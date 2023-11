Minint solidarumo su Palestinos tauta dieną, Vilniuje vyko protesto akcija: Lietuvos Vyriausybę kaltino dviveidiškumu

Trečiadienį, minint tarptautinę solidarumo su Palestinos žmonėmis dieną, vyo „Palestina.lt“ atstovų organizuojama eisena Gedimino prospektu. Protestuotojai žygiavo nuo Katedros iki Vinco Kudirkos aikštės, kur planuojamas žuvusių Palestinoje minėjimas.

Tokia protesto akcija Vilniuje vyksta jau antrą kartą.

Eitynėse dalyvavo iki 100 žmonių, taip siekiančių išreikšti solidarumą su Palestinos žmonėmis, pagerbti žuvusius nuo Izraelio karinių veiksmų Gazoje ir Vakarų Krante bei pasmerkti, anot jų, vykdomus nusikaltimus žmogiškumui.

„End the occupation“ („Baikite okupaciją“), „Free Palestine“ („Laisva Palestina“), „Never again for anyone" („Daugiau niekados niekam"), „Kaip man jūsų tyla paaiškinti vaikams?“ – tokius ir panašius plakatus rodė eisenos dalyviai. Jie taip pat nešėsi Palestinos vėliavas. Anot organizatorių, eisenoje neleidžiama nei Izraelio gynybos pajėgų, nei teroristinės grupuotės „Hamas“ simbolika.

Renginio organizatorius, „Palestina.lt“ bendraįkūrėjas Andrius Mažeika teigia, kad protestu siekiama iš Lietuvos politikų ir žiniasklaidos pareikalauti, kad šie „nustotų remti Izraelio vykdomą etninį valymą ir nusikaltimus žmogiškumui“.

„Vyriausybės prašome žmogiškumo, o ne dviveidiškumo. Nes iš vienos pusės labai remiame Ukrainos pasipriešinimą okupantui. Bet čia palaikome okupantą, ką yra pripažinusios 100 valstybių. Ir kažkodėl Vyriausybė palaiko okupanto teisę gintis“, – teigė A. Mažeika.

Eiseną lydėjo ir už Izraelį pasisakantys protestuotojai, nešini šalies vėliava.

Renginio organizatoriai taip pat tvirtina, kad atsiriboja nuo asmenų, renginio metu ar po jo vykdančių ar kurstančių smurtą bei skleidžiančių antisemitizmą.

ELTA primena, kad Palestinos palaikymo protestai Vilniuje vyksta antrą kartą. Pirmasis protestas, vadinamoji „Tylos eisena“ vyko spalio 19 d., jo metu irgi buvo išreiškiamas palaikymas Gazos žmonėms, parodyta pagarba jų žuvusiems ir pasmerktas Izraelio perteklinis atsakas prieš „Hamas“ atakas.

Pasak „Hamas“, Gazos Ruože per Izraelio apšaudymus iki šiol žuvo daugiau kaip 14 800 žmonių, o dar apie 36 000 buvo sužeista. Šių duomenų nepriklausomai patikrinti negalima.

Izraelis pradėjo atakuoti Gazos Ruožą po „Hamas“ smogikų inicijuotų žudynių, per kurias Izraelio bendruomenėse spalio 7 d. gyvybės neteko daugiau kaip 1 200 žmonių. „Hamas“ taip pat paėmė apie 240 įkaitų.