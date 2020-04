Apie tai, koks yra koronaviruso ir jo sukeliamos ligos COVID-19 pavojus, PSO pastaruoju metu skelbia garsiai ir dažnai. Tačiau nuo metų pradžios skleidžiamos detalės apie viruso plitimo būdus kito, tad nenuostabu, jog tokia sumaištis leido išsikeroti įvairiausioms sąmokslo teorijoms, prielaidoms ir tiesiog interpretacijoms. Dar sausį pati PSO tikino, kad esą nėra įrodymų dėl koronaviruso plitimo tarp žmonių.

Preliminary investigations conducted by the Chinese authorities have found no clear evidence of human-to-human transmission of the novel #coronavirus (2019-nCoV) identified in #Wuhan, #China🇨🇳. pic.twitter.com/Fnl5P877VG