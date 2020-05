Neatstoja nuo Billo Gateso: kaltina užkrėstomis vakcinomis ir autizmo protrūkiu

Lenda yla iš maišo. Tai – viena mėgstamiausių sąmokslo teorijų gerbėjų frazė pastaraisiais mėnesiais, pristatant eilinio sąmokslo „atskleidimą“. Vienas populiariausių taikinių pastaruoju metu – Microsoft įkūrėjas Billas Gatesas, kuris esą yra atsakingas už daugelį negandų, tarp jų – autizmo protrūkį Vietname.

Billo ir Melindos Getesų fondas (angl. Bill & Melinda Gates Foundation) – didžiausias paramos fondas pasaulyje.

Įspūdingą 46,8 mlrd. JAV dolerių kapitalą (2018 m. duomenys) B. Gatesas, kuris dar 2008 m. pasitraukė iš aktyvios „Microsoft“ veiklos, o šiemet pardavė visas jo įkurtos korporacijos akcijas, įsipareigojo daugiau dėmesio skirti labdarai.

Jo ir žmonos Melindos fondo tikslai – pagalba besivystančioms šalims. Nuo rūpinimosi AIDS ligoniais, skiepų nuo raupų, poliomielito iki mokslinių tyrimų kovojant koronavirusu pasaulyje.

Tačiau koronaviruso pandemijos metu suklestėjusios sąmokslo teorijos apie tai, kad šis virusas esą yra išgalvotas arba sukurtas karinėje laboratorijoje ir skirtas valdyti žmoniją (tiesiogiai arba skiepų pagalba) Billo ir Melindos Getesų fondą pavertė vienu ryškiausių sąmokslo teoretikų taikinių. Naujausia, dar nuo balandžio įvairiomis kalbomis platinama sąmokslo teorija pasiekė ir Lietuvą.

Kas melas

Viena labiausiai pastebimų su koronavirusu susijusių sąmokslo teorijų sukasi aplink skiepus. Šiuo metu pasaulyje bandoma per 100 įvairiausių skiepų – nuo vaistų iki vakcinos, kurie padėtų suvaldyti koronaviruso plitimą pasaulyje. Tad ir iki šios pandemijos liūdnai pagarsėjęs skiepų priešininkų judėjimas netruko pasigauti ir išplėtoti melu paremtų sąmokslo teorijų, skirtų pabrėžti tariamą skiepų žalą. Taikiniu esą pasirinktas Vietnamas.

„Vietname autismo nebuvo iki kol Bill Gates neatgabeno savo vakcinu“

, – teigiama gegužės 23-osios įraše liūdnai pagarsėjusioje sąmokslo teoretikų grupėje feisbuke „Unfollow 15min“. Įrašas susilaukė 76 pasidalijimų, beveik 300 komentarų ir 15 tūkst. peržiūrų. Prie šio įrašo prisegta ir trumpa interviu su pagarsėjusiu JAV vietnamiečiu gydytoju ir skiepų priešininku Anthony Phanu.

Įraše jis tikina, kad Vietname autizmo nebuvo nei 1975, nei 2000-2001 metais, tačiau po to, Vietnamas pasirašė sutartį su Tarptautiniu valiutų fondu, B. Gatesas pristatė skiepų programą Vietname, kur iš karto pastebėtas autizmo atvejų šuolis (3 proc.).

Iš tikrųjų niekuo neparemti teiginiai tarp B. Gateso, Billo ir Melindos Getesų fondo skiepų kampanijos ir autizmo siejami su senomis ir paneigtomis sąmokslo teorijomis, kurių esmė: neva egzistuoja ryšys tarp skiepų ir autizmo.

Šį ryšį 1998 metais neva atskleidė liūdnai pagarsėjęs Andrew Wakefieldas, kuris prestižiniame medicinos žurnale publikavo straipsnį pagal paties atliktą tyrimą, kuriuo įrodomas tam tikros tymų vakcinos (MMR) ryšys su autizmo susirgimais. Vėliau paaiškėjo, kad tyrimas buvo atliktas netinkamai, sąmoningai atrinkus tiriamuosius vaikus, o mokslininkui kyšius mokėjo teisininkai, atstovaujantys autizmu sergančių vaikų tėvams bylose prieš farmacijos kompanijas.

Tyrimo duomenis publikavęs medikas neteko gydytojo licencijos. Nepaisant to, kad Andrew Wakefieldas pasisakė tik prieš vienos rūšies tymų vakcinos (MMR) naudojimą, o ne prieš skiepus apskritai, šiandien jis laikomas autoritetu tarp skiepų priešininkų.

