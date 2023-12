Lemtingas sprendimas – Blinkevičiūtės rankose: pradžiugins partiją arba Nausėdą

Didžiausia ir geriausią populiarumo reitingą tarp politinių jėgų turinti Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) vis dar nepaskelbė, ar dalyvaus prezidento rinkimuose, ar juose kels partijos lyderės, europarlamentarės Vilijos Blinkevičiūtės kandidatūrą. Delfi kalbinti LSDP skyrių pirmininkai sako, kad ji būtinai turi dalyvauti, nes būtų stipri kandidatė ir, jų įsitikinimu, galėtų varžytis net dėl patekimo į antrąjį turą. Ekspertai teigia, kad V. Blinkevičiūtės sprendimas nedalyvauti pradžiugintų Gitaną Nausėdą.

LSDP pirmininkė V. Blinkevičiūtė žurnalistų buvo ne kartą klausiama, ar sieks šalies vadovo posto, tačiau iki šiol tiksliai neatsakė, ką darys. Ji neatmetė galimybės, kad socialdemokratai išvis nieko nekels.

„[Scenarijus] gal ir nerealus. Iš tikrųjų – gal sunkiai suvokiamas, bet įsivaizduokite, ko gyvenime nebūna šiais laikais...“ – spalį Delfi komentavo V. Blinkevičiūtė.

„Atsibundi vieną rytą ir pamatai, kad visiškai kitos spalvos tau matyti, visiškai kiti sprendimai.

Aišku, negali būti jie spontaniški, nepamatuoti, tokie, kad aš dabar nusprendžiau, taip pasakiau per feisbuką, ir man visa partija, kolegos nerūpi. Aš taip niekada nedariau ir tikiuosi, kad nedarysiu, nes turiu per daug gyvenimo išminties“, – pažymėjo ji.

Šeštadienį LSDP tarybos posėdžio metu rinkimų štabo vadovas Robertas Duchnevičius teigė, jog partija tikrai dalyvaus visuose kitais metais vyksiančiuose rinkimuose. O intrigą, pasak jo, dėl kandidato į prezidentus išlaikys iki kitų metų vasario 4 dienos, kai vyks LSDP konferencija.

Delfi kalbinti LSDP skyrių pirmininkai sutartinai teigė, kad partija turi kelti savo kandidatą į prezidentus ir tai turi būti V. Blinkevičiūtė.

Isoda: turime kelti pirmininkę

„Socialdemokratai turi kelti mūsų partijos pirmininkę. Ji turi žmonių palaikymą, reikalingą patirtį. Matom, ir reitingai rodo, kad tikrai žmonių palaikymas yra tvirtas“, – teigė Marijampolės skyriaus pirmininkas Povilas Isoda.

Partija, pasak jo, sprendimą dėl rinkimų turėtų pranešti artimiausiu metu: „Kaip tik pas mus partijoje baigiamos procedūros, aš manau, kad mes artimiausiu metu ir pranešime. Turime savaitgalį tarybos posėdį, tai kažkada netrukus.“

„Aš manau, kad pati didžiausia Lietuvoje partija turi turėti savo kandidatą būtinai. Šiai dienai, jeigu norime kažkokio rezultato, bent antrojo turo varžytinių, tai matau tik vieną kandidatą – Viliją Blinkevičiūtę, – teigė Akmenės skyriaus pirmininkas Vitalijus Mitrofanovas.

– Galų gale, yra ir žmonių pasitikėjimas, ir patirtis, ir tarptautinė patirtis, darbas Vyriausybėje, ir partijos pirmininkės pareigos, manyčiau, kad tai būtų stipriausia kandidatūra.“

Kitą tokį stiprų kandidatą partijoje, anot V. Mitrofanovo, būtų rasti sunku.

„Iš rinkimų tikimės varžytuvių. Nuo jų rezultatų ir sėkmės priklauso žmonių pasitikėjimas ir rinkimuose tu visada sieki maksimalaus rezultato.

