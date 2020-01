Po sausio 3-osios, kai JAV Irake nukovė Irano generolą ir teroristinių grupuočių veiksmus koordinavusi Qasemą Soleimani, Iranas pažadėjo atsaką ir pažadą įvykdė: sausio 8-ąją balistinėmis raketomis smogė JAV koalicijos bazėms Irake.

Regis, tuo viskas turėjo ir pasibaigti – į iraniečių raketinį smūgį JAV nesureagavo atsakomosiomis karinėmis priemonėmis, raketos nepridarė didelių nuostolių, o abi pusės – tiek JAV, tiek Teheranas, nepaisant karingos retorikos, leido suprasti, kad eskalacijos nenorima ir įtampą jau galima mažinti.

Tačiau viskas apsivertė aukštyn kojom, paaiškėjus, kad tą pačią sausio 8-ąją mįslinga Ukrainos bendrovės „Ukraine International Airlines“ lėktuvo Boeing 737 katastrofą galėjo sukelti ne koks techninis gedimas, piloto klaida, o raketos ar kelių raketų pataikymas.

Tokia versiją, kaip tikėtiną jau patvirtino tiek JAV, tiek Kanada, netekusi 63 savo piliečių. Iš viso per lėktuvo katastrofą žuvo 176 žmonės.

Iranui neigiant kaltinimus dar daugiau intrigos įnešė vienas vaizdo įrašas ir socialiniuose tinkluose kelias dienas plitusios nuotraukos. Jose užfiksuota Irano turimos rusiškos priešlėktuvinės gynybos sistemos TOR-M1 galvutė, kaip spėjama, likusi gulėti netoli katastrofos vietos.

Liudininkas užblokuotas, įrodymai liko

Nuotraukoje užfiksuotos TOR-M1 raketos dalies geolokacinės padėties nustatyti jau neįmanoma. Žmogaus, kuris pasidalijo jam per programėlę „WhatsApp“ persiųsta nuotrauka, „Twitter“ paskyra buvo paslaptingai užblokuota. Dar vienas tinklapis, „Defense blog“, kuris vienas pirmųjų pradėjo platinti šią nuotrauką, ketvirtadienį patyrė masinę kibernetinę ataką.

Nepaisant to, nuotraukos plitimo jau buvo nebeįmanoma sustabdyti. Joje matoma tai, kas liko, kaip spėjama, iš vienos TOR-M1 raketų 9K331. Iš viso, kaip teigiama, buvo paleistos dvi tokios raketos.

Tai yra modernizuotos, dar Šaltojo karo laikais kurtų artimojo nuotolio priešlėktuvinės gynybos sistemų TOR raketos, kurias Rusija suskubo tobulinti po NATO antskrydžių kampanijos prieš serbus Bosnijoje 1995 metais. Iranui 2007 m. už 700 mln. dolerių 29 tokias sistemas pardavusi Rusija pati tokias raketas, kaip įtariama, yra išbandžiusi Ukrainoje 2014-2015 m. kovų metu. Tuomet ukrainiečiai fronto linijoje rado ne vieną panašią raketos 9K331 galvutę.

2,8 kartus greičiau už garsą skriejančios raketos skirtos numušti taikinius, esančius mažiausiai už 1,5 km., minimaliame 10 metrų aukštyje. Maksimalus šūvio nuotolis – 12 km, o aukštis – 6 km. Viena 3 m. ilgio raketa, sverianti 167 kg. Turi 15 kg kovinę galvutę. Tačiau ji yra ne raketos smaigalyje, kaip galbūt galima būtų tikėtis vertinant kitas raketas, o maždaug per raketos vidurį.

Būtent Irane rastos 9K331 priekyje su kryptiniais sparneliais įtaisyti raketos valdymo ir navigacijos prietaisai – pačios raketos sprogstamoji dalis detonuoja šalia taikinio.

A number of people have asked why the front of the Tor missile survives intact. As the below diagram shows, the warhead (marked 13) is not in the front of the missile, but about midway. Source https://t.co/msvYkwyEwq (h/t @cthulhu985) pic.twitter.com/Z4rhrHXf8D