai jau galėtų lankytis Lenkijoje, būtų galima atnaujinti kelių savaičių bėgyje. „Tikiuosi, kad per ateinančias savaites būtų įmanoma pašalinti apribojimus turistams“, – sakė jis.

Vėliau, jau po straipsnio pasirodymo bukimevieningi.lt portale, premjeras Saulius Skvernelis pranešė, kad po pokalbio su Lenkijos ministru pirmininku Mateuszu Morawieckiu nutarta tikslesnė data, kada Lenkija atvers sienas Baltijos šalims. Naujausiais duomenimis sieną ketinama atverti jau šį penktadienį, birželio 12 dieną. Penktadienį S. Skvernelis ketina prie valstybės sienos susitikti su Lenkijos premjeru.

Informacija, kad Lenkija, vis dėlto, atvers sienas Baltijos šalių gyventojams, pasirodė tik po bukimevieningi.lt žinutės publikavimo, todėl jos autorius šios informacijos tuo metu žinoti negalėjo. Tačiau, nors straipsnio turinys, atsižvelgiant į jo publikavimo datą, ir yra teisingas, antraštė, esą Lenkija kategoriškai atsisakė atverti sienas Baltijos šalims, klaidina skaitytojus. Lenkija niekada nebuvo atsisakiusi atverti sienų, tik, vertindama skirtingą COVID-19 susirgimų skaičių šalyse, nusprendė sienas atverti šiek tiek vėliau.