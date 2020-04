Plokščios žemės teoretikas užsimojo prieš medikus: ragina jais netikėti ir gydytis šalto vandens kibiru

Koronavirusą skleidžia juoda matrica, velniai. Reikia neklausyti daktarų, nesisaugoti, nesiskiepyti, nes skiepuose – robotų armija, aktyvuojama per mobilius telefonus, bevielį internetą. Susirgus gydytis reikia šalto vandens kibiru ir saulės šviesa. Toks pavojingas sąmokslo teorijų kokteilis plinta internete.

Nuo koronaviruso pandemijos pradžios internete, ypač socialiniuose tinkluose platinamos keisčiausios sąmokslo teorijos apie viruso kilmę, sąsajas su 5G ryšiu ir žalą atrodo keistesnės viena už kitą. Tačiau naujausia sąmokslo teorijų samplaka, platinama tiek feisbuke, tiek „Youtube“, regis, pranoksta jau nesyk išnarpliotas teorijas savo keistais vingiais, sąsajomis bei pavojingomis rekomendacijomis.

Šiame kratinyje supinamos vadinamųjų chemtrailų (dirbtinių cheminių debesų), plokščios žemės, „juodumą varančių minčių dažnio“, pasaulinio farmacininkų sąmokslo ir skiepuose neva paslėptų bei žmones kontroliuojančių dalelių sąmokslo teorijos.

„Artėja metas, kai keisimės, kai prasidės didieji pertvarkymai, kai užeis džiaugsmo valanda. Jei pastebėsite, yra daug skubėjimo, didelė panika iš JŲ pusės žiūrint, nes iš naujo daromas apvalus energetinis gaubtas virš žemės.

Šiltnamio efektas padarytas tos chemijos dėka, kuri barstoma iš lėktuvų ir tie milteliai darė plėvę, oras negalėjo išeiti į viršų per plėvę, o saulės šviesa, tikrasis oras negalėjo eiti link mūsų.

R. Mackevičius Buvo užterštas eteris ir informacinis laukas, todėl jokių būdu negalima prisileisti depresyvių minčių, kurias mums bando įpiršti per radiją ar televiziją. Nelįskite ten, šiuo metu nėra saugu, per TV paleistas naujas dažnis, kuris varo juodumą, kuri bandys traukti žmones į tą juodą matricą. Pas juos, matyt, baigėsi raudoni dažai, jie apsišikę iki ausų.

(…)

Šiemet reikės dar šiek tiek pasitampyti, žiūrėti į tą cirką, dar gali būti su virusu ar kitokiomis negandomis susijusi antra banga – rugsėjį, spalį arba lapkritį. Tada sakys reikia dar vieno skiepo, o visi sunkieji metalai, kurie yra skiepuose, vakcinose, jie patenka į smegenis, turėsite galvos skausmus, spaudimą, širdies permušimus.

R. Mackevičius Jei pasirašote, kad gausite vakciną nuo koronos, tai žinokite, kad vakcinose bus įdėtas trojanas – robotų armija, kuri įeina į vidų. Iš pradžių ji tyliai miega, o gavusi dažnį iš antenų, mobiliųjų telefonų per sim kortelę ar per wifi, programą aktyvuojasi, išsiskleidžia, užima smegenų centrus, pradeda veikti

“, – savo naujausiame įraše tikina vadinamosios sekspertės ir sąmokslo teorijų platintojos Mildos Bartašiūnaitės dar 2014-siais kalbintas ir tuomet „ufologu“ pristatytas Robertas Mackevičius.

Tiesa, naujausiu R. Mackevičiaus įrašu feisbuke dalijosi kitas asmuo, tačiau turinio kūrėjo mintimis pasidalijo per 120 žmonių, o peržiūrėtas buvo beveik 30 tūkst. kartų. Ankstesniame įraše tas pats R. Mackevičius bandė įrodinėti, kad Sovietų sąjunga nežlugo, Lietuvos nepriklausomybė negalioja, o koronavirusą į 2020-uosius neva atgabeno keliauninkai iš ateities.

Kas melas



Jei R. Mackevičiaus minčių kratinys apie plokščią žemę, chemtrailus – jau ne kartą skambėjusių ir aprašytų sąmokslo teorijų įterpimas, tai jų samplaka su „dažniais per antenas platinamus kenksmingais signalais“ ir „trojanais vakcinose, kurie užima smegenų centrus“ primena pastaruoju metu suaktyvėjusių skiepų priešininkų teorijas apie tariamą 5G, skiepų, ypač vakcinų žalingą įtaką bei ryšį su koronavirusu.

Tačiau R. Mackevičiaus raginimuose – gausu ne tik keistų, melagingų, bet ir pavojingų, Pasaulio sveikatos organizacijos raginimams, šalies Sveikatos apsaugos ministerijos, Visuomenės sveikatos centro ir vyriausybės reikalavimams prieštaraujančių teiginių.

