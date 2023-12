Kaip ir žadėta, gruodžio 3-ąją Venesuela surengė referendumą dėl Esekvibo regiono prisijungimo – t.y. atplėšimo nuo kaimyninės nepriklausomos Gajanos valstybės ir prisijungimo sau. Rezultatai irgi nenustebino – iš apie 20 mln. balsavimo teisę turinčių venesueliečių į referendumą atėjo apie pusė ir neva virš 95 proc. atėjusiųjų pasisakė už kaimyninės šalies teritorijos okupaciją.

Toks demokratija grįstas spektaklis absurdiškas dar ir todėl, kad referendume Esekvibo gyventojų niekas neklausė, o Venesuela nereagavo į Gajanos valstybės protestus.

Tačiau visuotine apklausa Venesuelos valdžioje jau dešimtmetį įsitvirtinęs Nicolas Maduro režimas ne tik pasitikrino populiarumą, be ir gavo palaiminimą, kurio troško – jau kurį laiką vis aštresnė Karakaso retorika Gajanai ir teritorinės pretenzijos veda link, regis, neišvengiamos konfrontacijos.

Priežasčių kilti karui gali būti ne viena, o ir tikslas užimti Esekvibo regioną atrodo aiškus. Bet iš tikrųjų situacija yra gerokai klampesnė, pavojingesnė ir galinti turėti platesnių pasekmių ne tik Pietų Amerikoje – karinis konfliktas gali atsiliepti netgi Ukrainai ar Lietuvai. Tik kaip ir kodėl?

Užkrečiantis Krymo pavyzdys

Iš pirmo žvilgsnio priežasčių prisijungti Gajanai priklausantį regioną Venesuela turi ne vieną – tiek formalių, tiek susigalvotų.

„Esekvibo yra mūsų!“ – buvo rašoma plakatuose, išklijuotuose ant Karakaso gatvių sienų. Tai yratai dalis intensyvios prezidento N. Maduro, kitais metais sieksiančio perrinkimo, vyriausybės kampanijos. Esą balsuota už tai, kad „Venesuela būtų gerbiama“.

Su pagarba toks balsavimas dėl Esekvibo turi nedaug ką bendro: Venesuela ne vieną dešimtmetį pretenduoja į šią didžiulę teritoriją – 160 tūkst. kvadratinių kilometrų, t.y. daugiau nei du trečdaliai Gajanos ir į 125 tūkst. jos gyventojų – penktadalį visos Gajanos.



Kai pastarąją 1966-siais paliko britų kolonijinė valdžia, Venesuela bandė karine jėga užgrobti Esekvibą, bet pavyko užimti tik Ankoko salą, kurią venesueliečių kariai laiko okupavę iki šiol.

Šiuo metu Karakasas tvirtina, kad Esekvibo upė regiono rytuose yra natūrali abiejų šalių siena, paskelbta 1777 m. valdant Ispanijai. Tačiau Gajana tvirtina, kad siena buvo nustatyta kolonijiniu laikotarpiu – iš pradžių teritoriją valdė olandai, o nuo 1800-ųjų britai. Dar daugiau – sieną 1899 metais patvirtino arbitražo teismas. Tarptautinis Teisingumo Teismas (TTT), aukščiausia JT teisminė institucija, įteisino šią išvadą: Esekvibo regionas priklauso Gajanai.

Beje, tai dar 2004-siais patvirtino ir tuometinis Venesuelos lyderis Hugo Chavezas, kurio teigimu teritorinių ginčų neliko. Bet kaip ir su pažadais dėl Krymo, kurio Vladimiras Putinas iš pradžių esą nesigviešė iš Ukrainos, taip ir su Venesuelos lyderių patikinimais dėl Esekvibo, pagunda aneksuoti kaimyninės šalies dalį niekur nedingo. Ir nors V. Putino svaičiojimai apie „istorines rusų žemes“, „neegzistuojančią Ukrainą“ bei „rusakalbių gynimą“ sunkiai pritaikomi Venesueloje, būtent banalios teritorinės pretenzijos, siekiant užgrobti kaimyninės šalies dalį yra agresijos priežastis.

Pastaroji nėra atsitiktinė. Po H. Chavezo mirties 2013 m. „socializmo rojaus“ vairą perėmęs N. Maduro vėl ėmė reikšti teritorines pretenzijas, kurios „netyčia“ paūmėjo 2015-siais, kai Gajanai priklausančiuose teritoriniuose vandenyse rasti gausūs naftos ištekliai – per 11 mlrd. barelių.

Mažo pergalingo karo pagunda

Savaime nei istorinės pretenzijos, nei rasti naftos ištekliai nėra svarūs argumentai Gajanos dalies prijungimui prie Venesuelos – net jei Karakasui reikėtų ne tiek Esekvibo regiono, kiek jo krantus skalaujančių teritorinių vandenų kontrolės, Venesuela yra pati nafta turtinga valstybė, kurios teritorinės pretenzijos nedaug kam įdomios, kai galioja dvišaliai ir tarptautiniai susitarimai.

Pastarąjį dešimtmetį padėtis smarkiai keičiasi: kadaise buvusi trečia pagal ekonominį išsivystymą ir turtingumą valstybė Pietų Amerikoje su prieš dešimtmetį 373 mlrd. siekusiu BVP dabar Venesuela yra nuskurdusi, nepriteklių, nusikalstamumo kamuojama šalis, kurios BVP 2020-siais smuko iki 43 mlrd. dolerių BVP, t.y. mažiau už Lietuvos.

