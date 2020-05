Paskelbė pergalę prieš koronavirusą: tik kas ir prieš ką laimėjo?

Koronaviruso pandemijos suvaldymu, nepaisant įspėjimų apie antrąją bangą gali pasidžiaugti vis daugiau šalių. Griežtos karantino sąlygos, apsaugos priemonių dėvėjimas ir kitos priemonės leido sumažinti užkrato plitimą. Tačiau tuo įsitikinę ne visi. Internete toliau plinta sąmokslo teorijos.

Nuo pat koronaviruso plitimo pradžios, ypač Europoje ir kitose Vakarų šalyse pasipylė gausybė sąmokslo teorijų apie tai, kur ir kodėl kilo virusas, kokia jo grėsmė, kas jį sukelia.

Ir nepaisant gausybės medikų, specialistų straipsnių, tyrimų bei komentarų, sąmokslo teorijomis įtikėję asmenys toliau skleidžia keisčiausius gandus. Feisbuke sąmokslo teorijas platina ne tik visuomenėje garsūs asmenys, bet ir savo tapatybę po įmantriais slapyvardžiais slepiantys ir moksliškai nepagrįstas sąsajas platinantys žmonės.

Kas melas

Naujausia sąmokslo teorija apie neva įveiktą koronavirusą platinama lietuvių kalba paskyroje „Sviesus pasaulis“. Šiuo slapyvardžiu prisidengęs asmuo nurodo dirbantis JAV grupėje „The Cosmonauts“, tačiau rašo (beveik) lietuvių kalba apie pasaulinius iliuminačių, naujosios pasaulio tvarkos kūrėjų ir kitų pasaulio galingųjų sąmokslus.

Sviesus pasaulis Corona virus tai zmogaus sukurtas biologinis ginklas kuris turejo prazudyti 95% planetos zmonijos, jis buvo atmustas aukstesniu jegu jiems nepavyko, zmonija priejo liepto gala ir tai buvo new world order uzbaigimo planas, sitas virusas tapo paprastu gripu, idomu kokie tolimesni ju ejimai, priversti zmones skiepytis uzkoduota mirtimi nepavyks, ju planas buvo palikti kaskiek milijonu zmoniu ir toliau pratesti darbus viska pradedant is naujo, ivesti skaitmenine vergiska era. Del ju vedamos politikos ir kilo antras pasaulinis karas, zmonems gerai isplautos smegenys ir jie nezino del ko istikruju kilo antras pasaulinis karas, dabar panasi situacija tik viskas moderniau. Jie uzdejo karuna ant sito viruso del to jog save skaito karaliais. Skamba tikrai neitiketinai, bet tai tiesa. Corona virus

Įdomu tai, kad aktyviai reikštis pradėjo nuo kovo 16-osios, kai Lietuvoje buvo įvestas karantinas, o paskutinysis, gegužės 19-osios įrašas (juo pasidalijo dešimtys feisbuko vartotojų ir peržiūrėjo keli tūkstančiai) nurodo keistas koronaviruso, biologinių ginklų, aukštesniųjų jėgų, Antrojo pasaulinio karo, skiepų ir kitas sąsajas. Nerišliai surašytame įraše teigiama, kad koronavirusas yra žmogaus sukurtas biologinis ginklas. Ir nors tokių teorijų netrūksta, kol kas jokių tvirtų įrodymų nėra. Dar daugiau, įraše taip pat tikinama, kad šis ginklas neva „turėjo pražudyti 95 proc. planetos žmonijos“.

Ir nors koronavirusas išties yra pavojingas bei labiau užkrečiamas, nei, pavyzdžiui, sezoninis gripas (Šiuo metu paskaičiuota, kad SARS-CoV-2 viruso, sukeliančio susirgimą COVID-19, R0 yra maždaug 2,2. Tai reiškia, jog vienas apsikrėtęs asmuo vidutiniškai apkrės 2,2 žmogaus. Palyginimui: gripo R0 yra 1,3. R0 prognozuoja žmonių skaičių, galinčių apsikrėsti nuo vieno užsikrėtusio žmogaus, o pandemijos metu skirtingose šalyse užsikrėtimo daugiklis R0 yra tarp 1,4 ir 3,9, šiuo virusu iš viso užsikrėtė per 4,9 mln. žmonių (pasaulyje šiuo metu gyvena 7,8 mlrd. žmonių).

Teiginys, kad virusas, kurio užsikrėtimo daugiklis nesiekia 4 „turėjo pražudyti 95 proc. planetos žmonijos“ prieštarauja elementariai logikai. Niekuo nepagrįstas ir kitas teiginys, kad „virusas atmuštas aukštesnių jėgų“ – iš tikrųjų statistika rodo, kad tose šalyse, kurios ėmėsi griežtų karantino priemonių, pavyko suvaldyti viruso plitimą. Tiesa, kitaip, nei tikinama įraše, koronavirusas netapo paprastu gripu, nors Pasaulio sveikatos organizacija ir įspėjo, kad jis gali tapti sezoniniu ir neišnyksiančiu virusu, bent jau kol nebus išrasti vaistai arba vakcina.

Dar keistesnės įrašo autoriaus/ės mintys apie koronaviruso ir tariamųjų jo kūrėjų sąsajos su Antruoju pasauliniu karu bei jo priežastimi. Įraše teigiama, kad dėl neįvardijamų asmenų, kurie priklauso sąmokslo teoretikų pamėgtam mitiniam „Naujosios pasaulio tvarkos“ judėjimui kilo Antrasis pasaulinis karas. Pastarasis konfliktas vyko nuo 1939 iki 1945 metų, jį sukėlė dvi totalitarinės valstybės – nacistinė Vokietija ir komunistinė Sovietų sąjunga.

Tuo metu „Naujosios pasaulio tvarkos“, kaip sąmokslo teorijos apie pasaulio elito planą užvaldyti pasaulį ištakos siejamos su gerokai vėliau pasirodžiusio amerikiečių rašytojo Gary Alleno knygomis „Niekas nedrįsta to pavadinti sąmokslu“ (1971 m.), „Rokfeleriai: kampanija už Naująją pasaulio tvarką“ (1974) ir „Pasakyk „Ne“ Naujajai pasaulio tvarkai“ (1987 m.). Antiglobalistinėmis idėjomis, nuo kraštutinių dešiniųjų iki kraštutinių kairiųjų persmelkti veikalai bando įtikinti, kad susimokę pasaulio galingieji neva bando įvesti savo tvarką įvairiausiomis priemonėmis, tarp jų neva ir pražūtingais virusais.