Tikrai esu „prieš“ dalyvavimą dėl dalyvavimo, dalyvauti siekiant pasidaryti populiarumą <...>. Vis dėlto turi būti noras – eini į prezidentus, renkiesi prezidento rinkimus tam, kad pasiektum didžiausią rinkėjų pasitikėjimą“, – dėstė politikas.

Mitrofanovas: įsivaizduoju, kad būtų antras turas

Nemažai partijų ir nepriklausomų kandidatų jau pasiskelbė, kad dalyvaus prezidento rinkimuose. V. Mitrofanovo matymu, LSDP vis dar nieko nesako, nes tai – strategija.

„Kiekvienas turi savo rinkiminės taktikos, reklamos strategiją. Vieni vertina, kad reikia kuo anksčiau [pranešti], kad apie kandidatą būtų pakankamai anksti kalbama.

Jeigu socialdemokratai nepasiskelbs likus kelioms dienoms iki pareiškinių dokumentų pridavimo, visi kalbės, ką čia socialdemokratai darys, o tai irgi gaunasi savotiška reklama <...>. Tai visur vyksta rinkiminės strategijos ir viešinimo instrumentai“, – vertino pašnekovas.

Vitalijus Mitrofanovas Foto: ELTA / Andrius Ufartas

Bent jau iš pradžių V. Blinkevičiūtė, pasak jo, tikrai nenorėjo kandidatuoti, bet ši pozicija esą galėjo pasikeisti. O jei visgi ne, tuomet V. Blinkevičiūtė esą turėtų įvardyti, ką siūlo vietoje savęs.

„Aišku, yra variantas paremti kažkokį nepartinį, kuris visiškai atitinka socialdemokratines idėjas. Mes čia turime praktiką, mūsų pagrindiniai konkurentai nuolat neturėjo savo kandidato į prezidentus ir rėmė tiek V. Adamkų, tiek D. Grybauskaitę <...>. Gali ir socialdemokratai taip pasielgti vieną kartą, bet aš tikrai manyčiau, kad partijoje yra stiprių, iškilių žmonių, – tęsė V. Mitrofanovas.

– Bet, šiuo atveju, laikyčiausi nuomonės, kad šiuose trijuose rinkimuose idealus variantas būtų, jeigu gerbiama Vilija tikrai eitų į prezidentus, tikrai būtų stiprus konkurentas. Ir aš beveik įsivaizduoju, kad būtų antras turas. O jeigu ir nepavyktų, rudeniniuose rinkimuose iš inercijos labai puikiai Vilija galėtų vesti ir socialdemokratų sąrašą.“

Mockus: Blinkevičiūtė – žvaigždė, ji turi dalyvauti

Socialdemokratai vienareikšmiškai į prezidentus turi kelti V. Blinkevičiūtę, bendražygiams antrino partijos Neringos skyriaus pirmininkas Arvydas Mockus. Remti ką nors iš šalies, jo matymu, būtų nerimta.

„Aš buvau Seime 2012–2016 metais, kai buvo labai geri reitingai ir A. Butkevičius turėjo progą ir praskydo, kojos sudrebėjo, matyt, treptelėjo prezidentė. Tai dabar, aš manau, V. Blinkevičiūtė dar yra žvaigždė, ji turi sudalyvauti vienareikšmiškai, nes vėliau nebeaišku, kaip čia bus“, – komentavo jis.

„Ji būtinai turi dalyvauti, nes kitaip socdemų partija bus nukalta kaip 2016 metais – geri reitingai, o gavosi šnipštas“, – pridūrė politikas.

Į prezidentus, anot jo, partija, galbūt, dar galėtų kelti Jonavos mero Mindaugo Sinkevičiaus arba Vilniaus rajono mero Roberto Duchnevičiaus kandidatūras. Bet abu jie per jauni, o M. Sinkevičiaus pavardė neseniai nuskambėjo neigiamame kontekste – jam pareikšti įtarimai dėl galimai neteisėtai pasisavintų tarybos nario veiklai skirtų lėšų.

Šeštadienį vyks LSDP tarybos posėdis. A. Mockus svarstė, kad jo metu ir nuskambės V. Blinkevičiūtės sprendimas.

