Išreiškė norą rinkimuose balsuoti nuo 16 metų: įvardijo ir didžiausią tokio sumanymo grėsmę

Kitais metais vyksiantys net treji rinkimai vėl atskleidžia opią problemą – jaunimas prie balsadėžių eina itin vangiai, o viena pagrindinių to priežasčių, kad partijos pažadus labiau yra linkusios dalinti vyresnio amžiaus žmonėms. Todėl Lietuvos jaunimo organizacijų taryba siūlo ir siekia, kad savivaldos rinkimuose teisę balsuoti jau turėtų asmenys nuo 16-os metų, taip esą bus ugdomas įprotis dalyvauti rinkimuose. Tačiau yra ir nuogąstavimų, kad paaugliai taps politikų manipuliacijos įkaitais.

16-mečiai balsuoja labai aktyviai



Nors 2019 metų prezidento rinkimuose balsavo rekordiškai daug jaunų žmonių, 2020 metais vykusiuose rinkimuose į Seimą būtent jaunimas buvo vangiausias – pirmajame ture balsavo vos 38 proc. asmenų iki 25 metų. Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas Umberto Masi įsitikinęs, kad reikia formuoti jaunimo įprotį dalyvauti rinkimuose, be to, atkreipti ir politikų dėmesį į jaunų žmonių interesus. Todėl ir siūloma svarstyti galimybę sudaryti sąlygas asmenims nuo 16 metų balsuoti savivaldos rinkimuose, o kurio laiko – galbūt ir nacionaliniuose.

„Šis mūsų pagrindinis tikslas remiasi ir tarptautine praktika, ir moksliniais tyrimais, kad kuo anksčiau žmogus balsuoja ar dalyvauja rinkimuose, tuo labiau tikėtina, kad jis balsuos ir visoje savo gyvenimo eigoje. Kol kas siūlome kalbėti tik apie savivaldybių tarybų ir merų rinkimus, nes manome, kad Europos Parlamento ir Seimo rinkimams dar reikėtų platesnių diskusijų. Pas mus apsivertęs vertinimas, kai kalbama, kokia institucija gali padėti žmogui su jo klausimais, su jo kasdienybe. Savivaldybė yra institucija, kuri yra arčiausiai kiekvieno žmogaus. Ir manydami, kad jaunas žmogus, kuris įprastai 18-19 metų, jau keičia aplinką, kol jis to dar nebus padaręs, jis galėtų jau išbandyti save ir prisidėti prie savo bendruomenės formavimo ir gerovės kūrimo“, – DELFI TV laidoje „Iš esmės“ aiškino U. Masi.

Umberto Masi Foto: DELFI / Julius Kalinskas

Daugiausia patirties, kai kalbama apie jaunimo nuo 16 metų balsavimą rinkimuose, turi sukaupusi Austrija. Šioje šalyje 16-17 metų asmenys balsuoja net aktyviau nei 18-20 metų jaunimas. Balsuoti nuo 16 metų taip pat leidžiama Maltoje, Belgijoje ir net Vokietijoje. Balsuoti paaugliams galima ne tik savivaldos, bet ir Europos Parlamento rinkimuose.