Po tyrimo publikacijos skiepijimas nuo tymų šia vakcina (MMR) krito 13 proc. Vėlesni tyrimai nepatvirtino jokio ryšio tarp MMR vakcinos ar net vakcinų nuo kitų ligų ir autizmo. Tačiau interneto išpopuliarėjimas padėjo skiepų sąmokslo teorijoms plisti, o „antivakserių“ judėjimas rado dar daugiau šalininkų.

Trumpa iškarpa iš viso A. Phano interviu, kuris paviešintas vaxxed.com – tinklapyje, skirtame reklamuoti to paties skiepų priešininkų įkvėpėjo – A. Wakefieldo filmus tėra sąmokslo teorijos dalis.

Ji įvairiais atspalviais plinta dar nuo balandžio pradžios, kai pirmuoju įrašu savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo Robertas F. Kennedy jaunesnysis, buvusio prezidento Johno F. Kennedy sūnėnas ir vienas garsiausių skiepų priešininkų judėjimo šalininkų Feisbuke. Savo įraše jis tikino, kad nuo 2000 m. iki 2017-ųjų vakcina nuo poliomielito Indijoje esą paralyžiavo 496 tūkst. vaikų.

Billo ir Melindos Getesų fondas išties finansavo kampanijas, kuriomis siekta skatinti skiepus nuo poliomielito – vienos baisiausių XX a. ligų, kuri išnaikinta būtent vakcinavimo metu išsivysčiusiose šalyse, tačiau besivystančiose valstybėse vis dar pasitaiko tokių atvejų. Dar 2014-ųjų kovą Pasaulio sveikatos organizacija skelbė, kad Pietyryčių Azijoje popliomielitas yra išnaikintas, iš dalies būtent dėl Billo ir Melindos Getesų fond skiepų kampanijos.

Poliomielitas – ūminė virusinė infekcinė liga, dar vadinama vaikų infekciniu paralyžiumi, plintanti fekaliniu – oraliniu būdu. Ligą sukelia poliovirusas. Dauguma poliomielito infekcijų yra be simptomų. Apie 1 % ligos atvejų virusas su krauju patenka į centrinę nervų sistemą, kur pirmiausiai užkrečiami ir suardomi motoriniai neuronai.

Tai sukelia atitinkamų galūnių raumenų susilpnėjimą bei paralyžių. Jei 1988 metais pasaulyje vis dar buvo 350 tūkst. fiksuotų ligos atvejų, tai pernai ši liga ryškiau paplitusi buvo tik Afganistane ir Pakistane, kur prietarai, prastos higienos sąlygos, neraštingumas bei nepasitikėjimas gydytojais lemia užkrečiamų ligų protrūkius.

Bet net ir tokiomis sąlygomis skiepų kampanijos rezultatai vien pernai pasiekė savo: fiksuoti tik 175 poliomielito atvejai. Tiesa, vakcina nėra tobula, mat abiejų tipų vakcinų sudėtyje yra pirmo, antro ir trečio tipo poliomielito virusų, todėl pernai fiksuoti ir 364 atvejai, kai poliomielitu žmonės užsikrėtė būtent nuo skiepų.

Išties, PSO duomenys rodo, kad nuo 2000 iki 2017 metų viena iš 2,7 mln. vakcinos dozių gali sukelti paralyžių, siejamą su poliomielitu. Tačiau tai nėra įrodymas, kad yra ryšys tarp Billo ir Melindos Getesų fondo kampanijos ir autizmo protrūkio Vietname.

Pastarajame, kaip rodo pernai atlikti tyrimai, išties fiksuojama daugiau autizmo atvejų – 0,75 proc. vaikų dvejose provincijose Šiaurės Vietname nustatytas autizmo sindromas – iš tirtų maždaug 17 tūkst. 18-30 mėnesių amžiaus vaikų 255-iems nustatytas autizmas. Tačiau kitame tyrime pažymima, jog augantys skaičiai siejami su išaugusiu autizmo supratimu Pietryčių Azijoje – jei Vakaruose apie šį sindromą kalbėta nuo praėjusio amžiaus 5-ojo dešimtmečio, tai Vietname daugelį metų nebuvo nei diagnostinių procedūrų, nei švietimo apie šią ligą.

Kita vertus, kaip rodo kitas tyrimas, nuo 1980-ųjų iki 2010 vykusių vakcinavimo kampanijų metu užkirstas kelias apie 5,7 mln. ligų atvejams ir išvengta 26 tūkst. mirčių.

