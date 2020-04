Ne, 5G technologija netrukdys žmonėms pasisavinti deguonį

5G ryšio priešininkų sąmokslo teorijos pastarosiomis savaitėmis išradingumu pralenkia viena kitą. Be versijos, kad 5G ryšys sukėlė pasaulyje koronavirusą, kad šiuo ryšiu bus sujungtos į žmones įdiegtos mikroschemos pasaulio populiacijai valdyti, kad 5G ryšį diegiančios įmonės iškirs medžius prisideda ir dar viena šiurpi išvada neva 5G ryšys neleis žmonėms pasisavinti deguonies.

„Facebook“ 60GHz dažniu veikiantis 5G ryšys neleidžia žmonėms pasisavinti deguonies

Socialiniuose tinkluose išplatintoje nuotraukoje rašoma, kad „60 GHz dažniu veikiantis 5G ryšys neleidžia žmonėms pasisavinti deguonies“ po šia fraze didžiosiomis raidėmis patikinta, kad tai faktas, o dešiniajame paveikslėlio kampe nurodytas interneto svetainės adresas „davidicke.com“, sufleruojantis, kas yra šios nuomonės autorius.

Melaginga žinutė socialiniame tinkle Foto: Ekrano nuotr.

Kilmė

Kas yra Davidas Icke?

Žiniasklaidos šis britas dažnai įvardinamas profesionaliu sąmokslo teorijų kūrėju. Buvęs futbolininkas ir sporto transliuotojas per gyvenimą parašė daugiau nei 20 knygų, išleido galybę DVD ir skaitė paskaitas daugiau nei 25 šalyse.

Karjeros pradžioje D. Icke buvo įsitraukęs į žaliųjų judėjimus ir politiką, dirbo BBC, tačiau buvo ne itin mėgstamas vadovų. Netrukus D. Icke nusivylė darbu žiniasklaidoje ir pasuko kitu keliu. Žurnalistiniai įgūdžiai jam pravertė rašant itin kontroversiško turinio knygas. Bene žymiausia D. Icke sąmokslo teorija – kad pasaulį valdo milžiniški pavidalą keičiantys driežai, be to, D. Icke mano, kad pasaulyje slapta viešpatauja „Rotšildų Zionistai“, kad būtent jie finansiškai palaikė Hitlerį, prisidėjo prie 2008 metų pasaulio finansų krizės ir surengė rugsėjo 11-osios atakas. Be to, šis sąmokslo teorijų meistras neigia Holokaustą ir agituoja to mokyti mokyklose.

Pastaruoju metu D. Icke internetu reiškė didžiulį susidomėjimą 5G tema, siedamas pasaulyje siaučiantį koronavirusą su 5G ryšiu. Balandžio 6 dieną „Youtube“ pašalino gyvai D. Icke transliuotą vaizdo įrašą, kuriame vyras melagingai sieja COVID-19 su 5G ryšiu.

Ištrintame vaizdo įraše D. Icke paskleidė daug melagingos informacijos apie tai, kad koronaviruso vakcinose bus nanotechnologijomis sukurtų mikroschemų, kuriomis siekiama valdyti žmoniją, kad šiuo metu daugelyje pasaulio valstybių paskelbtas karantinas yra suvaidintas, siekiant kontroliuoti žmonių elgesį. Komentuodamas neseniai vykusius 5G ryšio bokštų padegimus, siejant šią technologiją su koronavirusu, D. Icke pakomentavo, esą išvysčius 5G ryšio technologiją žmonijos gresia neišvengiama baigtis.

Naujasis koronavirusas sąmokslo teorijų kūrėjams pateikė puikią sąsają jau anksčiau skelbtos teorijos, esą 60 GHz dažniu veikiantis 5G ryšys, kaip 2019 metų sausio 7 dieną „Twitter“ paskyroje skelbė D. Icke, „naikina deguonies molekules, o kvaili, blogi išrinkti valdžios atstovai leidžia tam įvykti“. COVID-19 simptomai – dusulys, kosėjimas – technologijos priešininkams leido nesunkiai susieti užkratą su 5G ryšio poveikiu.

Didelė dalis koronavirusą ir deguonies pasisavinimą su 5G ryšiu siejančių vaizdo įrašų buvo pašalinti iš peržiūrų platformų, tačiau panašu, kad garsusis D. Icke šioje srityje turi rimtą konkurentą, kurio „Youtube“ dėstomos mintys išliko.

2018 metų vasario 10 dieną paskelbtame vaizdo įraše vyras vardu Joe Imbriano pateikia sąmokslo teoriją, neva 5G ryšys (kaip ir jo pirmtakai) iš tiesų yra žmonėms valdyti sukurtas ginklas. Savo teoriją jis grindžia 2,4 GHz dažniu veikiančių prietaisų sugebėjimu daryti poveikį vandens molekulėms (pavyzdžiui, mikrobangų krosnelės), tuo tarpu 60 GHz dažnių juosta veikiantis 5G ryšys, pasak J. Imbriano, paveikia deguonies molekules taip, kad jos kraujyje nebegali prisijungti prie hemoglobino molekulių kraujyje ir deguonis nebeišnešiojamas po kraują.

Be to, 5G ryšys paveiktų ir kūno gebėjimą gaminti vitaminą D. Nors, pasak J. Imbriano, sugebėjimą gaminti vitaminą D blokuoja ir saulės akinių nešiojimas.

J. Imbriano teigimu, toks „ginklas“ akimirksniu nenužudytų visų gyventojų, bet sukeltų į poliomielitą panašius simptomus, taip pat aritmiją, neurologines problemas, o kaip vaistą nuo šių požymių pasaulio galingieji – Bilas Geitsas, Rotšiltų klanas, Rokfeleriai ir princas Filipas – pasiūlytų išeitį vakcinuoti visus gyventojus privaloma vakcina.

Šiuo metu šis sąmokslo teorijų kūrėjo, kaip rašoma jo prisistatyme „visa širdimi atsidavusio dvasinių ir mokslinių tiesų atskleidimui apgaulės, melo ir aukščiausio lygio darbotvarkių amžiuje“, vaizdo įrašas peržiūrėtas daugiau nei milijoną kartų, o jo peržiūrų skaičių dar padidino turinio siejimas su koronavirusu.

Jokio mokslinio pagrindo tiek D. Icke, tiek J. Imbriano teiginiai neturi. 2016 metais tarptautiniame žurnale „Aplinkos tyrimai ir visuomenės sveikata“ išspausdinto tyrimo duomenimis, 60 GHz milimetrinių bangų sukeliama radiacija žmogui neturėjo jokio genotoksinio poveikio tyrime tirtoms ląstelėms. Tam, kad tai išsiaiškinti buvo tiriama žmogaus akies ląstelių reakcija į 24 valandas be pertrūkio skleidžiamą 60 GHz milimetrinių bangų radiaciją. Tyrimo išvadose nurodoma, kad kitų dažnių poveikiui nustatyti reikėtų tolimesnių tyrimų, be to, pridedamos nuorodos į kitus panašaus pobūdžio tyrimus.

Parengta bendradarbiaujant su „Facebook“ faktų tikrinimo programa.