„Akivaizdu, kad poreikis yra ir Lietuvoje, nes jei poreikio nebūtų, tai Umberto čia nesėdėtų ir nekalbėtų apie šitą iniciatyvą. Savivalda labai svarbi ta prasme, kad nuo čia prasideda supratimas apie valstybę ir demokratiją. Ir man atrodo, kad būtent čia svarbu, kad tie žmonės, kurie ten gyvena, jie norėtų įsitraukti į sprendimų priėmimą. Jei pažiūrėtume tą patį Austrijos pavyzdį, tai jie tikrai turėjo tą aspektą, kad jų tie 16-17 metų asmenys balsuodavo geriau nei 18-20 metų. Panašu, kad tai susiję su tuo, kad jie dar yra toje savo aplinkoje, kur gimsta, dar šeimoje, neišvykę studijuoti į didžiuosius miestus. Bet yra bet – tie patys austrai į pilietiškumą investavo gerokai daugiau nei mes. Aš labai stipriai kritikavau, kas pas mus vyko pilietinio ugdymo klausimu, tai, ką gaunu iš studentų, kurie atsineša savo patirtis iš mokyklų, jos yra tokios, kurių toleruoti neturėtume. Ir čia yra niuansas, kad turėtume savo namų darbus padaryti. Tačiau sutinku, kad reikia diskutuoti, ar nebūtų verta išbandyti bent jau savivaldos lygmeniu ankstinti rinkėjų amžių. Suprantama, kad dabar nekalbame apie nacionalinius rinkimus“, – kalbėjo MRU politologė Rima Urbonaitė.

Rima Urbonaitė Foto: DELFI / Julius Kalinskas

Neįtikina argumentas apie alkoholį

Lietuvoje jau ne vienerius metus kalbama apie elektroninio balsavimo galimybę, tačiau jis iki šiol netapo realybe, nes teigiama, jog kai kurios partijos tokios projekto nepalaiko, nes jis joms būtų nenaudingas, mat jų rinkėjai tokiu būdu gali ir nebalsuoti. Ar tokia pati priežastis nesužlugdys noro ankstinti ir rinkėjų amžių?

„Elektroninis balsavimas yra saugumo klausimas, bet kalbant apie tuos 16-17 metų asmenis, jei dabar žiūrėtume, tai daugiausia jaunimo renka konservatoriai ir Laisvės partija, jiems teoriškai turėtų būti naudingiausia. Tačiau tokius pokyčius labiau inicijuoja socialdemokratai, tarp kurių rinkėjų jaunimo yra labai mažai. Galima svarstyti, kad tai yra jų noras parodyti dėmesį rinkėjui, kurio dar neturi. Bet šiaip tai tikėtina, kad galbūt sutelkus tas pajėgas, pabandžius pilotinius projektus padaryti, būtų galima apie tai svarstyti, Minusų yra ir man didžiausias minusas yra tas, kad nesame padarę namų darbų, mes to pagrindo, kurį reikėjo formuoti per pilietinį ugdymą, nesukūrėme, ir yra tik atskirų mokytojų iniciatyvos, kurios leidžia pasiekti visai kitą kokybė“, – teigė R. Urbonaitė.

Klausiama, kaip tie minusai gali pasireikšti, politologė teigė, kad jauni žmonės nėra įvesti į valstybiškumą, į suvokimą apie valstybę, nes kai kuriose mokyklose net draudžiama diskutuoti apie politiką.

„Kita vertus, kaip gali nesidomėti politika penkiasdešimtmetis, taip gali nesidomėti ir šešiolikmetis, kaip vienas gali balsuoti už gražias akis, taip gali padaryti ir kitas. Ar jauni žmonės labiau paveikūs? Mes visi esame socialiai konstruojami žmonės, mūsų nuomonės keičiasi, ir tie suaugę rinkėjai vienuose rinkimuose renkasi vieną partiją, kituose – kitą. Negaliu pasakyti, ar mums tikrai to reikia, bet diskusija yra gera“, – pabrėžė M. Urbonaitė.

U. Masi akcentavo, kad su jaunimo įsitraukimu į politiką, į valstybiškumą kyla labai didelių problemų, o žvelgiant į ateitį, ta įsitraukimo stoka ir pasyvumas gali turėti labai didelių neigimų pasekmių, jei vyktų kokios nors krizės.

„Mes esame būtybės ir įpročių visuma, būtų galima svarstyti, kad palaukime su tokia iniciatyva, kol bus pilietiškumas parengtas, bet mes galime laukti ir nesulaukti, tai kai mes pradedame šias diskusijas, mes lygiagrečiai kabame apie tą patį. Mes apie pilietiškumą eilę metų kalbame, apie pilietiškumo pokyčių poreikius“, – teigė U. Masi.

