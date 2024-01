Gimnazijos bendrabučio moksleiviai nebegali tylėti: gyvenimo sąlygos – tragiškos

Atšalus orams, į naujienų portalo JP redakciją kreipėsi Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos bendrabutyje gyvenantys moksleiviai. Jie teigia, kad temperatūra kambariuose siekia vos 7–14 laipsnių šilumos. Po savaitgalį bendrabutyje kilusio gaisro jaunuoliai teigia daugiau nebegalintys tylėti.

Liko be šilumos



„Visi žinome, kad bendrabučio pastatas yra senas, nėra jokios izoliacijos, šildymas užsuktas iki minimumo, radiatoriai drungni. Ankščiau tai problemų nesukeldavo, nes turėdavome savo šildymo prietaisus. Šiais metais sulaukėme didelių šalčių, todėl temperatūra patalpose krito drastiškai. Dabar kambariuose vos po vieną, septynis, daugiausia keturiolika laipsnių. Per šalčius visi įsijungėme šildytuvus, dėl to nebeatlaikė laidai ir visa elektros instaliacija – užsidegė rozetė, kilo gaisras.

Po šio įvykio mums buvo griežtai uždrausta kambariuose naudoti bet kokius elektros prietaisus. Iki penktadienio iš bendrabučio turime išvežti visus šildytuvus, tačiau be jų negalėsime išgyventi. Visi miegame su keliomis antklodėmis, pledais, bet vis tiek šąlame. Bendrabučio auklėtojos bando padėti, duoda pledų, geriame arbatas, popieriniais rankšluosčiais užkamšėme tarpus, kurie yra languose, o mokyklos direktorė pareiškė, kad bendrabutyje nėra taip šalta ir pasiūlė apsirengti megztinius. Per sienas pučia vėjas, langai užšąla, net maistas paliktas ant palangės užledėja. Mes lyg ir pripratome prie tokių sąlygų, bet kambaryje kilęs gaisras galutinai ištampė nervus“, – naujienų portalui JP pasakojo bendrabučio gyventoja, V. Mikalausko menų gimnazijos moksleivė, prašanti išsaugoti anonimiškumą.

V. Mikalausko menų gimnazijos bendrabutyje gyvenantys moksleiviai nebegali tylėti: gyvenimo sąlygos – tragiškos Foto: JP

Įžvelgia pavojų gyvybei



„Bendrabučio kokybė pasimatė būtent po gaisro. Tai parodo, kokia yra elektros instaliacija, nes atėjęs ūkvedys pasakė: „būkit geri, nejunkit šildytuvų, nes rūsyje prie skaitliukų svyla laidai“. Tai reiškia, kad čia jau yra viso pastato problema, kuri kelia pavojų gyvybei. Be to, bendrabutyje nėra dūmų detektorių. Liūdniausia, kad net po šio incidento mokykla nesugebėjo jų nupirkti. Vienos mergaitės, gyvenančios bendrabutyje, mama jais pasirūpino. Nežinome, kokio senumo gesintuvai, kurie, deja, yra užrakinti. Gaisro metu nežinotume, kaip juos iš ten ištrauki, nes raktų niekas neturi“, – pasakojo moksleivė ir teigė, kad vaikų, gyvenančių bendrabutyje, rankos surištos.

„Ne kartą kreipėmės į mokyklos direktorę, bet ji prieš akis mums užtrenkia duris, su mumis nebendrauja. Jeigu mes arba tėveliai jai skambiname telefonu, ji tiesiog numeta ragelį. Norime, kad bent kažkas mus išgirstų ir gal kažkaip padėtų, nes čia – bendrabutyje, gyventi nei malonu, nei saugu. Juk čia gyvena ne tik mokiniai, kituose aukštuose kambarius nuomojasi žmonės“, – sakė mergina.

