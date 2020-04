Sąmokslo eiga: įspėjo vidinis balsas, kūno kalba, tada sau diagnozavo virusą ir nutarė nesisaugoti

Šalyje toliau švelninant karantino sąlygas pastarasis nėra ir, tikėtina, dar kurį laiką nebus visiškai atšauktas. Tačiau kai kurie lietuviai drąsiai prisipažįsta dar iki tokių priemonių taikymo nesilaikę reikalavimų saugoti save ir kitus – esą jei netiki epidemija, tai ji ir nepavojinga.

Delfi jau skelbė, kad trečiadienį ministrų kabinetas pritarė dar keletui karantino sąlygų sušvelninimų: būtų naikinamas draudimas piliečiams išvykti iš šalies, Vyriausybės sprendimu nuo gegužės 10 dienos leidžiama atnaujinti skrydžių maršrutus, grąžinami nedideli renginiai atvirose erdvėse. Didžioji dauguma pasiūlymų įsigalios jau nuo ketvirtadienio.

Tačiau kai kurie lietuviai nuo pat pradžių abejoję pandemija, jos kilme ir grėsme prisipažįsta anksčiau spjovę į draudimus ir jų tiesiog nesilaikę.

Viena feisbuko vartotoja, kurios įrašu apie koronavirusą nuo balandžio 26-ąją pasidalijo daugiau nei 500 vartotojų, o beveik 700 pamėgo, išklojo visą seką, kaip iš pradžių susidūrė su žiniomis apie koronavirusą, karantiną ir ką nusprendė daryti.

Kas melas



„Šitam postui ruošiausi seniai, gal net nuo to momento, kai virusas tik apsireiškė Kinijoje... Mano vidinis balsas, kritikas nepriėmė informacijos, kurią skleidė televizija, žiniasklaida. (...)

Įrašo autorė Nuo pat pradžių sakiau, kad šitas virusas yra sąmoningai žmogaus sukurtas ir kažkas po juo „pakišta“. Žinau, kaip veikia manipuliacinė schema

“, – tikino įrašo autorė, kartodama jau vis dar populiarią sąmokslo teoriją apie neva žmogaus sukurtą koronavirusą.

Tokių įrodymų iki šiol nėra. Tuo metu „netikėjimas“ pandemija, kuri pasaulyje paskelbta dar kovo 11-ąją neparemtas jokiais argumentais. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis balandžio 26-ąją pandemija tesėsi, o užsikrėtusiųjų pasaulyje buvo per 2,8 mln.

Autorė nebuvo nuosekli dėl savo pažiūrų, rašydama apie viruso egzistavimą – vienoje teksto vietoje ji rašė „Ne ne, aš tikiu, kad toks virusas yra, bet tik tiek. Aš netikiu jo epidemija ir kitu briedu“, o pabaigoje jau tikino, kad ji iš viso netiki viruso egzistavimu, nuo kurio esą nė vienas žmogus nemirė.

„Nu netikiu aš tuo virusu, netikiu nors tu ką... Ir net neabejoju, jei po „n“ metų kažkas sugalvos pastatyti dokumentinį filmą „Koronavirusas (COVID-19) epidemija“, kaip nusinešusią belnkiek gyvybių, neras nei vieno žmogaus mirusio nuo šio viruso“, – rašė autorė. PSO duomenimis nuo koronaviruso balandžio 26-ąją buvo mirę jau 193710 žmonių.

Tiesa, savo abejones PSO statistika išreiškusi autorė ypač kritikavo Lietuvoje nuo kovo 16-osios įvestą karantiną. Visa tai esą yra didelis sąmokslas „sukišti žmones į dėžutes“, nors Lietuvos sveikatos apsaugos ministerija pabrėžė, kad karantinas įvestas siekiant sustabdyti viruso plitimą – kovo viduryje fiksuota užsikrėtusiųjų augimo tendencija.

„Kas sugalvojo šitą planą, manau puikiai žinojo, kaip veikia žmogaus, ypač vaikų, psichologinę, emocinę ir fizinę būseną priverstinė izoliacija ir neišjudėjimas.

Toks vaizdas, kad mus sukišo į dėžutes, kad klausytume propagandos, kol patikėsime šiuo melu, kaip tyriausiai tiesa, kad viskas daroma mūsų pačių labui“, – abejojo autorė. Tokios abejonės privedė prie nuomonės, kad „valdžios primestos priemonės tik silpninta imunitetą ir daro žmogų neatsparų net menkiausiam vėjo gūsiui“. Tuo įsitikinti leido ir „kūno kalba“.

„Prisimenu tą dieną, kai įsigaliojo Lietuvoje karantinas ir ponas „X“ per televiziją iš transliavo apie „0x“ Lietuvoje užsikrėtusį asmenį.

Aš moteris, ir jau seniai supratau, kad tai ką sako vyras (visiškai nesvarbu koks jo statusas visuomenėje), reikia ne tik klausyti, bet ir žiūrėti ar jo žodžiai sutampa su jo kūno kalba ir veiksmais. Ir ką aš matau ? Matau, kaip ponas tokias „baisias naujienas“ ištransliuoja su tokia plačia šypsena ir pasitenkinimu savimi, kad man net lempukai išsproginėja“, – rašė autorė.

„Kai pratęsė karantiną, gryna ta žodžio prasme apsiverkiau. Be jokių testų aš pati sau diagnozavau „koroną“. Nes dusau nuo namų, rovė stogą su visom čerpėm nuo neišjudėjimo. Jaučiausi kaip tikrų tikriausias ligonis. Ir… nusispjovusi ėmiau gyventi įprastą sau gyvenimą“, – galiausiai prisipažino ji, nė nemėginusi slėpti, kad nesilaikė vienos karantino taisyklių – dėvėti apsauginės kaukės.

Įrašo autorė „Pasakysiu atvirai, neturiu kaukės :) Neinu į lauką? Einu, kiekvieną dieną ir po kelis kartus – stiprinu imunitetą kvėpuodama grynu oru, vaikščiojimu bei bėgiojimu. Šypseną kelia, kai matau, kaip daugelis žmonių imituoja kaukių dėvėjimą“

, – teigė įrašo autorė.

Nuo balandžio 10-osios viešose vietose dėvėti apsauginę kaukę buvo privaloma, o nepaisantiems taisyklių gresia baudos nuo 500 iki 1500 eurų.

Šio reikalavimo sušvelninimas įsigalioja tik nuo balandžio 30-osios – reikalavimas nebūtų taikomas esant už gyvenamosios vietovės (miestų, miestelių, kaimų, viensėdžių, sodininkų bendrijų) ribų ir kai išskyrus artimuosius 20 metrų spinduliu nėra kitų asmenų. Kaukių taip pat nereikėtų dėvėti vienu automobiliu važiuojant vairuotojui su giminaičiais.