Jis tvirtino, kad jauni žmonės rinkimuose norėtų balsuoti ir todėl, kad galėtų atkreipti dėmesį į savo problemas ir poreikius.

„Jauniems žmonėms svarbiausia yra tai. Dėl kokios priežasties prieš rinkimus daugiausia kalbama apie pensijas, nes ta rinkėjų grupė ateina ir politikai kreipia dėmesį į tai. Jaunų žmonių problemos yra svarbios, o pasiūlymų yra per mažai, mes jauni žmones lygiai taip pat atsižvelgiame į kitų kartų grupių problemas. O teigiama, kad jaunas žmogus yra negalintis, nepasiruošęs, kažkas net siūlo kelti balsavimo kartelę. Tai kaip aš sakau, kad negalime kalbėti apie balsavimo lubas, tai lygiai taip pat būtų smagu matyti pokytį ir mažinant rinkėjų amžių. Mes turime labiau pasitikėti vieni kitais“, – akcentavo U. Masi.

R. Urbonaitei itin neįtikinantis argumentas yra toks, kad alkoholinius gėrimus jaunimas gali pirkti tik nuo 20 metų, o balsuoti nori nuo 16 metų.

„Bet žala dėl to, kad tu turėsi teisė balsuoti ir alkoholio žala yra nelygintini dalykai, aš tą argumentą girdžiu ir man nesueina galai. Dėl alkoholio ribojimo yra tam tikri biologiniai dalykai, dėl kurių tai yra padaryta, teisė balsuoti tikrai nėra kažkokia žala. Bet mes turime suprasti, kad paraleliai dar turi eiti daug dalykų, daug iniciatyvų, ir natūralu, kad plikai taip paleisti vieną šitą klausimą mes negalime. Bet negaliu sakyti, kad jaunimas visas yra apolitiškas. Todėl ir sakau, kad diskusiją tikrai reikia vystyti ir keliomis kryptimis. Tai nereiškia, kad rytoj mes tą sprendimą turime turėti, bet tam ruoštis tikrai galima, Europoje tai nėra dar tai išplitę, bet ką rodo tyrimai ir statistika, tai yra dėl ko pamąstyti“, – konstatavo R. Urbonaitė.

Rima Urbonaitė, Umberto Masi Foto: DELFI / Julius Kalinskas

Reikėtų keisti Konstituciją

Advokatas Algimantas Šindeikis, prisijungęs prie diskusijos, ar suteikti asmenims nuo 16 metų teisę balsuoti, pasiūlė prisiminti tam tiktus fundamentalius konstitucinius pagrindus apie rinkimų teisę.

„Lietuva, piliečiai, tauta patys valstybės nevaldo, jie valstybę valdo per savo išrinktus atstovus, tai atstovaujamoji demokratija. Joje viskas veikia tinkamai tada, jei visos visuomenės grupės tiek pagal amžių, tiek pagal socialinę padėtį turi daugmaž vienodas teises išsirinkti sau atstovus į politines atstovybes. Šitas klausimas tada tiesiogiai susijęs su demokratija. Klausimas yra toks, ar asmenys, kuriems sukako 16metų, gali balsuoti. Dabar Konstitucijoje parašyta, kad suteikiama teisė balsuoti rinkimuose tiems, kurie yra sulaukę 18 metų. Ir klausimas yra, ar ir 16 metų asmenys turi teisę dalyvauti rinkimuose, išsirinkti savo atstovus politinėse institucijos. Mano požiūriu, tokia pozicija teisiškai pagrįsta, nes pažiūrėkime į mūsų valstybės demografinę sudėtį. Matome, kad vyresnio amžiaus žmonų skaičiaus didėja, o jaunų žmonių skaičiai yra pakankamai maži, bet nepaisant to, jauni žmonės vis tiek turi būti atstovaujami politinėse valdžiose, nes pats principas valstybės gyvavimo susijęs su tuo, kad valstybėje gali reikšti savo mintis, idėjas, priimti sprendimus visi – tiek brandūs, asmenys, tiek jauni, kurie nori tuos dalykus pakeisti. Tų konkuruojančių srovių dermė ir sukuria tokią demokratiją, kuri leidžia valstybei vystytis ir gyventi toliau. Todėl tas klausimas iš esmės yra demokratijos klausimas, todėl ne be reikalo Austrija, Belgija įtraukė į rinkimus 16 metų asmenis, ir mano, kad tai yra kokybiškesnis atstovaujamos demokratijos užtikrinimas. Manau, kad ir mūsų demokratijoje jaunų žmonų požiūris į rinkimus, į politikus, kurie nori užimti postus, yra vis dėlto reikšmingas ir tokia poziciją įmanomą pagrįsti konstituciškai“, – aiškino A. Šindeikis.