Vilma Vaiginytė Foto: JP

Saugumas privalo būti užtikrintas





Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Vaiginytė patvirtino, kad bendrabutyje gaisras kilo dėl be priežiūros palikto įjungto šildytuvo. Atvykus ugniagesiams, bendrabučio kambaryje degė lova ir prie jos buvę daiktai. Gaisro metu taip pat išdužo langas, apdegė šviestuvai, aprūko sienos ir lubos.

Atkreipdama dėmesį į vaikų nuogąstavimus dėl saugumo, V. Vaiginytė paaiškino, kad, jeigu gesintuvas užrakintas, prie jo būtinai turi būti paliktas raktas. O ir dūmų detektoriai gyvenamosiose patalpose privalo būti įrengti.

Pasak V. Vaiginytės, šiame bendrabutyje planinis priešgaisrinės saugos patikrinimas buvo vykdytas 2022 metų kovą.

„Buvo pildytas mokslo paskirties pastatų priešgaisrinės saugos patikrinimo klausimynas ir jame pažeidimų nenustatyta“, – teigė V. Vaiginytė ir pridūrė, kad bene visi moksleivių bendrabučiai Panevėžyje yra panašios būklės.

„Tai seni pastatai, daug metų nematę renovacijos, lygiai taip pat sena ir elektros instaliacija“, – tikino ji.

Emilija Kriščiūnaitė Foto: JP

Tylos siena





Naujienų portalo JP žurnalistė mėgino susisiekti su gimnazijos direktore Emilija Kriščiūnaite – telefoninio pokalbio metu žurnalistei prisistačius, vadovė tiesiog išjungė telefoną.

Bendrabučio valdytoja Virginija Dumbraitė taip pat atsisakė bendrauti.

Šaltis – ne vienintelė problema



Moksleiviai pasakoja, kad bendrabutyje yra ir kitų problemų.

„Nuo pirmo apsilankymo bendrabutyje pasijutau baugiai, tualetai smirdėjo ir ten tiesiog duobės. Nesuvokiau, kaip tiek žmonių gali pasidalinti dviem dušais. Netikėjau, kai pasakė, kad sienos popierinės, bet tai tiesa. Žiemą negaliu grįžti į bendrabutį, nes čia labai šalta, net ir tada, kai apsirengiu pačius šilčiausius drabužius, ant viršaus šiltus megztinius su pūku, dvejas kelnes, dvejas poras kojinių. Naktį miegu su storiausia antklode, žieminiu storu pledu ir ant viršaus dar vienu. Kojos šąla. Ryte atsibundu su sloga bei gerklės skausmais“, – teigia moksleivė.

V. Mikalausko menų gimnazijos bendrabutyje gyvenantys moksleiviai nebegali tylėti: gyvenimo sąlygos – tragiškos Foto: JP

Nuolat dingsta elektra



Bendrabutyje gyvenantis moksleivis pasakoja, kad jo draugai, neapsikentę šalčio, išvažiuoja iš bendrabučio ir nakčiai glaudžiasi pas gimines.

„Dar viena iš situacijų – dažnai dingsta elektra. Įsijungiame pakrovėją, lempą ir nė vienas neveikia. Tik kambario šviesos. Paprašai perjungt ir tada būna pavyksta, bet kitam kambariui tas pats atsitinka. Sudėtinga gyventi tokiomis sąlygomis. Šaltis, tualetai, elektra. Dar kiek smulkmenų: iššokinėja rozetės, baldai lengvai lūžta, kai kurie supjaustyti“, – vardino moksleivis.

Apie bendrabučio būklę pasakoja ir moksleivė Kristina. „Iš rozečių kyla žiežirbos, skylės grindyse, tualetais naudotis taip pat neįmanoma, jie nenusileidžia, langai kiauri, iš jų pučia šaltas oras, sienos tokios plonos, kad girdisi viskas, kas vyksta kitame kambaryje. Manau, tikrai pats laikas kažką keisti“, – įsitikinusi moksleivė.