Netiesa, kad Singapūras koronavirusą įveikė per 20 dienų ir ten niekas nemirė, bet kitoms šalims yra ko pasimokyti

Koronaviruso pandemija pasaulio gyventojus kasdien verčia susimąstyti apie jų šalies sveikatos sistemos pajėgumus ir kaip valstybė tvarkosi su neeiline situacija. Kol vieni menkina kitų šalių sugebėjimą valdyti situaciją, kiti žarsto pagyras, nors ir melagingas.

Žinutė socialiniame tinkle „Facebook“ Singapūras koronavirusą nugalėjo per 20 dienų. Per tą laiką pas juos nemirė nė vienas žmogus. Visos jėgos buvo mestos, kad jį nugalėti. Visi susirgę buvo gydomi nemokamai.

„Facebook“ socialiniame tinkle paviešintoje žinutėje išaukštinamas Singapūro sugebėjimas valdyti koronaviruso plitimą. Joje rašoma, kad šalis koronavirusą įveikė per 20 dienų ir per tą laiką nemirė nė vienas žmogus. Tam, kad nugalėtų virusą, buvo dedamos visos pastangos, žmonės gydomi nemokamai. „O prie viso to, Singapūras neturi nei naftos, nei dujų, nei brangakmenių“, - priduriama žinutėje, pirmą kartą pasidalintoje kovo 28 dieną ir peržiūrėtoje daugiau nei 87 tūkst. kartų.

„Facebook“ išplatinta melaginga žinutė Foto: Ekrano nuotr.

Tačiau joje pateikta informacija melaginga.

Kas melas



Iki kovo 28 dienos, kai „Facebook“ buvo patalpinta ši žinutė, Singapūre jau buvo mirę du žmonės – 74-erių metų moteris ir 64 metų vyras mirė kovo 21 dieną.

Balandžio 2 dienos duomenimis, Singapūre nuo koronaviruso mirė 4 žmonės, šią dieną registruoti 49 nauji užsikrėtusieji, iš viso šalyje užregistruota 1 049 žmonės, kuriems diagnozuota koronaviruso infekcija.

Tik iš dalies tiesa ir tai, kad žmonės, užsikrėtę naujuoju koronavirusu, gydomi nemokamai. Kovo 10 dieną pasirodžiusiame „Reuters“ pranešime teigiama, kad pastebėjus įvežtinių atvejų skaičiaus augimą Singapūras nusprendė apmokestinti COVID-19 gydymą užsieniečiams, turintiems laikiną leidimą lankytis šalyje, tačiau testai jiems, kaip ir visiems šalyje, išliko nemokami. Kvėpavimo takų infekcijų gydymas valstybinėje Singapūro ligoninėje kainuoja maždaug 6,000–8,000 Singapūro dolerius (maždaug 3800–5100 eurų).

Singapūras, kaip ir kitos pasaulio šalys, vis dar kovoja su koronaviruso plitimu, todėl sakyti, kad šalis įveikė virusą per 20 dienų negalima – joje vis dar nustatoma naujų atvejų, užregistruojamos naujos mirtys.

Vis dėlto, daugelis autoritetingų naujienų portalų – „BBC“, „NYTimes“, „Time“ ir kiti Singapūro sugebėjimą kontroliuoti pandemijos eigą šalyje įvardija kaip sėkmės pavyzdį. Ir išskiria šiuos sėkmingus kovos su užkratu žingsnius:

1. Ankstyvas ir nemokamas testavimas. Singapūras anksti pradėjo tikrinti visus gripo ir pneumonijos simptomais pasireiškiančius atvejus ir užtikrino nemokamą sveikatos priežiūrą vietos gyventojams ir nemokamą testavimą visiems.

2. Akylas užsikrėtusiųjų kontaktų sekimas, išnaudojant visus valstybės resursus.

3. Ankstyvos rekomendacijos neiti į darbus ir mokyklas, dirbantiems savarankiškai ir praradusiems pajamų šaltinį Singapūro vyriausybė skyrė 100 Singapūro dolerių (maždaug 64 eurus) per dieną kompensacijas, skatinant žmones laikytis karantino taisyklių.

4. Aiški ir atvira valstybės vadovų komunikacija su piliečiais. Singapūro vyriausybės atstovaus nuo pat pandemijos pradžios atvirai ir suprantamai paaiškino šalies gyventojams, kokių veiksmų bus imtasi, kokia yra situacija šiuo metu ir ko visi turėtų tikėtis.