Tačiau jis pabrėžė, kad noras leisti 16-mečiams balsuoti yra susijęs su Konstitucijos keitimu. „Šio skirsnio nuostatos keičiamos dviem Seimo narių balsavimais su trijų mėnesių pauze. Pakeisti Konstituciją reikia atlikti labai rimtų darbų ir parlamentui reikia labai rimtai dirbti. Pati politinė valia turi būti tokia, kad reikia 2/3 visų Seimo narių balsų du kartus balsuojant už tokį pakeitimą“, – teigė advokatas.

Jis išsakė ir dar kelis argumentus, kodėl 16-mečiams būtų galima leisti balsuoti rinkimuose ir tai esą galima įžvelgti toje pačioje Konstitucijoje.

„Tarp visų klausimų, kuriuos sprendžia savivaldybės tarybos ir valstybė, yra vienas svarbiausių klausimų, susijęs su valstybės biudžetu. Kiekvienais metais biudžete yra skylė, kurios dydis yra keli milijardai eurų. Iš šitų žmonių, šita karta, kuri dabar gyvena, skolinasi pinigus. Ir pabandykite rasti argumentą, kad tas klausimas tų žmonių, kurie turės grąžinti tuos pinigus, o skola jau yra viršijusi 40 milijardų eurų, kodėl jie negalėtų būti įtraukti į tų klausimų sprendimą: kiek skolintis, kam skolintis, kur investuoti. Ar teisiškai pagrįsta demokratijoje ignoruoti tą visuomenės grupę, kurie yra subrendę, išsilavinę.

Foto: ELTA / Žygimantas Gedvila

Vienintelis straipsnis mūsų Konstitucijoje, kur paminėta 16 metų, tai 41 straipsnis, kuriame teigiama, kad asmenims iki 16 metų mokslas yra privalomas. Vadinasi, valstybė pripažįsta, kad 16 metų asmuo jau yra pakankamai pasirengęs gyventi su savo žiniomis valstybėje. Įtraukimas šitų visuomenės grupių į politinį procesą, matant visuomenės perspektyvą, ir tų žmonių galimybės tuos klausimus suvokti ir kiek galima anksčiau dalyvauti juose, manyčiau, kad tai yra tiesiogiai susiję su mūsų demokratijos kokybe ir tai reiškia, kad su tolesne mūsų valstybė pažanga“, – tvirtino A. Šindeikis.

Baiminasi dėl paveikumo manipuliacijoms

VU sociologė Rūta Žiliukaitė taip pat pritarė idėjai, kad būtų galima jauninti rinkėjų amžių.

