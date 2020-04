Lietuvoje sugebėjo pranokti net Lukašenką: skelbia apie neegzistuojančius reikalavimus ir planus

Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka jau ne kartą savo skandalingais pareiškimais pagarsėjo atsainiu požiūriu į koronaviruso grėsmę. Tačiau net jį sugebėjo pranokti sąmokslo teorijų kūrėjai Lietuvoje, platinantys melagingas naujienas, susijusias su Baltarusija.

Nesyk įspėtas dėl koronaviruso plitimo Baltarusijoje A.Lukašenka toliau laikosi savo ir atsisako įvesti griežtesnes priemones. Ir nors užsikrėtusiųjų bei mirčių skaičius Baltarusijoje toliau auga, A. Lukašenka demonstruoja savo valią – autoritarinio šalies lyderio žodis – paskutinis. Bet ar išties?

Tuo suabejojo tinklaraštininkas Algimantas Lebionka, kuris pastarosiomis dienomis platina sąmokslo teorijas, esą A. Lukašenkai bando nurodinėti Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), Tarptautinis valiutos fondas ir „kitos globalistinių pinigų šeimininkų organizacijų“, tarp kurių neva yra ir „planų užgrobti baltarusių tautos turtą siekiantys sionistai“.

Kas melas



„PSO pareikalavo Baltarusijoje įvesti karantiną ir komendanto valandą. Tai jau isterija“, – taip pavadintą straipsnį savo tinklaraštyje balandžio 28-ąją paskelbė A. Lebionka. Toks kūrinys buvo platintas melagingas naujienas nesyk platinusiame portale Ldiena.lt bei šio tinklapio gerbėjų feisbuko paskyrose, straipsniu pasidalinta per 1,5 tūkst. kartų, jį peržiūrėjo net 83 tūkst. vartotojų.

Straipsnyje tikinama, kad „Baltarusija su savo nepriklausoma politika įstrigo tarytum kaulas PSO funkcionierių gerklėje“. Tokio teiginio pagrindimo nėra, nors pats straipsnio pavadinimas bei teksto turinys, kuriame primenama PSO misija Baltarusijoje perša nuomonę, tarsi PSO ne šiaip nepatenkinta Minsko elgesiu, bet ir „reikalauja įvesti karantiną bei komendanto valandą“

Iš tikrųjų PSO svetainėje primenama apie šios organizacijos specialistų vizitus Baltarusijoje, tačiau niekur nekalbama apie reikalavimus ir isteriją, tik apie rekomendacijas Baltarusijai. Tokių sulaukęs pripažino ir pats A. Lukašenka, kuris patvirtino sulaukęs PSO laiško, tačiau kartu patikino, kad į rekomendacijas atsižvelgs pagal besiklostančias aplinkybes ir vertindamas šalies patirtį. Tuo metu gindamas A. Lukašenką A. Lebionka pranoko net patį Baltarusijos prezidentą.

„Davę kelis nereikalingus patarimus dėl būtinybės laikytis fizinės distancijos, gyventojų informavimo ir karantino infekuotiems, kurie Baltarusijoje ir taip vykdomi, PSO misija išskrido, taip ir nepasiekusi iš Lukošenkos karantino įvedimo“, – tikina A. Lebionka.

„Priemonės, kurias pasiūlė PSO, būtinai turi būti išnagrinėtos, negalima numoti į jas ranka. Bet mes turime atsižvelgdami į kompleksą rekomendacijų, mūsų patirtį veikti atitinkamai“, – pabrėžė A. Lukašenka, kurio žodžius cituoja jo spaudos tarnyba.

Baltarusijoje trečiadienį skelbta apie 13181 užsikrėtimo atvejį ir 84 mirtis – tai reiškia, kad per parą užsikrėtimų skaičius šoktelėjo beveik 900 atvejų, o mirčių padaugėjo penkiomis. Tokia kilimo tendencija stabiliai tęsiasi jau beveik mėnesį po to, kai kovo 31-ąją patvirtinta pirmoji mirtis. Tačiau A. Lebionkos įraše teigiama „nėra infekuotųjų skaičiaus augimo geometrine progresija“.

Esą „Baltarusijoje yra problemų su koronavirusu“, tačiau „karantino nebuvimas šioje valstybėje nesukėlė staigaus viruso plitimo tarp gyventojų“. Be to, A. Lebionkos teigimu, „Baltarusija yra vienintelė posovietinė valstybė, kuri nesugriovė savo sveikatos apsaugos sistemos, neatliko „lovų optimizacijos“ ligoninėse, pagal globalistinės PSO, Pasaulio banko, Tarptautinio valiutų fondo ir kitų globalistinių pinigų šeimininkų organizacijų rekomendacijas“.

„Baltarusijos prezidentas griauna pasaulinio sionizmo planus užgrobti baltarusių tautos turtą. O juk tam ir sugalvota feikinė COVID-19 pandemija (…) Šlovė Batkai!“, – netikėtą išvadą dėl neva „išgalvotos pandemijos“ ir jos ryšio su tariamais „pasaulinio sionizmo planais“ pateikė A. Lebionka, nepamiršęs pašlovinti Baltarusijos lyderį.

Tuo metu tikrieji realios pandemijos skaičiai antradienį, kai buvo publikuotas A. lebionkos straipsnis, anot PSO, siekė per 2,9 mln. užsikrėtusiųjų visame pasaulyje. Koronaviruso sukelta liga COVID-19 tuo metu, pasak PSO, buvo pareikalavusi 202 tūkst. žmonių gyvybių.

Šaltiniai