„Dauguma ją iškėlė, dabar pasitraukti... Aišku, gal žmogui ramiau būti Europarlamente, o čia jau eini į ugnį, į frontą. Bet reikia vieną kartą ryžtis, o kada, jei ne dabar. Jau ir metai spaudžia, ir kito [kandidato rinkimams] neužauginsi“, – dėstė skyriaus pirmininkas.

Gusevas: ateis momentas ir bus pasakyta

„Gal tikrai žmogus nenori, nelabai veržiasi, galbūt, aš nežinau, aš pasvajoju. Bet reikia pasakyti, kad reikia. Reikia, jeigu eisi partijoje, jeigu jau apsiėmei vadovo vežimą vežti. O kas dabar veža – ji dabar ir veža. Ant jos pečių visa našta“, – pažymėjo A. Mockus.

Zarasų rajono skyriaus pirmininkas Nikolajus Gusevas irgi pasisakė už tai, kad būtų keliama V. Blinkevičiūtė: „Ji yra partijos lyderė, moteris, turinti ir politinės patirties, ir parlamente, ir kitose srityse.“

Tačiau, ką partijos lyderė darys – kandidatuos, ar ne, N. Gusevas tikino nežinantis.

„Aš manau, kad kiekvienoje partijoje yra tam tikra strategija. Ateis tam tikras momentas ir bus pasakyta, kas, kaip, kur ir kada“, – kalbėjo politikas.

Vilija Blinkevičiūtė Foto: DELFI / Karolina Gudžiūnienė

Jei socialdemokratai nekeltų kandidato į prezidento, o paremtų antros kadencijos siekiantį G. Nausėdą, jis rinkimus galėtų laimėti dar pirmajame ture, vertino politologas Lauras Bielinis.

„Toks variantas įmanomas. Ir nemanau, kad čia reikalingos didžiulės pastangos. Prezidentui reikia žengti kelis įspūdingus žingsnius ir viskas, rinkimai laimėti, – lapkričio 16-ąją dalyvaudamas Delfi laidoje „Iš esmės“ komentavo L. Bielinis.

– Čia tik kalbų lygyje, kaip pirkau, taip ir parduodu, galbūt, visiškai tai klaidinga, bet, pavyzdžiui, aš girdėjau, kad socialdemokratai nori paremti G. Nausėdą. Ir čia mes iškart gausime sustiprintą G. Nausėdos poziciją rinkimuose.“

Bielinis: jei paremtų Nausėdą, prestižas nenukentėtų

Politologo įsitikinimu, visai tikėtina, kad V. Blinkevičiūtė atsisakytų pretenduoti.

„Mano galva, labai tikėtina. Bet tai, kad ji atsisako, dar nereiškia, kad socialdemokratai siūlys G. Nausėdą ir kalbės apie jį, gali kažką kitą. Bet, tarkime, staiga jie apsisprendžia – remiam G. Nausėdą. Įsivaizduokit, koks didžiulis rinkėjų kiekis, jų žvilgsnis ir dėmesys nukreipiamas į G. Nausėdą. Gali būti, kad ir pirmo turo pakaks, jei taip įvyks“, – tęsė L. Bielinis.

Jis sutiko, kad partijai dalyvauti rinkimuose yra prestižo reikalas. Bet pašnekovas pasiūlė įsivaizduoti, kas nutiktų, jei paremtas asmuo laimėtų dar pirmajame ture.

„Prestižas sustiprintas ir prezidentui, ir partijai, viskas tvarkoje“, – teigė L. Bielinis.

Lauras Bielinis Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

Politologas Vytautas Dumbliauskas vertino, jog LSDP neturi kito tokio ryškaus žmogaus kaip V. Blinkevičiūtė, jai esą niekas neprilygsta.

„V. Blinkevičiūtė tikrai iš G. Nausėdos atimtų daug balsų, ji labai populiari. V. Blinkevičiūtė turi Dievo dovaną, ją myli ir kartais atrodo už nieką. Už tai, kad ji tiesiog yra <...>.

