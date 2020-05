Baksnoja į niekada nerealizuotą patentą: šiuo prietaisu jie valdo orus

Baksnojimas į patentų pavadinimus, tvirtinant, esą jų egzistavimas patvirtina įvairias sąmokslo teorijas sparčiai užkariauja įvairias „Facebook“ socialinio tinklo grupes. Šį kartą sąmokslo teorijų kūrėjams užkliuvo amerikiečių fiziko, kurio idėjos vėliau buvo įvardytos praktiškai neįgyvendinamomis, patentas.

Socialiniuose tinkluose išplatinta žinutė US patentas 4686605 – įrodymas, kad JAV vyriausybė eksperimentuoja su orais, keisdama Žemės atmosferos, jonosferos ir magnetosferos sluoksnių sritis.

Socialiniame tinkle pasidalintame vaizde teigiama, kad US4686605 patentas yra JAV vyriausybės atliekamų orų eksperimentų įrodymas.

„US patentas 4686605 – įrodymas, kad Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) vyriausybė eksperimentuoja su orais, keisdama Žemės atmosferos, jonosferos ir magnetosferos sluoksnių sritis“, – skelbia socialiniame tinkle išplatinta žinutė.

Bet ar tikrai šis patentas pagrindžia sąmokslo teorijų meistrų išvadas, esą vyriausybės turi prieigą kontroliuoti orus?

Žinutėje paminėtas 1987 metais suteiktas patentas priklauso amerikiečių fizikui Bernardui J. Eastlundui. Jame apibrėžiamas „Žemės atmosferos, jonosferos ir (arba) magnetosferos srities pakeitimo būdas ir aparatas“. Šiuo metu šis patentas jau nebegalioja.

B. J. Eastlundas, per visą gyvenimą užregistravęs 23 patentus, iš tiesų intensyviai domėjosi orų keitimo galimybe ir ne tik. Mokslininką domino mokslo panaudojimas karybos tikslams – pasitelkus Žemės atmosferą, jonosferą ir magnetosferą galinčius keisti prietaisus, jo teigimu, būtų galima vienu metu visiškai sutrikdyti bet kokį ryšį dideliame žemės plote, o tokia galimybė suteiktų didžiulį karinį pranašumą, be to, prietaisas galėtų deformuoti arba sunaikinti orlaivius ar raketas.

Devintajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje mokslininką nusamdė kampanija Atlantic Richfield Co, davusi jam užduotį sugalvoti, kaip būtų galima panaudoti didžiules organizacijai priklausančias Aliaskos gamtinių dujų atsargas, mat tiekti jas JAV būtų buvę nuostolinga. Visos B. J. Eastlundo sugalvotos idėjos, kurių didelė dalis buvo kito žymaus mokslininko, Nikolo Teslos, idėjų praktinio panaudojimo galimybės, buvo įregistruotos trijų patentų pavidalu. Tarp jų ir sąmokslo teorijų gerbėjus taip dominantis US4686605.

Visus šiame patente išsakytus teiginius vienija vienas dalykas – tariamoji nuosaka. Patente aprašyto išradimo atitikmuo taip ir nebuvo sukurtas. Kaip patento tekste teigia pats B. J. Eastlundas, mokslininkas aptarė tik tokio išradimo „galimas pasekmes ir galimus ateities pokyčius“.

Tiesa, kurdamas idėją, kaip panaudoti Aliaskoje esančias gamtines dujas, mokslininkas pernelyg įsijautė ir aprašė gerokai daugiau energijos reikalaujančio prietaiso veikimą. Dėl nesamų galimybių praktiškai pritaikyti B. J. Eastlundo idėjų 1991 metais patentas, keletą metų laikytas paslaptyje, buvo išslaptintas, tačiau teises į jį pasiliko Atlantic Richfield Co ir organizacijos padalinys, vėliau tapęs HAARP rangovu, APTI.

1992 metais APTI laimėjo sutartį su Pentagonu ir gavo užduotį sukurti HAARP. Tyrimų centrą finansavo JAV Karinės oro pajėgos, JAV karinis laivynas, Gynybos pažangiųjų mokslinių tyrimų projektų agentūra ir Aliaskos universitetas. Kuriant tyrimų centrą B. J. Eastlundas tvirtino, esą prietaiso sukūrimui pradžią davė jo aprašytos idėjos, tačiau HAARP programos vadovas Johnas Heckscheris patikino, kad HAARP neturi nieko bendro su B. J. Eastlundo aprašytu išradimu.

Nepaisant sutampančios lokacijos ir panašaus prietaisų veikimo principo, HAARP yra neabejotinai silpnesnis prietaisas nei B. J. Eastlundo aprašytas teorinis modelis ir orų keisti jis negali.

Nuo 2015 metų JAV Karinės oro pajėgos perdavė programą Aliaskos universitetui. Kaip teigiama programos aprašyme, ji skirta Žemės jonosferos sluoksniui tyrinėti. Tai – galingiausias pasaulyje aukšto dažnio siųstuvas, gebantis laikinai sužadinti ribotą jonosferos plotą. HAARP tyrimais siekiama geriau pažinti viršutinį Žemės atmosferos sluoksnį.

HAARP įrenginiui sąmokslo teorijų kūrėjai priskyrė daug nebūtų savybių. Populiariausios iš jų – menamas gebėjimas kontroliuoti orus, žmonių mintis ir kurti chemtreilus.

Nė vienos iš šių užduočių HAARP antenos negalėtų atlikti.

Kaip aiškinama Aliaskos universiteto svetainėje, radijo bangos dažnių diapazonuose, kuriuos skleidžia HAARP, nėra absorbuojamos nei troposferoje, nei stratosferoje – dviejuose atmosferos lygiuose, kurie lemia Žemės orą. Kadangi nėra sąveikos, nėra galimybės valdyti orų. Netgi žymiai galingesnio elemento – saulės – sukeltos jonosferos audros negali daryti įtakos Žemės paviršiuje esantiems orams.