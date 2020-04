Nežabota fantazija: ieškodami epidemijų kaltininkų rado neįtikėtinas sąsajas

Kas kaltas dėl koronaviruso? Šis klausimas jau kelis mėnesius kursto aistras ir augina keisčiausias sąmokslo teorijas. Tačiau jas visas, regis, sugebėjo pranokti dar viena, pati absurdiškiausia, kurioje bandoma įrodyti sąsajas tarp selektyviai atrinktų epidemijų ir technologinių ryšių proveržių.

Jau ne kartą aprašyta ir paneigta pavojinga sąmokslo teorija, kad koronavirusą esą arba sukelia 5G ryšys, arba neva sudaro sąlygas kontroliuoti žmoniją – tik ledkalnio viršūnė.

Pastarosiomis dienomis feisbuke plinta dar grėsmingiau skambantys teiginiai, esą koronaviruso pandemija ir koronaviruso sukelta liga COVID-19 – tik vienas momentas istorinių įvykių grandinėje, kuriame neva galima pastebėti akivaizdų braižą: kiekvieną kartą didžiosios epidemijos kyla ne šiaip sau, o dėl technologinio proveržio, konkrečiai – dėl naujų ryšių technologijų. Visa tai esą slepiama, cenzūruojama, o tai daro „parazitų diktatūra“.

„Dabar išperos susišaudykit sau koją (galit ir galvą, Žemelė lengviau atsikvėps) DARYKIT POSTO SCREENSHOTĄ, kolegos! Nepasiduokim parazitų diktatūrai!"

, – feisbuko grupėje UNFOLLOW 15min.lt ragino vienas internautas. Portalas 15min.lt, kaip ir Delfi.lt bendradarbiauja „Facebook“ faktų tikrinimo programa, tad abu portalai jau kurį laiką susilaukią sąmokslo teoretikų dėmesio. Pastarųjų platinamos teorijos, regis, išties, pranoksta viena kitą užmojais.

Minėtas vartotojas balandžio 9-ąją pasidalijo anksčiau jau pašalinto įrašo nuotrauka apie tai, kad 5G sukelia COVID-19, kaip 2009-siais gripo H1N1 pandemiją esą sukėlė 4G ryšių technologijos, 1998-siais gripą per žiemos olimpines žaidynes esą sukėlė 3G ryšių technologijos, 1991-siais choleros protrūkį – 2G ryšių technologijos, 1979-ųjų gripą – 1G ryšių technologijos, o 1918-ųjų Ispaniškąjį gripą – radijo bangos.

Nauju įrašu pasidalinti spėjo dešimtys žmonių, tačiau tokie skaičiai – tik dalis platesnio vaizdo, mat tokia teorija ir jos variacijomis, kurioje minimi ir 1957 gripo atvejai (esą sukėlė radaro technologijų instaliavimas pasaulyje) bei 2002-ųjų SARS protrūkis (vėl kaltinamos 3G ryšių technologijos) pastarosiomis savaitėmis feisbuke dalijasi tūkstančiai įtikėjusiųjų.

Aiškėja, kad tokio melo ištakos – ne moksliniais tyrimais, faktais ar elementaria logika pagrįsti teiginiai, o nesyk paneigtais aktyvistų kaltinimais paremti išsigalvojimai.

Kas melas



Tokių sąsajų ieškantys ir jas neva randantys sąmokslo teoretikai neatsitiktinai pasirinko minėtas datas, epidemijų protrūkius ir ryšių technologijų proveržius. Tačiau vos kiek pasigilinus į detales tokios teorijos ima bliūkšti.

Iki šiol nėra jokių moksliniais tyrimais paremtų įrodymų, kad ryšių technologijos gali sukelti virusus ar juo labiau infekcines ligas, tokias kaip cholera.

Tai net nėra kvėpavimo sutrikimas, o bakterinė liga, žarnyno infekcija, kuri pasaulyje siautėjo gerokai iki modernių ryšių technologjų atsiradimo – cholera siautėjo ir viduramžiais, ir XX a. pr., tuo metu 1991 metais choleros protrūkis nebuvo pandeminis – kilo Pietų Amerikoje, Peru, per užkrėstą vandenį, o šioje šalyje net nebuvo 2G ryšio – jis paleistas Suomijos operatoriaus „Radiolinja“.

