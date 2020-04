Palygino gripo ir koronaviruso aukų skaičius Italijoje. Nuo tikrųjų jie skyrėsi daugiau nei 5 kartus

Lentelės, kuriose koronavirusas lyginamas su sezoniniu gripu ir pareiškimai, esą gripas kasmet nusineša kelis kartus daugiau žmonių gyvybių nei COVID-19 socialiniuose tinkluose pradėjo plisti vos užkratui pasiekus Europą. Iki šiol šis naratyvas niekur nedingo, o labiausiai prie jo sklaidos pastaruoju metu prisideda sąmokslo teorijų kūrėjai, pandemiją siejantys su slaptais kėslais, kol žmonės gyvena karantino režimu, išplėsti 5G ryšio technologiją.

„Facebook“ grupė „5G - Faktai ir Žinios“ Italija yra labiausiai nukenčianti Europos šalis gripo epidemijos metu, kiekvieną žiemos sezoną, nuo 2014 metų imtinai. Rekordinis mirčių skaičius buvo užregistruotas būtent 2014 ir 2017 metų gripo sezono metu. 2014 m.mirė 375 000 žmonių - tai yra 1027 mirtys per dieną !!!

Kovo 30 dieną „Facebook“ grupėje „5G - Faktai ir Žinios“ paskelbta žinutė, kurioje neva atskleidžiama šokiruojanti tiesa apie Italijos gyventojų mirtingumą sezoninio gripo protrūkių metu 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17 žiemos mėnesiais.

Kilmė



Jos autorius neva atskleidžia sąmokslą, kurį bandoma pridengti koronaviruso pandemijos vardu. „Taigi pasižiūrėkime į Italijos “Corona viruso” siužetinę liniją.

Italija tai šalis, kuri šiai dienai nukentėjo nuo viruso labiausiai ir tai yra tiesa. Iki šiol , jei tikėti spauda, per “COVID 19” jie prarado 9 165 žmones (penktadienio duomenys) ir mums buvo rodomi vaizdai, kaip Italijos armijos transporto priemonės buvo naudojamos gabenant karstus. Kad būtų aišku, jie pasitelkė kariuomenę, nes negalėjo susitvarkyti su 9 165 kūnų, per ne pilną mėnesį,“ – rašo grupės „5G - Faktai ir Žinios“ narys.

Toje pačioje žinutėje mirčių nuo koronaviruso skaičius palyginamas su mirusiųjų per minėtus gripo sezonus skaičiumi. „Italija yra labiausiai nukenčianti Europos šalis gripo epidemijos metu, kiekvieną žiemos sezoną, nuo 2014 metų imtinai. Rekordinis mirčių skaičius buvo užregistruotas būtent 2014 ir 2017 metų gripo sezono metu. 2014 m.mirė 375 000 žmonių - tai yra 1027 mirtys per dieną !!! Dauguma jų buvo senyvo amžiaus žmonės, iš to paties Šiaurės regiono, kuriame kaip žinoma “COVID-19” ir šį kartą kirto labiausiai.“

Grupėje „5G - Faktai ir Žinios“ paskelbta melaginga informacija Foto: Ekrano nuotr.

Prie paviešinto teksto pateikiami ir tyrimo duomenys, kuriais neva buvo remtasi.

Tačiau atsidarius pateiktą nuorodą matyti visai kitokie skaičiai.

Kas melas



2019 metais Tarptautiniame infekcinių ligų žurnale publikuotame tyrime, kuriame aptariamas visų amžiaus grupių mirštamumas Italijoje minėtais gripo sezonais rašoma, kad „tyrimo periodu (aut. past. per keturis sezoninio gripo sezonus Italijoje) daugiau nei 68 000 mirčių galima laikyti mirtimis nuo gripo epidemijos.

Pastebėtas išaugęs mirčių skaičių skaičius nėra visiškai netikėtas, atsižvelgiant į didelį jautrių ir labai senų asmenų, gyvenančių Italijoje, skaičių.“

Tyrimo rezultatuose išvardijama, kad 2013/14 metų gripo epidemijos metu mirė 7027 žmonės, 2014/15 – 20 259, 2015/16 – 15 801, o 2016/17 – 24 981 žmogus.

Tuo tarpu naujausiais duomenimis (balandžio 1 d. pirmos pusės) Italijoje nuo koronaviruso jau mirė 13 155 žmonės, nors pirmas šio viruso atvejis šalyje užfiksuotas tik sausio 29 dieną, vadinasi, nuo pirmo užsikrėtusiojo praėjo tik šiek tiek daugiau nei du mėnesiai ir protrūkis šalyje dar gali tęstis.

Taigi, nors kai kuriais sezonais mirčių nuo sezoninio gripo Italijoje užfiksuota daugiau nei nuo COVID-19, būtina įvertinti faktą, kad gripo epidemija laike tęsėsi ilgiau nei žaibiškai pasaulyje išplitęs koronavirusas.