Plinta pavojingi kvietimai: nesisaugo nuo koronaviruso, neketina to daryti ir tuo didžiuojasi

Nebijau. Nesisaugau. Nei karto nesidėjau kaukės ir nesidėsiu. Nei karto nedezinfekavau rankų ir to nedarysiu. Tai – tik dalis reakcijų, kurias pastaruoju metu vis garsiau reiškia žmonės, netikinčių koronaviruso grėsme. Esą tai yra sąmokslo dalis. Vėliau, kaip pripažįsta jie, gali būti ir atsisakymas skiepytis.

Tuo metu, kai Lietuvoje planuojama pratęsti karantiną ir po Velykų, o žmonių saviizoliacija, kaukių, pirštinių ir kitų apsaugos priemonių dėvėjimas tapo jau nebe išimtimi, o taisykle viešumoje, internete nenutrūkstamai ir su dar didesniu atkaklumu liejasi srautas besipriešinančių tokiai tvarkai.

Tačiau motyvai nėra eilinis nepasitenkinimas, o pasikartojančios ir jau ne kartą aprašytos ir paneigtos sąmokslo teorijos. Vis dėlto tokie bandymai įkvėpti ir kitus asmenis nesilaikyti karantino – tik pradžia, mat neabejojama, jog pasaulyje siaučiančiai koronaviruso epidemijai pažaboti galiausiai bus sukurta vakcina. O tai, tikėtina, reikš skiepų kampanijas.

Būtent šios dvi temos – koronavirusas ir galimi skiepai nuo jo pastaruoju metu suvienijo dvi populiariausias šiais laikais sąmokslo teorijų šalininkų stovyklas – kovotojų su 5G ryšių technologijomis ir skiepų priešininkų.

„Nebijau. Nesisaugau. Nei karto nesidėjau kaukės ir nesidėsiu. Nei karto nedezinfekavau rankų ir to nedarysiu. ( bet tai nereiškia, kad jų neplaunu!). Nes žinau. Kad tai melas. Kaukė neapsaugos. Rankos pačios susikuria apsaugą. Kūnas pats žino, jeigu juo rūpinies, jis bus tau dėkingas ir nepasigaus nesąmonių“

Taip su neslepiamu pasididžiavimu balandžio 7-ąją rašė viena feisbuko vartotoja. Vos per kelias valandas jos įrašas sulaukė beveik pusšimčio pasidalijimų, keli šimtai žmonių jį pamėgo.

Tačiau įdomiausia ne tik toks prisipažinimas tuo metu, kai medikai pripažįsta, kad kiekvieną gyventoją reiktų vertinti kaip galbūt užsikrėtusį koronavirusu, bet ir tokio elgesio pagrindimas bei logika.

Jau nesyk girdėti teiginiai, esą koronavirusas esą skirtas kurstyti paniką, o valdžia neva viską slepia susivedą į kelias populiarias sąmokslo teorijas, esą tai yra slaptas žmonių skaičiaus mažinimo planas.

„Kas nori, tas domisi ir randa daug informacijos apie tai, koks melas vyksta. Prasidėjo žmonių depopuliacijos sistema. Tik... ar ji pavyks, bus matyt po metų...

Žmonės mąsto, suvokia, atsirenka info ir jaučia vidumi kas yra kas... Link ko einama... Kad visi įsibaiminę lėktų rudenį skiepytis... O vat tada jau tikrai bus tiesa. Vat tada bus jau tikros mirtys nuo viruso, tiesiogiai per vakciną suleistą į kūną.

Mus dabar uždarė, kad sėkmingai naktimis statytų 5G stulpus. Kas domisi, tai jau suprato, kad vakcinoje bus dalelių, kurios tiesiogiai reaguos su 5G... Ir bus galima valdyti žmones pagal vibracijas“, – teigiama įraše.

Niekuo nepagrįstos sąmokslo teorijos apie neva slaptą „depopuliacijos planą“ kartoja tą pačią sąsają su tariama 5G ryšių technologijų žala. O viskas galiausiai susiveda į Billo ir Melindos Gatesų fondo remtas pasaulinės pandemijos pratybas Pasaulio ekonomikos forumo renginyje pernai – esą yra tikras įrodymas, kad virusas yra sukurtas žmogaus ir platinamas 5G ryšiu.

„Įrodymai“ esą yra „akivaizdūs“ – 5G ryšio technologijų žalą aprašantys sąmokslo teoretikai greitai rado bendrą kalbą su koronaviruso sąmokslo teorijų šalininkais: galvos skausmai, aukšta temperatūra, kvėpavimo sutrikimai.

Ir nors patvirtintų tyrimų, kad būtent tokius simptomus sukelia 5G ryšys iki šiol nėra, būtent „prievartinio skiepijimo“ sąmokslo teorija glaudžiai susijusi su 5G ryšiu, mat kartu su vakcina esą patenka „dalelės, valdančios žmogų“. Tokios sąmokslo teorijos jau taip pat ne kartą paneigtos.

Tačiau jas platinantys feisbuko vartotojai taip pat pradėjo svarstyti apie ateitį – kas bus atslūgus, kaip spėjama, pirmai koronaviruso bangai ir ypač pasirodžius efektyviai vakcinai.

Tokie iš pirmo žvilgsnio nekalti svarstymai platina ne šiaip nuomonę, o išankstinę ir dar gausiau feisbuke išplitusią bauginimo prieš skiepus bangą.

Jos esmė – esą Afrikoje susirgimų koronaviruso sukelta liga COVID-19 nedaug tik todėl, kad ten jau išbandyta tariama vakcina nuo koronaviruso, o kartu suleisti ir tariami „mikročipai“ (mikroschemos), kurie bus aktyvuoti 5G bokštų pagalba ir galės sekti visus vakcinuotus žmones bet kuriuo metu.

Pasaulio sveikatos organizacija aiškiai nurodo, kad efektyvios vakcinos nuo naujojo koronaviruso kol kas nėra, be to, sklaidydama mitus PSO pažėrė ir daugiau rekomendacijų bei įspėjimų, kodėl nevertėtų tikėti tuo, ką platina sąmokslo teorijų kūrėjai, ypač besireiškiantys feisbuke.

Todėl „bandymai su mikroschemomis, paslėptais vakcinoje“ panašus į niekuo nepagrįstą išsigalvojimą. Juo labiau, kad tariamas B. Gateso ryšys su 5G ir mirkoschemų naudojimą skiepuose taip pat paneigtas naujienų agentūros Reuters faktų tikrintojų.

