Tikimybė, kad Ukraina gali pralaimėti egzistavo nuo pat 2022-ųjų vasario 24. Taip, anuomet ukrainiečiai ne tik paneigė visas skeptikų prognozes, atsilaikė prieš teoriškai kiekybiškai ir kokybiškai galingesnį priešą, bet ir atsikovojo dalį savo teritorijos per tų metų kontrpuolimus.

Sėkmingos Ukrainos operacijos sukėlė daug lūkesčių – viltingų, bet ne visada pagrįstų. Aukštai užkelta kartelė bei ambicijos išvaduoti ne tik pernai užgrobtas teritorijas, bet, galbūt, net ir 2014 m. okupuotą Krymą.

Esą net patys rusai svarstė pasitraukimo iš ten scenarijus. Toks noras atsiimti savo žemes atrodo logiškas, teisėtas, teisingas, net jei susijęs su didelėmis rizikomis.

Vis dėlto 2023-ųjų žiemą Ukraina jau priversta ne galvoti apie Krymo išlaisvinimo scenarijus, o apie tai, kaip dar kartą atsilaikyti fronto linijoje ir iš viso nepralaimėti karo. Kontrpuolimas, kurio taip laukta nuo pernai žiemos, baigėsi nesėkmingai – atsikovota tik nedidelė dalis teritorijos. Ir nors priešui pridaryta daug skaudžių nuostolių, pastarųjų daug patyrė ir ukrainiečiai – prarasti žmonės, technika, išeikvoti šaudmenys, o svarbiausia – brangus laikas.

Nepaisant visų patirtų ir toliau patiriamų nuostolių Rusijos armija sugebėjo nesubyrėti, atsitiesti, sulaukta daugiau karinės technikos, ginklų, amunicijos, mobilizuotų žmonių – viso to Rusija turi tiesiog daugiau už Ukrainą. O pastarajai ima trūkti ginklų, amunicijos, o svarbiausia – žmonių.

Žinoma, dar niekas neprarasta, Ukrainos kariuomenė vis dar kaunasi, vis dar turi ginklų, amunicijos, jų dar sulaukia iš Vakarų – ne tokiomis apimtimis, kaip norėtų, per vėlai, nei reikėtų. Kas žino, ką būtų pakeitusius didesnės ar savalaikės prašytų tankų, raketų siuntos pernai vasarą, rudenį, pavasarį – dabar tokie svarstymai jau bereikšmiai, nes dabar reikia kautis su tuo, ką turi.

Ir vis dėlto tikimybė, kad Ukrainai nepavyks, kad ji pralaimės mūšio lauke, išlieka. Tokia tikimybė gali būti netgi didžiausia nuo atviro karo pradžios. Tai ne šiaip kontrpuolimo nesėkmė.

Būtent dabar prasidėjo kritiniai momentai, kai bet koks rimtesnis proveržis fronte gali priversti jį subyrėti – vien ukrainiečių valios, drąsos, ryžto ir motyvacijos bei turimų fizinių priemonių gali neužtekti. O ar pagalvojome, ką tai iš tikrųjų reikštų Ukrainai ir mums, Baltijos šalims?

Ko nedarytų Rusija prieš NATO Baltijos šalyse?

Atsakymas į pastarąjį klausimą, regis, labai paprastas, aiškus, nes kartojamas nuo pat 2022-ųjų. Jį nesyk pabrėžė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, kartodamas, kad kritus Ukrainai, Rusija imsis Baltijos šalių – nekreips dėmesio į NATO, bandys Aljanso vienybę.

Iš tikrųjų viskas yra gerokai sudėtingiau ir komplikuočiau, nei gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio, nes norint imtis Baltijos šalių, reikia pabaigti su „viena smulkmena“ – Ukrainos įveikimu.

Tai, ką Rusija pradėjo 2022-ųjų vasarį, t.y. keliomis kryptimis puolė Ukrainą, siekdama bent jau dalinės šalies okupacijos ar bent jau visiškos kapituliacijos, valdžios nuvertimo, Kremliui nepavyko. Ukraina toliau kaunasi ir nepralaimi karo, nors jo ir nelaimi.

Bet o ką iš viso reikštų Ukrainos pralaimėjimas. Ar konflikto įšaldymas esamose pozicijose yra pralaimėjimas? Vertinant iš oficialaus Kyjivo tono ir 2023-ųjų tikslų – taip, bet žiūrint iš 2022-ųjų vasario 25-osios atskaitos taško, kai praėjus parai nuo invazijos buvo aišku, jog rusų tikslas neapsiriboja Donbasu, tai yra Ukrainos valstybės išlikimo klausimas – karo įstrigimas Ukrainai nėra pergalė, bet ir nėra pralaimėjimas. O tai kas tada yra pastarasis?

