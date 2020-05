Šiais prietaisais ragina nesimatuoti temperatūros: nurodo keisčiausią priežastį

Nuo pat koronaviruso plitimo pradžios ėmė augti ne tik apsaugos priemonių paklausa, bet ir prietaisų, kuriais matuojama temperatūra, ypač bekontakčių termometrų. Tačiau sąmokslo teorijų ieškantys ir čia įžvelgia grėsmę – esą tokie prietaisai kelia grėsmę žmonių sveikatai, todėl juos reikėtų uždrausti.

Nepaliaujamai besiliejančios sąmokslo teorijos, susijusios su koronaviruso plitimu, priežastimis bei pasekmėmis įgauna vis keistesnius atspalvius. Feisbuke sąmokslo teorijas platina ne tik visuomenėje garsūs asmenys, bet ir savo tapatybę po įmantriais slapyvardžiais slepiantys ir moksliškai nepagrįstas sąsajas platinantys žmonės. Viena naujausių sąmokslo teorijų susijusi net ne su pačiu koronavirusu, jo kilme ar gydymu, o vienu iš galimai susirgusio žmogaus simptomų nustatymu – paprasčiausiu temperatūros nustatymu.

Nuo koronaviruso plitimo pradžios pasaulyje ėmė augti bekontakčių infraraudonųjų spindulių termometrų paklausa – saugesni, nei įprasti tradiciniai jie leidžia be sąlyčio su kūnu pamatuoti žmogaus temperatūrą: jei jis karščiuoja, tai jau yra vienas veiksnių, rodančių, kas asmuo galimai užsikrėtė ir reikia papildomų tyrimų.

Tačiau sąmokslo teoretikai įsitikinę, kad toks temperatūros matavimas yra žalingas. Kaip ir iš tikrųjų?

Naujausia sąmokslo teorija apie neva įveiktą koronavirusą platinama lietuvių kalba paskyroje „Sviesus pasaulis“. Šiuo slapyvardžiu prisidengęs asmuo nurodo dirbantis JAV grupėje „The Cosmonauts“, tačiau rašo (beveik) lietuvių kalba apie pasaulinius iliuminačių, naujosios pasaulio tvarkos kūrėjų ir kitų pasaulio galingųjų sąmokslus.

Delfi jau skelbė apie šią paskyrą administruojančio asmens teiginius, kad koronavirusas neva yra biologinis ginklas, kurį esą bandė panaudoti Naujosios pasaulio tvarkos veikėjai, bet tam neva sutrukdė aukštesnės jėgos. Po šio straipsnio buvo kiek pakeistas profilio pavadinimas iš „Sviesus pasaulis“ į „Pasauliss Svviessus“. Kita šio asmens paskleistų sąmokslo teorija yra būtent apie infraraudonųjų spindulių termometrus.

Jie esą yra ne šiaip „blogis“, bet ir sukurti visai ne temperatūrai matuoti – tai neva tik priedanga. Tikroji paskirtis esą yra „pažeisti sąmoningumo liauką“, kitaip vadinamą „trečiąją akį“, kuri esą yra gyvybiškai svarbi žmogui ir neva atsakinga „už sąmoningumą, platesnį mąstymą, suvokimą ir matymą“.

Apie tai įspėjančiame įraše, kuriuo feisbuke jau pasidalinta per 170 kartų ir jis sulaukė virš 20 tūkst. peržiūrų, tėveliai įspėjami neleisti gydytojams naudoti šių termometrų, o jei jų turima namie, juos raginama „likviduoti“. Be to, įraše tikinama, kad koronaviruso sukelta liga COVID-19 „yra melas“, o tiek termometrai, tiek testai, skirti koronavirusui nustatyti neva yra „tos pačios liaukos žalojimas“.