Tuo metu Gajanos ekonomika vystosi priešinga kryptimi: BVP išaugo nuo 5 mlrd. 2019 metais iki 38 mlrd. šiemet. Be to, rugsėjo mėnesį Gajana pateikė paraiškas dėl kelių naftos žvalgybos jūroje blokų ir kai spalio mėnesį buvo paskelbta apie naują didelį telkinį. Jos naftos ištekliai yra panašūs į Kuveito, kuriame vienam gyventojui tenkančios naftos atsargos yra didžiausios pasaulyje.

Intriguing on #Guyana 's vast oil reserves (per capita) - exploitation will be tricky, though, as oil lies in area claimed by #Venezuela pic.twitter.com/1Xe4Y9Vyrh

Panašiai, kaip Irakas, kuris 1990 m. buvo atsidūręs ant bankroto ribos ir nusprendė okupuoti dar labiau nafta turtingą Kuveitą, arba kaip Argentinos valdančioji chunta, kuri pabandė pridengti ekonomines problemas invazija į Folklando salas, taip ir Venesuela Gajanoje mato galimybę išspręsti dalį savo problemų. O jos nėra vien ekonominės ar socialinės.

Tai, kad parduotuvių lentynose vis dar trūksta maisto, tualetinio popieriaus ir kitų būtiniausių produktų, o infliacija žmonių pajamas paverčia niekingomis sumomis, jau kurį laiką pasireiškia nepasitenkinusiųjų protestais.

Prieš kelerius metus politine krize virtę rinkimai, kai dalis pasaulio valstybių laimėtoju pripažino N. Maduro konkurentą prezidento rinkimuose Juaną Guaido bei pasikėsinimai į N. Maduro gyvybę, šalies lyderį privertė dar labiau užsisklęsti savyje, baimintis dėl valdžios netekimo.

Net jei kitais metais vyksiančiuose prezidento rinkimuose N. Maduro ir vėl gali tikėtis pergalės, jo valdžia nėra tokia stabili ar juo labiau sėkminga, kaip jis norėtų – dėl ekonominių nesėkmių kenčia visa šalis, įskaitant ir armiją. Pastaroji turi virš 100 tūkst. karių, šimtus rusiškos gamybos tankų, lėktuvų, sraigtasparnių, artilerijos sistemų ir kitos ginkluotės, kurią reikia išlaikyti su beveik trigubai mažesniu biudžetu, nei Lietuvos gynybos biudžetas.

Todėl mažas pergalingas karas, kuris nukreiptų dėmesį nuo problemų, leistų užvaldyti papildomus pajamų šaltinius, sustiprintų ir įtvirtintų N. Maduro valdžią gali atrodyti patraukli idėja.

Netgi yra vilties, jog ir kariauti neprireiks – Gajanos gynybos pajėgas tesudaro keli tūkst. karių, beveik neturinčių jokios šarvuotosios technikos, kovinės aviacijos, efektyvių oro gynybos ar prieštankinių priemonių. Jei užtektų vien grasinimo jėga, o Gajana rimtai nesipriešintų, kaip ukrainiečiai Kryme 2014-siais, N. Maduro lauktų triumfas.

Ar išdrįstų šokti prieš JAV?

Bet tai gali pasirodyti labai klaidingos, o ir pavojingos iliuzijos. Kaip ir Kuveito atveju Irakui, taip ir Folklando atveju Argentinai tokios karinės avantiūros baigėsi skaudžiais ir gėdingais pralaimėjimais vien jau todėl, kad abiem atvejais invazijai buvo suduotas galingas atkirtis.

Tai, kad Gajana neturi rimtų pajėgumų atremti teoriškai stipresnes ir gausesnes Venesuelos pajėgas, dar nereiškia, kad būtų išvengta pasipriešinimo ar juo labiau tylios tarptautinės reakcijos.

Viena vertus pačios Venesuelos pajėgos, nepaisant skaitlingumo ir rusiškos technikos šiuo metu nėra pačioje geriausioje parengtyje dėl pratybų trūkumo, antra vertus Karakaso veiksmus atidžiai seka kaimynės ir buvę sąjungininkai – amerikiečiai.

Būtent JAV bendrovė „ExxonMobil“ 2015-siais ir atrado milžiniškus naftos telkinius, o pastaruoju metu paspartino naftos gavybos procesus Gajanoje. Be to, nuo 2020-ųjų JAV išplėtė savo vaidmenį mokant Gajanos karius, vykdant bendras patruliavimo jūroje ir antinarkotines operacijas.

Ir atvirkščiai, N. Maduro valdžia buvo atsidūrusi JAV teisėsaugos taikyklyje dėl prekybos narkotikais – jokia paslaptis, kad N. Maduro ir jo artimiausia aplinka, vadinamieji enchufados susiję su narkotikų mafijos tinklais, dėl ko netgi buvo paskelbta paties N. Maduro paieška, už jį žadant 15 mln. dolerių atlygį. Tiesa, pernai kovą aukšti JAV pareigūnai perdavo Baltųjų rūmų žinią: sankcijos bus sušvelnintos pasiekus susitarimų, tarp jų dėl amerikiečių įkaitų.

Rizikuoti ne šiaip sankcijų grąžinimu, bet ir JAV karine galia ekonominių problemų nustekenta Venesuela negali, kad ir kokia būtų ugninga antiamerikietiška N. Maduro retorika.

Reaguodamos į Venesuelos referendumą JAV ir Brazilija regione sustiprino žvalgybinių lėktuvų skrydžius, o JAV specialiosios pajėgos bei regioninės vadavietės vadovybė ėmė megzti glaudesnius santykius su Gajana.

In continuing the strong U.S. military and GDF partnership, the leadership team of the U.S. Army 1st SFAB arrived in Guyana this week to work alongside the GDF Guyana to provide training to increase military readiness in response to security threats. https://t.co/UhpfuvYfkz pic.twitter.com/qfHj1fWNPi