Pridėję netikrus subtitrus giriasi neva atskleidę popiežiaus ir bažnyčios sąmokslą

„Facebook“ grupėje „Unfollow 15min“, jau spėjusiose išgarsėti netikrų naujienų ir sąmokslo teorijų platinimu, pasidalintas vaizdo įrašas, kuriame popiežius Pranciškus neva atskleidžia bažnyčios prieš tikinčiuosius vykdomą sąmokslą ir vadina save Biblijoje minimu nusidėjėliu. Kaip daugelis komentatorių iš karto po vaizdo įrašo pasidalinimo suprato, įrašas sumontuotas uždėjus netikrus subtitrus ir nieko panašaus popiežius iš tiesų nesakė.

Pradėdamas savo kalbą popiežius prabyla angliškai, bet, atsiprašęs, kad šį kartą kalbės itališkai – toliau tęsia italų kalba. Būtent čia prasideda neteisingi subtitrai, reiškiantys visai kitus dalykus, nei iš tiesų sako popiežius.

Klaidinguose subtitruose, priskirtuose popiežiui, sakoma:

„Taigi, jūsų šeima nebeturėtų manęs sekti ir lygiuotis į mane. Antraip jūs ir jūsų šeima būsite suklaidinti ir įmesti į ugnies ežerą. Net vaikai šeimose bučiuoja mane, bet tėvai turėtų geriau žinoti. Jiems tikrai reikia pasakyti tiesą apie mane... tai taip neteisinga... Man gėda tai pasakyti, bet aš turiu slaptą planą jus išduoti. Taip, tai atrodo neblogai – suvienyti žmones į vieną pasaulinę religiją ir tokiu būdu juos kontroliuoti. Ir priversti jus...garbinti mane... Taip darydami jūs tikrai gausite Žvėries žymę. Jūs to nenorite. Iš tiesų, vienintelis būdas, kaip galite to išvengti, yra pažinti, kas iš tiesų yra Dievas. <...>

Pasakysiu labai paprastai, todėl neįsižeiskite. Bet aš esu nusidėjėlis, minimas Biblijoje. O Biblija Katalikų bažnyčią vadina paleistuvių motina. Aš žinau, tai sukrečia, bet dar labiau sukrečia tai...kad daugelį protestantų, apaštalų protestantų, kaip juos vadina Kristus, Dievo žodis vadina paleistuvių dukromis.“

Įrašu grupėje pasidalinęs asmuo pridūrė „Prisipazino pats apgaves visus.“

Žinutė su pasidalintu klaidinančiu vaizdo įrašu Foto: Ekrano nuotr.

Šis vertimas iš italų kalbos yra visiškai neteisingas. Tikroji popiežiaus kalba įrašyta 2014 metais ir nusiųsta Amerikos Sekminių konferencijai. Joje popiežius kalba (pateikiama išverstą ištrauką, prie kurios buvo pridėti klaidingi viršuje išversti subtitrai):

„Mane džiugina tai, kad Dievas dirba visame pasaulyje. Nostalgiška, bet...tai vyksta netgi mūsų priemiesčiuose. Priemiesčiuose gyvena šeimos, kurios sutaria ir šeimos, kurios nesutaria, šeimos, kurios susiburia ir šeimos, kurios atsiskiria. Mes esame šiek tiek, leiskite man pasakyti, atsiskyrę...atsiskyrę dėl to, kad tai mūsų nuodėmės mus atskiria, visos mūsų nuodėmės. Istorijos vyksme įvykę nesusipratimai. Mes dalinamis ilgą nuodėmių kelią. Kas dėl to kaltas? Mes visi kalti. Mes visi nusidėjome. Tik vienas yra be kaltės – Viešpatis. <...>

Kalbu su jumis kaip su Broliu. Kalbu su jumis paprastai. Su džiaugsmu ir ilgesiu. Leiskime augti mūsų ilgesiui, nes tik jis mus paskatins ieškoti vienas kito, apkabinti vienas kitą. Ir kartu garbinti Jėzų Kristų kaip vienintelį istorijos Viešpatį.“

Pridedame tikrąjį popiežiaus konferencijai nusiųstą vaizdo įrašą, kuriame teisingai į anglų kalbą išversta itališkai pasakyta kalba.