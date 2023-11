Mazuronis paskelbė, kad nutraukia derybas su Zuoko partija

Darbo partijai ir partijai „Laisvė ir teisingumas“ dėl bendro veikimo susitarti nepavyko, pirmadienį pranešė Darbo partijos pirmininkas Andrius Mazuronis. Tokią poziciją jis išdėstė po to, kai vienas iš „Laisvės ir teisingumo“ lyderių Artūras Zuokas pasveikino Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendį, kuriuo Darbo partija pripažinta kalta politinės korupcijos byloje.

„Derybos su „Laisvės ir Teisingumo“ partija baigtos. Nepavyko pasiekti jokių susitarimų ar bendro veikimo modelių. Akivaizdu, kad vienas pagrindinių šios partijos atstovų ir buvęs Vilniaus meras Artūras Zuokas taiko labai aukštus skaidrumo standartus. Norisi tikėtis, kad juos taiko ne tik kitiems, tačiau ir sau, – pirmadienį feisbuke rašė A. Mazuronis.

– Nenorėdami statyti A. Zuoko į nepatogią padėtį, nebematome prasmės toliau tęsti pokalbių apie bendrą veikimą. Pono Zuoko brėžiami skaidrumo bei moralės standartai, tiek jam kovojant dėl tarybos narių balsų mero rinkimuose, tiek toliau užimant mero pareigas, tiek ir dabar – vertinant pastarojo meto teismų sprendimus, bei iš to formuluojant patarimus pareigas einantiems politikams, man, kaip Darbo partijos pirmininkui ir partijos bendruomenei yra per aukšti. Tenka konstatuoti, kad Artūras Zuokas yra tiesiog per daug skaidrios reputacijos politikas. Nenorime teršti jo reputacijos, todėl nematome prasmės toliau ieškoti sąlyčio taškų.

P.S. Kaip sako liaudies išmintis: dar niekada niekas pats netapo skaidresnis, bandydamas moralizuoti kitus.“

Kiek anksčiau Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys, partijos „Laisvė ir teisingumas“ atstovas A. Zuokas pareiškė, kad jį apėmė pasididžiavimas išgirdus Apeliacinio teismo nuosprendį „MG Baltic“ byloje.

„Teisingumas visada nugali, tam dažnai reikia laiko ir ištvermės jo sulaukti. Teisingumo laukiau daugiau nei 18 metų – nuo 2005 m. Koncernas, naudojęs savo žiniasklaidos priemones juodinimui, papirkinėjęs mano buvusius bendražygius ir taip suskaldęs mano vadovaujamą Liberalų ir Centro sąjungą ir įkūręs Liberalų sąjūdžio partiją bei pavertęs ją pagal VSD 2018 m. pažymą Nr.19-286 „savo politiniu projektu“, pagaliau nubaustas. Ši byla buvo didžiulis išbandymas mūsų valstybei. Tai kaip lakmuso popierėlis, parodantis, kiek teisėsauga tapo stipri, atspari ir nepriklausoma. Ji parodys ir tai, kiek politikai yra pasirengę civilizuotai konkurencijai, o ne „žaidimams“ juodosiomis technologijomis, per kurias „MG Baltic“ dėka man teko pereiti asmeniškai.

2018 metais paviešintoje Valstybės saugumo departamento pažymoje konstatuota, kad labiausiai nuo „MG Baltic“ nukentėjęs žmogus yra A. Zuokas. Ši pažyma buvo pateikta Seimo Nacionalinio saugumo komitetui ir ji atskleidė, kaip verslo struktūros kišosi į politinius procesus ir kaip buvo nuspręsta mane eliminuoti, pasitelkiant nuo koncerno priklausančius prokurorus bei teisėjus.

Net žurnalistai po to pripažino, kad tuo metu užsakomasis purvas ant manęs buvo pilamas ne kibirais, o cisternomis. Visos tos etiketės kaip „abonentas“, „vagis“ buvo gerai parengto „juodojo piaro“ rezultatas. Reikia visada žiūrėti pirmyn.

Manęs neapėmė piktdžiuga, kai šiandien išgirdau Apeliacinio teismo sprendimą, realiomis bausmėmis nuteisus tuos, kurie tiek metų darkė visą Lietuvos politinę sistemą. Mane apėmė pasididžiavimas savo Valstybe, kuri išlaikė labai rimtą egzaminą, leisiantį mums visiems žengti į tikros, o ne korumpuotos demokratijos etapą. Ir tikiuosi, dabar ateis tikroji laisvė liberalams veikti kartu Valstybės bei žmonių labui“, – feisbuke rašė A. Zuokas.

Artūras Zuokas Foto: DELFI / Karolina Gudžiūnienė

Tokia pozicija A. Mazuronis pasipiktino.

„A. Zuoko vertinimą situacijos, kurioje mes patys dalyvaujame, aš labai atšiauriai priėmiau. Man keista, kad tokios reputacijos žmogus pradeda apie skaidrumą kažką rašyti“, – Eltai komentavo A. Mazuronis.

Opozicijoje veikianti Darbo partija ir vieną atstovą Seime turinti „Laisvė ir teisingumas“ planavo susijungti ir kartu dalyvauti 2024 metų Seimo rinkimuose.