Be to, nesutampa net tikslesnės sąmokslo teorijų išvestų sąsajų datos. Pavyzdžiui, teiginys, kad 1998-siais gripą per žiemos olimpines žaidynes Nagane, Japonijoje esą sukėlė 3G ryšių technologijos yra klaidingas dėl paprasčiausios priežasties: vasarį vykusioms žaidynėms 3G ryšių technologijos negalėjo niekaip pakenkti – pirmuosius 3G bandymus Japonijos operatorius NTT DoCoMo atliko tik tų metų rudenį, tačiau komercinis 3G paleidimas datuojamas 2001-ųjų spalį.

Panašiai silpnai skamba ir 1G ryšio bei 1979-ųjų gripo sąsajos. Nors būtent tais metais pradėti 1G bandymai Japonijoje, šios technologijos neišplito iki pat 1984-ųjų, o JAV, kur 1978-1979 siautėjo sezoninio gripo epidemija, tokios technologijos nepatvirtintos iki 1983-ųjų.

2009-ųjų sausį prasidėjusi ir 2010-ųjų rugpjūtį pasibaigusi gripo H1N1pandemija su 4G ryšių technologijomis taip pat neturi nieko bendro – epidemija prasidėjo Meksikoje, o 4G pradėtas naudoti Švedijoje ir Norvegijoje.

Galiausiai Ispaniškojo gripo pandemija 1918-siais ir jos tariama sąsaja su radijo bangomis yra visų aukščiau minėtų sąmokslo teorijų apie „virusus sukeliančių ryšių technologijų“ motina. Ir nors radijo ryšio technologijos buvo išrastos gerokai iki 1918-ųjų gripo pandemijos, sąmokslo teoretikams tai nesutrukdė laisvai pažvelgti į faktus ir kurpti savo interpretacijas.

Pavyzdžiui, tiesioginiu ryšiu laikomas viruso protrūkis JAV, kai ligą išplatino kariai. Tačiau sąsaja su radijo ryšiu paremta melagingu teiginiu, kad pirmieji 400 atvejų esą fiksuoti metų pradžioje laivyno radijo mokykloje Kembridže, Masačiusetso valstijoje, o vėliau išplito į JAV Armijos bazę Kanzaso valstiją, kur pirmieji neva užsikrėtė 1127 radijo operatoriai.

Iš tikrųjų į Masačiusetsą gripas atkeliavo tik rudens pradžioje, o Funstono bazėje išties užsikrėtė per 1100 karių, tačiau jie nebuvo radijo ryšio operatoriai – tik eiliniai pėstininkai, neturėję nieko bendro su radijo ryšiu. Pati Ispaniškojo gripo kilmė iki šiol ginčijama ir JAV, kaip pradinis viruso židinys tėra viena teorijų. Be to, radijo ryšio sąsajas su virusine infekcija pradėjo skleisti ne mokslininkai, o aktyvistai, praėjus šimtmečiui nuo pandemijos pradžios.

Šią teoriją savo knygoje „Nematoma vaivorykštė“ iš pradžių išplatino liūdnai pagarsėjęs sąmokslo teoretikas ir kovotojas su mobiliųjų ryšių technologijomis Arthuras Firstenbergas.

Medicinos mokyklos nebaigęs aktyvistas vėliau teisinosi, kad jį neva kankino elektromagnetinėmis bangomis, tačiau jam tai nesutrukdė užsiimti „tyrimais“.

Kelis sykius savo tiesą teisiniais keliais mėginęs įrodyti vyras galiausiai 2010-siais į teismą padavė net savo kaimyną, mat pastarasis „nesutiko išjungti mobiliojo telefono“, kurio skleidžiamos bangos neva kankino A. Firstenbergą, neleido jam užmigti ir pakenkė sveikatai.

Po kelių teismo procesų apie pusę milijono dolerių žalos siekęs prisiteisti vyras pralaimėjo – moksliškai jam nepavyko įrodyti savo teiginių.

Be to, Pasaulio sveikatos organizacija tyrimu patvirtino, kad „nėra mokslinių įrodymų dėl silpnų elektromagnetinių signalų iš antžeminių stotelių ir bevielių tinklų žalingo poveikio sveikatai“.

Galiausiai net jei būtų ryšys tarp bevielių ryšių technologijų ir kvėpavimo ligų, tai poveikis būtų masinis ir nuolatinis, o ne tik tada, kai pristatomos naujos ryšių technologijos.

