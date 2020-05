Išjuokė kalbas apie antrąją koronaviruso bangą: autoritetas – apsimelavęs veterinaras iš Maskvos

Nuo kovo, kai koronavirusas paskelbtas pandemija pasaulyje šis užkratas vis dar plinta: iš viso COVID-19 užsikrėtė 5,7 mln. žmonių, mirė 356 tūkst., o specialistai įspėja apie galimą antrąją bangą. Tačiau sąmokslo teoretikai įsitikinę, kad jos nebus, nes neva nebuvo ir pirmosios.

Europos valstybės turėtų ruoštis antrai SARS-CoV-2 sukeliamos COVID-19 ligos baigai ir atsargiai bei apdairiai švelninti dėl pandemijos įvestas ribojančias priemones. Tai dar gegužės viduryje įspėjo Pasaulio sveikatos organizacija (PSO).

Be to, PSO pranešė stebinti labai spartų koronaviruso atvejų JAV augimą ir perspėja matanti JAV potencialą tapti naujuoju ligos epicentru. Čia jau mirė per 100 tūkst. žmonių.

Galiausiai PSO vykdomasis direktorius Mike`as Ryanas perspėjo, kad pasaulis vis dar neišsivadavo iš pirmosios koronaviruso protrūkio bangos – šalys ir toliau stengiasi sustabdyti plitimą, o kitos – greitai švelnina karantino sąlygas, net ir augant atvejų skaičiui.

„Mes esame viduryje pirmosios protrūkio bangos visame pasaulyje. Mes vis dar tokiame etape, kai ligos atvejų skaičiai auga“, – sakė M. Ryanas. Tačiau liūdnai pagarsėjusiems sąmokslo teoretikams, kurie jau spėjo susipainioti savo teorijos apie koronavirusą, tai nedaro įspūdžio. Jie ir toliau neigia pandemijos egzistavimą bei remiasi nepatikimais šaltiniais.

Kas melas



Tinklaraštininkas Algimantas Lebionka, kuris jau platino sąmokslo teorijas, esą Baltarusijos lyderiui Aliaksandrui Lukašenkai esą bandė nurodinėti PSO, Tarptautinis valiutos fondas ir „kitos globalistinių pinigų šeimininkų organizacijų“, tarp kurių neva yra ir „planų užgrobti baltarusių tautos turtą siekiantys sionistai“ pažėrė naują dozę melo. Esą „antros epidemijos bangos nebus, nes nebuvo pirmos bangos“.

Įrašu su nuoroda sąmokslo teoritikų pamėgtoje feisbuko grupėje UNFOLLOW 15 min.lt pasidalijo 67 asmenys, o peržiūrėjo per 12 tūkst. Įraše remiamasi „ Bulgarijos veterinarijos gydytoju ir verslininku Plamenu Paskovu, kuris kelis dešimtmečius prekiauja vakcinomis Maskvoje“.

P. Paskovas tikino, kad „COVID-19 testavimui naudojami tik PGR ir imuniniai metodai, turintys didelę paklaidą, tačiau yra ignoruojama elektroninė mikroskopija ir mirusių skrodimai“. Kadangi šis gydytojas esą yra ne vienintelis, „ kuris abejoja PSO COVID-19 epidemijos mastais“, A. Lebionkos teigimu, „pandemijos nebuvo“.

A. Lebionka Plamen Paskov yra ne vienintelis, kuris abejoja PSO COVID-19 epidemijos mastais, ką jau kalbėti apie „pandemiją“, kurios nebuvo.

Iš tikrųjų nuo kovo 11-osios PSO paskelbė naujojo koronaviruso pandemiją ir ją oficialiai pripažįsta visos PSO priklausančios valstybės, nors kelios jų, pavyzdžiui, Baltarusija nesiėmė jokių koronaviruso stabdymo priemonių ir dėl to smarkiai kenčia – per 9 mln. gyventojų turinčioje Baltarusijoje ketvirtadienio oficialiais duomenimis susirgusiųjų buvo 39,8 tūkst. – kasdien jau mėnesį patvirtinama apie 900 naujų atvejų, o mirčių oficialiais duomenimis patvirtinta 219. Gegužės 27-osios duomenys, pasak PSO informacijos, rodo, kad pasaulyje tą dieną buvo patvirtinti

5488825 koronaviruso atvejai ir 349095 mirtys.

Kaip ir ankstesniame įraše, taip ir šiame A. Lebionka nepateikė įrodymų apie PSO, kurią neva valdo globalistai, vietoje to pridūrė, kad PSO esą „valdo Billas Gatesas ir ir panašūs iš to uždirbantys veikėjai“.

Ši COVID-19 „pandenija“ sukelta angažuotos žiniasklaidos ir PSO, kuri yra korumpuota, valdoma Bilo Geitso ir panašių iš to uždirbančių veikėjų.



Iš tikrųjų PSO finansuoja valstybės narės, o taip pat savanoriškai įnašus teikia valstybės arba partneriai – įvairios organizacijos, fondai. Iš pastarųjų yra ir Billo ir Mellindos Gatesų fondas, kurio indėlis išties svarus, tačiau B. Gatesas nevaldo PSO. Sprendimus priima PSO generalinė asamblėja, kuri paskiria PSO vadovą. Šiuo metu PSO vadovauja Tedrosas Adhanomas.

Be to, A. Lebionkos minimas P. Paskovas yra ne pandemijos, ne koronaviruso, ne imunologijos specialistas, o skandalingai pagarsėjęs veterinaras, kuris gyvena Maskvoje. 2015 metais jis bandė dalyvauti Bulgarijos vietos rinkimuose, o po metų – ir šalies prezidento rinkimuose, bet abiejuose pasirodė ypač nesėkmingai.

Tiesa, jis dar vasarį išgarsėjo savo teiginiais apie koronavirusą. Tada jis dėstė kiek kitokias mintis apie koronavirusą, kuris esą yra „pavojingas tik kinams“, vėliau virusui išplitus po pasaulį jis jau pakeitė nuomonę, kad koronavirusas esą yra biologinis ginklas, nutaikytas prieš tam tikras valstybes. Galiausiai jis griebėsi dar vienos sąmokslo teorijos, kad koronaviruso mirtingumas yra toks pats ar net mažesnis, nei įprasto gripo. Pastarasis teiginys jau nesyk buvo paneigtas, o savo teiginių mokslinių ar kitokių įrodymų P. Paskovas nepateikė.

Šaltiniai



Home/About WHO/Planning, finance and accountability/How WHO is funded

WHO/ World Health Assembly

Coronavirus disease (COVID-19) Situation Report – 128

Onliner/ Хроника коронавируса. Четверг, 28 мая

RUSSIAN RADICALS Turn Trump into a Hero Of the „Holy War“

Lietuvoje sugebėjo pranokti net Lukašenką: skelbia apie neegzistuojančius reikalavimus ir planus

PSO perspėja: JAV gali tapti nauju koronaviruso epicentru

WHO Warns of 'Second Peak' to First Wave of Coronavirus