„Visos tos baimės, gąsdinimai, virusai paleisti išgąsdinti žmones. Jie neskleidžia euforijos, džiaugsmo, kūrybinio potencialo energijos, nesivienija kaip gėris ir tada juos galima lengvai valdyti. Tam ir padarytas karantinas! (…)

Ir dabar dėl to suaktyvėjo tie visi dalykai, velniai nori persitempti į juodą pusę, bando užkariauti širdis protus. Jie jaučia, kad neturi temų – partizanai išaiškinti, paminklai pastatyti, nuplėšti, viskas aišku! Išsibezdėjo ir pradėjo triesti apie virusą“, – teigė įrašo autorius.

Iš tikrųjų karantino priemonės, kurios šiuo metu jau švelninamos, įvestos daugelyje koronaviruso paveiktų šalių, tarp jų ir Lietuvoje. Bandymas neigti viruso grėsmę ar abejoti jo egzistavimu taip pat nėra pagrįstas – Lietuvoje ketvirtadienio vakarą buvo beveik 1,4 tūkst., patvirtintos 39 aukos. Pasaulyje užsikrėtusiųjų buvo beveik 2,7 mln., o bendras aukų skaičius siekė 185 tūkst.

Be to, karantino priežastimi Lietuvoje, kaip ir daugelyje panašias priemones taikančių šalių, nurodomas ne „džiaugsmo ir energijos vienijimosi“, o paties viruso plitimo stabdymas.

Moksliškai pagrįsto koronaviruso ryšio su „ velniais, kurie nori persitempti į juodą pusę, bando užkariauti širdis protus“ aptikti nepavyko. Vis dėlto R. Mackevičius kelis sykius savo įraše švaistėsi ne tik keistais, bet ir pavojingesniais teiginiais.





O jei turite temperatūros, kūno jutikliai pradės aktyvuotis, kaitinti organizmą iš vidaus, įkaitęs organizmas gaus šoką, temperatūra užkils iki 42 ir visos bakterijos bššš ir nėra, taip mes pasveikstame. Nereikia lįsti po adata, nereikia į ligonines, pas daktarus, jie absoliučiai nieko nesupranta, neturi žalio supratimo, kas darosi pasaulyje, jiems įrašyta programa, kad pakišti termometrą ir išrašyti vaistus. R. Mackevičius „Labai svarbu – jei jaučiatės blogai, nelįskite po adata, neikite pas daktarus, jei kas blogai atsitiko – apsipilat šaltu vandeniu iš kibiro, prieš tai sakot ačiū vandeniui, kad nuplauni ligas, kad pasveikini, iš ryto, per pietus ir vakare.O jei turite temperatūros, kūno jutikliai pradės aktyvuotis, kaitinti organizmą iš vidaus, įkaitęs organizmas gaus šoką, temperatūra užkils iki 42 ir visos bakterijos bššš ir nėra, taip mes pasveikstame. Nereikia lįsti po adata, nereikia į ligonines, pas daktarus, jie absoliučiai nieko nesupranta, neturi žalio supratimo, kas darosi pasaulyje, jiems įrašyta programa, kad pakišti termometrą ir išrašyti vaistus.

O jei turite temperatūros, kūno jutikliai pradės aktyvuotis, kaitinti organizmą iš vidaus, įkaitęs organizmas gaus šoką, temperatūra užkils iki 42 ir visos bakterijos bššš ir nėra, taip mes pasveikstame. Nereikia lįsti po adata, nereikia į ligonines, pas daktarus, jie absoliučiai nieko nesupranta, neturi žalio supratimo, kas darosi pasaulyje, jiems įrašyta programa, kad pakišti termometrą ir išrašyti vaistus.

Žmogaus imuninė sistema, kurią davė tėtis kūrėjas nusodinama ir užmiega, kaip kareivis poste sargyboje užmiega. Ir tada pro duris tralialia bet kokie virusai įeis rudenį, bus sunkiau valyti dangų, nes valiklis neveikia prie šalto oro.

Bus sloga, kosuliai, plaučių uždegimai, gripai, kas nori! Reikės dar vieno skiepo, vakcinos pateks į smegenis, sukels galvos skausmus, viskas eis į jus, pasakykite ir kitiems, kad farmacija sau daro klientus, rekomenduoju, nelįskite po skiepais.

Dabar bus rengiamas vakcinavimas vaikams, skaitykite konstitucijas, atitinkamus straipsnius, rasite labai tvirtai parašytas eilutes, kad tai prieštarauja konstitucijai, kad medikai negali to daryti savo nuožiūra. Kuo greičiau tai padarom, tuo greičiau viskas baigsis“, – ragino R. Mackevičius.