Šiuo metu nusistovėjusios ir nedaug tekinančios fronto linijos pralaužimas, ukrainiečių pajėgų atsitraukimas? Vien pastarieji veiksmai gali atrodyti įvairiai – frontą galima pralaužti, bet pajėgas galima atitraukti tvarkingai arba bėgti metus viską. Bet tai dar nėra pralaimėjimas.

Net jei frontas pralaužiamas, Ukraina dar turi rezervų, kuriuos gali mesti ir užlopyti skyles, atsitraukti į patogesnes pozicijas, nes ir aukojant dalį teritorijos, blogiausiu atveju – net už Dniepro. Netgi tai nėra pralaimėjimas – galima skelbti paliaubas, kas dabar savaime atrodo pralaimėjimas, nesusipratimas ir išdavystė. Tačiau atsidūrus ant numanomos prarajos ribos, t.y. prognozuojant, kad situacija dramatiškai į gerą nepasikeis, tik blogės, tai gali atrodyti svarstytinas variantas.

Juk yra ir kita medalio pusė. Labai daug abejonių kelia tai, kiek ir ar iš viso pajėgūs yra rusai vykdyti sėkmingas puolamąsias operacijas, kuo per šiuos metus nepasižymėjo. Puolimai ties Vuhledaru ir Avdijivka Rusijos armijai baigėsi mėsmale ir dideliais technikos nuostoliais.

Tad, anot skeptikų, Rusijos armija nėra pajėgi vykdyti puolamųjų operacijų, ypač žiemą, ypač platesniu frontu, tad minėtą „smulkmeną“ – Ukrainos įveikimą mūšio lauke pasiekti sunku. Net jei Rusija dabar taip pat nenorėtų paliaubų, o ir tikėti tokias paliaubas jau nesyk sulaužiusio Kremliaus žodžiu praktiškai neįmanoma, laikinas ugnies nutraukimas siekiant atstatyti pajėgas vienu ar kitu momentu gali būti priimtinas Maskvai. Vėlgi viskas priklauso nuo sąlygų.

Skeptikai neatsitiktinai ramina, kad Rusijai prireiks bent kelerių metų atgauti jėgas, o prieš NATO galią ji neišdrįs šokti – juk tai yra pajėgesnis už Ukrainą karinis aljansas, kurio technologinis pranašumas prieš apdaužytą Kremliaus karo mašiną neturėtų kelti abejonių.

Popieriuje NATO prieš Rusiją (o ir Ukrainą) turi begalę pranašumų – nepanaudotos strateginius rezervus, karo aviaciją, kuri kiekybine ir kokybine prasme pranoksta Rusijos.

Ukrainiečiai sugebėjo ir sugeba su kukliais (ir vis dar nesunaikintais) oro pajėgų likučiais suduoti skaudžius smūgius Rusijai – negelbsti nei pastarosios išgirtoji oro gynyba, nei oro pajėgos. Kovos lauke Rusija (o ir Ukraina) turi konvencinio karo patirtį, įrodytus gebėjimus prisitaikyti, inovuoti, tačiau esą pagrįstai vertinama, kad Rusija Baltijos šalių nesugebėtų sėkmingai užpulti vien jau todėl, kad Ukrainoje Kremlius visiškai susimovė ir jau patyrė strateginį pralaimėjimą.

Kas svarbiau už Vakarų paramos trūkumą

Bet tai yra optimistų vertinimai – ar tai iliuzija, ar saviapgaulė, mėginant nuvyti šalin tiek faktus, tiek nepatinkančias niūrias mintis, nekreipiant dėmesio į signalus, jog ukrainiečiams fronte sekasi vis sunkiau – visa tai yra kiekvieno stebėtojo vertinimo reikalas.

Vien pats Europos šalių didžiosiose sostinėse plintantis naratyvas, kad Rusija esą jau pralaimėjo, gali būti savęs ir ukrainiečių guodimas, taip ir nepasiekus pergalės, kurios prieš Rusiją bijoma. Ir atvirkščiai – netgi Vakarų šalių lyderių bandymai argumentuoti, kodėl reikia tęsti paramą Ukrainai, nes Ukrainai pralaimėjus, amerikiečių ir kitų NATO šalių kariams gali tekti ginti Aljanso teritoriją – viso to nebijoma, toks argumentas nebeveikia.

Net kai jį kartoja JAV prezidentas Joe Bidenas – argumentas valkiojamas prezidento rinkimų kampanijoje, praranda prasmę ir neįtikina. Dar daugiau, didelę įtaką JAV viešajai nuomonei turintys jos formuotojai jau nebeslepia Kremliui palankių manipuliacijų.

Pavyzdžiui, buvęs „Fox News“ autorinių laidų vedėjas Tuckeris Carslonas, antiukrainietiškų ir prokremliškų nuotaikų neslepiantis kandidatas į JAV prezidentus ir D. Trumpo rėmėjas Vivekas Ramaswamy ir „X“ savininkas Elonas Muskas ėmė bauginti amerikiečius, esą J. Bidenas nori juos įtraukti į karą.