„Jei jaunas žmogus ateitų į rinkimus, politikos teorijos ir kalba, kad jei žmogus vieną kartą balsuoja rinkimuose, tai jie ir toliau įsitrauks. Ir tas įsitraukimas parodys, kad yra prasmė dalyvauti. Viena vertus, labai svarbu, kad kuo jaunesnis žmogus ateitų balsuoti. Antra, vis tiek labai svarbu, kad jis domėtųsi ir turėtų savarankišką mąstymą. Kritinis mąstymas yra tai, ką mes norime ugdyti ir tai ne visada pavyksta. Jauni žmones irgi skiriasi, tai nėra vienalytė masė, jie turi skirtingas problemas, ir tas problemas geriau gali atliepti arba vienos, arba kitos partijos. Bet jauni žmonės yra tokie pat susvetimėję su politika kokia yra dalis visuomenės, apie tai ir kalbame, kad kartais ta dalis visuomenės, kuris susvetimėjusi, gali savo pyktį artikuliuoti, o jauni žmonės per mažai turi savarankiškos socialinio gyvenimo patirties, kuri svarbi ir savivaldoje. Klausimai kyla, kai vaiką reikia leisti į darželį, kai reikia vietos parkuoti automobilį. Yra aibė klausimų. Manau, kad politinės partijos sprendžia ne tik pensininkų problemas, o be to, jas ir reikia spręsti, ir jauni žmonės turi savo poreikius ir problemas, sakyčiau, kad jauni žmonės yra labai svarbi elektorato dalis“, – teigė R. Žiliukaitė.

U. Masi tikino, kad norint paankstinti rinkėjų amžių iki 16 metų, tikrai nėra keliamas tikslas pasakyti, kad vienai socialiniai grupei yra skiriama per daug dėmesio, o kitai – per mažai.

„Kiekvienas pilietis yra lygus, kiekvieno jų problema yra svarbi, bet kreipiu dėmesį į sprendimų priėmėjus, į politikus, kurie išimtinai dažnai skiria dėmesį kitur dėl tų priežasčių, kad jauni žmonės yra pasyvūs, kad Z karta yra išpaikę, netikę. Kalbant apie jaunų žmonių balsavimą, tikslas nėra padėti Laisvės partijai, konservatoriams, ar kitai partijai, tikslas yra padėti mūsų valstybei, kad ji būtų tvirtesnė, o tvirtumas kyla iš piliečių aktyvumo ir įsitraukimo“, – teigė U. Masi.

Tačiau R. Žiliukaitė teigė, kad jai norėtųsi matyti daugiau analizių apie 16 metų asmenų balsavimą rinkimuose. „Jauni žmonės yra mūsų visuomenės dalis, ji turi savo poreikius, jie turi atsispindėti politinių partijų programose, tai problemos turi būti sprendžiamos. Dėl tos brandos, ar esame pasirengę nuo 16 metų balsuoti, galima pasižiūrėti, galima svarstyti, bet man norisi ne tik mosikavimo demokratijos vėliava, bet ir mąstymo iš grupės perspektyvos, iš 16-mečio socialinės brandos, nes politinių žinių lygis yra daug žemesnis, bet kuriu atveju tie žmonės tampa labai paveikūs manipuliacijoms, tai mes turime vertinti tą dalyką, kiek mūsų 16 metų žmonės per mūsų bendrą ugdymo sistemą yra apsirengę būti savarankiškai kritiškai mąstančiais piliečiais, o ne tik mase, kuria kažkas manipuliuos“, – svarstė R. Žiliukaitė.

U. Masi pabrėžė, kad jei pokyčiai nebus daromi, tai jokios naujos patirties jauni žmonės ir neįgis. „Pagal Lietuvos įstatymus jaunas žmogus yra nuo 14 iki 29 metų. Kai mes kalbame apie manipuliaciją ar įtakos darymą, tai nėra taip pat kaip pamatuoti konkrečius dalykus. Sakyčiau, kad taip, tuos dalykus reikia vertinti ir atkreipti dėmesį, bet svarbiausia yra pasitikėti tuo jaunu žmogumi, kad jis nėra kažkuo menkesnis“, – reziumavo U. Masi.