Nenaudokite situ infrarediniu termometru, tai blogis, sitas termometras buvo sukurtas ne tam jog tikrinti temperatura ( tai tik priedanga) jis buvo sukurtas tam jog pazeisti liauka samoningumo dar kitaip vadinama trecioji akis, jie spinduliuote nukreipia tiesiai I liauka,si liauka yra givybiskai svarbi zmogui, ji atsako uz samoninguma, platesni mastyma, suvokima, matyma, galingi infrarediniai spinduliai zaloja sia liauka, tai yra daroma tycia kad zmogus nebutu pilnai samoningas ir nematytu to ko tamsai nereikia jog zmogus matytu, teveliai kai vedate vaikus pas daktarus neleiskite daktarams GRIEZTAI naudoti siu termometru ir zinoma patys nesileiskite, jai toki turite namie likviduokite. Kaip zinome Covid-19 yra melas tai paprastas virusas bet valdzia reikalauja tikrintis nuo to ko nera, dabar jie yra sukure dar galingesnius tokius termometrus buten tam jog zaloti sia liauka stipriau,jie tai daro visur, oro uostai, gydymo istaigos ir visur kitur, TAI DAROMA TYCIA, kad zmones kuo maziau butu samoningi, taipogi testai nuo covid-19 kurie kisami giliai i sinusus yra tycinis tos pacios liaukos zalojimas, ten negalima kaisioti jokiu dalyku.

Iš tikrųjų dar vasario mėnesį tarptautinėje žiniasklaidoje, konkrečiai leidinyje „The New York Times“ skelbta, kad bekontakčiai infraraudonųjų spindulių termometrai nėra patikimi, todėl jie gali sukelti apgaulingą saugumo jausmą – jie gali rodyti žemesnę žmogaus kūno temperatūrą, nei reali ir tokiu būdu karščiuojantis ir galimai koronavirusu užsikrėtęs žmogus gali būti ignoruojamas, paskleisti virusą pats to nežinodamas. Tokių tyrimais paremtų įspėjimų būta ir anksčiau, ir vėliau.

Ir atvirkščiai – tokie termometrai ypatingomis sąlygomis, pavyzdžiui, prie 10 laispnių ir žemesnės temperatūros, jei matavimai atliekami lauke, gali rodyti pakilusią temperatūrą ir privesti prie kuriozinių situacijų, kai visiškai sveikas asmuo gali būti izoliuojamas be priežasties.

Tačiau jokiais tyrimais iki šiol nėra nustatyta tokių bekontakčių infraraudonųjų spindulių termometrų žala žmogui. Dar daugiau – tariama žala „trečiajai akiai“ siejama su religinio pobūdžio egzoteriniais įsitikinimais, kurie nėra pagrįsti medicininiais ar kitokiais tyrimais.

Pats „trečiosios akies“ mitas yra egzoterikos koncepcijos dalis. Ir nors žmogaus galvoje – trečiajame smegenų skilvelyje tarp tarpinių smegenų, didžiųjų pusrutulių ir smegėnėlių pirmaisiais 7 gyvenimo metais išties egzistuoja kankorėžinė liauka, kuri miego metu gamina melatoniną – hormoną, lėtinantį medžiagų apykaitą, slopinantį skydliaukės funkciją ir veikiantį kaip antioksidantas, naikinantis laisvuosius radikalus, su sąmoningumu ji neturi nieko bendro.

Tiesa, žmogaus sąmonė vis dar yra mokslininkų tyrimų objektas, tačiau vėlgi – su kankoriežine liauka ji nesiejama. Ir nors varliagyvių kankorėžinė liauka yra arti kūno paviršiaus, todėl kaip „trečioji akis“ pati reaguoja į šviesą, žinduolių kankorėžinės liaukos šviesa negali pasiekti, todėl ji gauna informaciją per regos nervą.

Tuo metu induzimo pasekėjai tiki, kad žmonės anksčiau turėjo, bet prarado šią „trečiąją akį“ ir ji susijusi su dvasinėmis galiomis, ilgaamžiu gyvenimu, mitais apie tai, kaip, anot budistų Vedose aprašytose epochose žmonės neva gyveno apie 900 metų, bendravo telepatiniais būdais ir prilygo dievams. Ši „trečioji akis“, kurią kai kurie žmonės esą turi, yra „tarpdimensiniai žvaigždžių vartai įmontuoti žmogaus kūne suteikiantys galimybę keliauti laiku“. Mokslinių tokių teiginių įrodymų paprasčiausiai nėra. Tiesa, egzoterikos ir trečiosios akies fenomenas prieš pusę amžiaus sietas su tokių narkotikų, kaip LSD paplitimu.