Ji gi buvo kažkada socialinės apsaugos ir darbo ministre, tai tas buvo, viešpatie, prieš 20 ir daugiau metų, ir vis tiek jos nepamiršta. Ji kažką turi. Politikas turi turėti kažkokią Dievo dovaną, patepimą. Ji tikra politikė <...>. Kai ji tapo pirmininke, socialdemokratų reitingai iš karto šoktelėjo per nežinau kiek punktų. Vien tik užteko to, kad ji tapo pirmininke. G. Paluckas to negalėjo pakelti“, – laidoje kalbėjo V. Dumbliauskas.

Dumbliauskas: matyt, Briusely faina

O kodėl V. Blinkevičiūtė kandidatuoti nesiveržia?

Politologas svarstė, kad jai labai patinka darbas Europos Parlamente, kur esą mažiau atsakomybių.

„Matyt, Briusely labai ten faina – atsiprašau už jaunatvišką žargoną. Vis tiek ten yra kitoks darbas, mažiau atsakomybės galų gale. Prezidentu būti, pagalvokit, tave visą parą saugo mažiausiai 4–6 žmonės. Žmogus esi kaip kalėjime. Prezidentas yra kaip savotiškam kalėjime, jo niekur nepaleidžia, jis gi visur lydimas žmonių <...>. Gal ji nenori tokio gyvenimo, gali ji puikiai jaučiasi Europos Parlamente. Kiek žinau, ji yra komiteto pirmininko pavaduotoja, matyt, daro ten karjerą ir tos atsakomybės, į tą auksinį narvelį jos netraukia, ir aš ją pilnai suprantu. Čia žmogus turi labai norėti būti prezidentu“, – dėstė pašnekovas.

Kelti į prezidentus V. Blinkevičiūtę iki šiol pasiūlė 52 partijos skyriai, ji siūloma dažniausiai, Delfi nurodė LSDP Komunikacijos skyriaus vadovas Justinas Argustas. Bet, anot jo, yra ir kitų siūlymų.

„Pavyzdžiui, Nerijus Cesiulis, Juozas Olekas, Liutauras Gudžinskas, Gintautas Paluckas, Julius Sabatauskas, Algirdas Sysas,Vytenis Andriukaitis, Vitalijus Mitrofanovas, Orinta Leiputė, Šarūnas Birutis“, – vardijo partijos atstovas ir pažymėjo, kad kai kurie skyriai pasiūlė net ne po vieną kandidatą.

Delfi kalbintas Socialdemokratų partijos 2024 metų rinkimų štabo vadovas Robertas Duchnevičius teigė, kad keli LSDP skyriai dar nėra iškėlę savo kandidatų, tai jie esą gali padaryti bet kuriuo metu, net ir per šeštadienį vyksiantį partijos tarybos posėdį.

Sprendimą skelbs jau kitais metais



O jo metu, pasak R. Duchnevičiaus, planuojama diskusija apie prezidento rinkimus.

„Nagrinėsime ir pristatysime, turbūt, jau iškeltus žmones, kurie yra, kuriuos skyriai svarstė, aptarimą kažkokį padarysim“, – pasakojo R. Duchnevičius.

Robertas Duchnevičius Foto: ELTA / Žygimantas Gedvila

Po naujųjų metų taryba, anot jo, rinksis dar kartą ir tuomet spręs, ar partija kels kandidatą į prezidentus, ir jei taip, tai kurį.

„Tuos terminus nustatysim, turbūt, artimiausią šeštadienį“, – sakė pašnekovas.

LSDP jau nuo 2023 metų pradžios laikosi bendrovės „Spinter tyrimai“ atliekamų visuomenės nuomonės apklausų viršuje – už šią pariją balsuotų daugiausiai rinkėjų.

Partijos pirmininkė V. Blinkevičiūtė apklausose taip pat vertinama gerai: spalį bendrovės „Vilmorus“ atlikta visuomenės nuomonės apklausa parodė, kad ją žmonės vertina palankiau nei daugelį kitų politikų. Čia ją aplenkė tik G. Nausėda.