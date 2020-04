Sklinda melaginga informacija apie pasaulinį badą

Neįprasta situacija pasaulyje kaitina žmonių vaizduotę ir kelia paniką. Pirmosiomis pandemijos savaitėmis kai kurie žmonės suskubo pasirūpinti ilgai negendančiais produktais, manydami, kad netrukus parduotuvėse gali pritrūkti maisto. Tokia situacija pasinaudojo melagingų naujienų ir sąmokslo teorijų skleidėjai.

Balandžio 3 dieną portale distortas.lt patalpinta žinutė prognozuoja netrukus Žemėje prasidėsiantį badą – tokia informacija neva dalinasi mokslininkai. Nors pats straipsnio turinys su dabartine pasaulį užklupusia pandemija nesusijęs – jame kalbama apie klimato kaitą – vis dėlto, straipsnis paviešintas tik dabar, nors jo originalas internete rusų kalba paskelbtas praėjusių metų rugsėjo 12 dieną.

distortas.lt, planetanovosti.com klimato pokyčiai planetoje sukels visuotinį badą. <...> Klimatologai supranta, kad tiesiog neįmanoma sumažinti išmetamo CO2 kiekio, o žala bus nepataisoma.

Į lietuvių kalbą išverstas tekstas per kelias dienas sulaukė didelio susidomėjimo – nuo balandžio 3 dienos jis peržiūrėtas 221,5 tūkst. kartų. Trumpoje žinutėje bauginama netrukus ateisiančiu badu.

Kilmė

„Remiantis tarptautinės mokslininkų grupės išvadomis, klimato pokyčiai planetoje sukels visuotinį badą: žemės ūkio ir jūrų ištekliai smarkiai sumažės, praneša portalas Planetanovosti.com. Klimatologai supranta, kad tiesiog neįmanoma sumažinti išmetamo CO2 kiekio, o žala bus nepataisoma“, – rašoma portale distortas.lt

Pagrindine bado priežastimi, pasak portale pateiktos informacijos, taps žemdirbystės ir žuvininkystės sumažėjimas atitinkamai 25 ir 60 proc.

Kas melas

Ši informacija yra melaginga. Straipsnyje neįvardijami nei tokių išvadų priėję mokslininkai, nei konkretūs jų tyrimai. Neįvardijami ir klimatologai, suprantantys, kad neįmanoma sumažinti išmetamo CO2 kiekio.

Iš tiesų, pastaraisiais mėnesiais sumažinti išmetamo CO2 kiekį pavyko pasaulyje siausiančiam koronavirusui. Nors, kaip teigiama portale politico.com, tokie pokyčiai anaiptol nėra siekiama klimato krizės valdymo strategija, reikia pripažinti, kad daugelyje šalių įvestas karantinas ir sienų uždarymas turi ir teigiamų pasekmių.

Politico.com išskiria keletą iš jų – daugelyje pasaulio vietų pagerėjo oro kokybė, kai kurie fabrikai sustabdė arba sulėtino veiklą taip sumažindami išmetamo į atmosferą CO2 kiekį, į rekordines žemumas smukusios naftos lems kai kurių žaidėjų bankrotą. Be to, matomi pokyčiai klimato srityje ateityje gali paskatinti klimato aktyvizmą ir palankių politinių sprendimų priėmimą.

Taigi, karantino metu matomi pokyčiai gamtoje, atvirkščiai, įrodo, kad gamta pajėgi atsitiesti, tačiau už tai tenka sumokėti didelę kainą – bankrutuojančiais verslais, darbo praradimu.

Kaip portalui bbc.com sakė Miuncheno universiteto Geografijos katedros fizinės geografijos ir žemės naudojimo sistemų profesorė Julia Pongratz, greičiausiai koronaviruso įtaka klimatui bus tik momentinė, tokia, kokią praeityje sukėlė kitos pasaulį apėmusios pandemijos.

Tyrinėdama mažyčius ledo gabaluose įstrigusius burbuliukus mokslininkė atrado, kad didžiosios pasaulyje siautėjusios ligos – maras Europoje XIV amžiuje, ispanų konkistadorų į Pietų Ameriką atgabenti raupai XVI amžiuje – paliko subtilius pokyčius atmosferos CO2 lygyje.

Panašią įtaką išmetamoms šiltnamio efektą sukeliančioms dujoms turėjo ir 2008–2009 metų krizė, tačiau per maždaug metus nuo sukrėtimo CO2 lygis vėl pasiekė anksčiau buvusias aukštumas, o 2010 metais, ekonomikai atsigaunant, apskritai pasiekė piką.

Distortas.lt paviešintame straipsnyje nurodomas vienintelis informacijos šaltinis – portalas planetanovosti.com.

Jame prie pasaulinį badą skelbiančio teksto įrašytas žurnalistės Ana-Kot vardas. Ta pati žurnalistė portale publikavo ir straipsnius antraštėmis „Mokslininkai atrado gyvybės egzistavimo kitose galaktikose pėdsakus“, ir „Ateiviai netyli“.

Rusų kalba rašomo portalo serveriai registruoti Maskvoje, o turinys aktyviai reklamuojamas rusiškame socialiniame tinkle „Vkontakte“.

Rusiškame portale gausu publikacijų apie ateivių pasirodymus Foto: Ekrano nuotr.

Portale daugiausia skelbiami trumpi straipsniai paranormalių reiškinių, anomalijų temomis, bet nevengiama ir spekuliacijų apie naująjį koronavirusą. Šalia straipsnių tokiomis antraštėmis, kaip „Trikampis NSO nutraukė NATO karių pratybas“, „Eros asteroide atrasta ateivių bazė“ ir „Astronautai kosminėse stotyse matė NSO ir milžiniškus angelus“ atsiduria ir spėlionės apie tolimesnį koronaviruso plitimą bei naujus simptomus.

Daugelyje tinklalapyje publikuojamų tekstų nesiremiama jokiais patikimais šaltiniais.

Parengta bendradarbiaujant su „Facebook“ faktų tikrinimo programa.