Kalbos apie tariamą vakcinų nuo koronaviruso žalą, nors tokia vakcina dar nė neišrasta,sąmokslo teoretikų grupėse platinamos jau ne pirmą kartą, nors PSO yra ne kartą pasisakiusi, kad kol nėra vakcinos, būtinai laikytis paprastesnių rekomendacijų neleisti plisti virusui.

Raginimas susirgus, ypač temperatūrai pakilus iki 42 laipsnių, nesikreipti į profesionalius gydytojus, o užsiiminėti savigyda, pavyzdžiui, šalto vandens procedūromis prieštarauja ne tik Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos raginimams, bet ir gali tapti priežastimi pradėti tyrimą.

„Šioje karantino situacijoje vertinant valstybės požiūrį, jeigu specialistai nustatytų, jog tokia savigyda ir teigimas, kad pastaroji galėjo sukelti pasekmes kitai žmonių grupei, galėtų būti vertinama kaip didelė žala. Todėl ir yra tas 277 straipsnis, specialistai, žinoma, turėtų įvertinti, ar tokia žala buvo nulemta būtent savigydos, bet preliminariai labai didelė tikimybė, kad gali būtų pradėtas pareigūnų tyrimas“, – Delfi teigė Advokatų kontora COBALT Lietuvos biuro partneris bei Prevencijos ir baudžiamosios teisės praktikos grupės vadovas Mindaugas Bliuvas.

Išties Lietuvos prokuratūra dar kovą pradėjo kelis tyrimus tiems, kurie nesilaikė nustatytų privalomų elgesio taisyklių ir savo veiksmais galimai sukėlė pavojų užkrėsti kitus pavojinga liga arba sudarė sąlygas virusui plisti. Jiems gresia baudžiamoji atsakomybė.

Baudžiamojo kodekso 277 straipsnio 1 dalis nustato, kad: „Tas, kas pažeidė teisės aktų dėl sveikatos apsaugos reikalavimus ar užkrečiamųjų ligų profilaktikos kontrolės taisykles, jeigu dėl to išplito susirgimas ar kilo epidemija, baudžiamas bauda arba areštu arba laisvės atėmimu iki trejų metų. Be to, netgi nereikia, kad kiltų realios pasekmės, užtenka, kad tokiais savo veiksmais asmuo sukeltų pavojų užkrėsti kitus žmones.

Tiesa, be tokių raginimų R. Mackevičiaus pasisakymuose dominuoja ir iš pirmo žvilgsnio pozityvus raginimas skleisti geras emocijas.

„Siūlau žmonėms vienytis, varykit žinias kas antrą dieną – geras emocijas, kas ką galit! Junkitės į grupes, ratelius, dusinkit sistemą, kuo greičiau padarom, tuo greičiau baigsis šis bardakas. Jie turi energetinį sponsorių, daugelis ministrų ir daktarų gavo kyšį – dideles sumas!

(...) Skleiskite geras emocijas. Yra jėgos, žemėje yra daug žmonių, sielų, kurie gimė kaip žvaigždžių kariai, juose išsipakuoja informacija, sistema jų negali aptikti, atsiranda be pėdsakų tai vienur tai kitur – gali būti už traktoriaus vairo sėdintis žmogus ir jis supranta, kad kažkas ne taip, dangų raižo juostos, kyla kosulys, nosis bėga“, – tikino „ufologas“. Tačiau viską esą pakeis nuo chemtrailų išsivalęs dangus ir saulės spinduliai, kurie esą sunaikins virusą. Esą būtent todėl tam neva priešinasi JIE. Kas tie jie?

„Saulės spinduliai duoda vitaminą D, nėra nanodalelių atspindžio, kur lėktuvų chemtrailai purkšdavo nanodulkes, žmonės jau gauna normalią energiją iš kosmoso, kuri atnaujina, aktyvina žmogaus imuninę sistemą, mes gaunamės neįkertami!

Todėl farmacija sujudo, dėl to nupirko 15 menstruacijų, ar minimum, kur juda po stalu viena ranka pakišę po klaviatūra, stebi feisbuką ir bando blokuoti aktyvistų sukurtas grupes. Čia be šansų, galima jiems pasakyti aleliuja, peržegnoti, jie bus nuleisti į kanalizacija, jų juodi darbeliai bus matomi aukštesnėse plotmėse – negalima nuslėpti minčių nei veiksmų, nei praeityje, nei ateityje darytų“, – tikino R. Mackevičius.

Ir nors saulės spinduliai išties yra vitamino D šaltinis, naudingas žmonių organizmui, teorija dėl saulės spindulių, kurie neva nužudo virusus, koronaviruso atveju vis dar kelia nemažai ginčų ir nėra įrodyta, kaip ir „gerų emocijų“ įtaka virusui. Tuo metu „aukštesnių plotmių regėjimai“ bei kelionės laiku nėra rimtų mokslinių tyrimų objektai.

